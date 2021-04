Det var trots allt bara Arsenal man mötte då

De vann förvisso turneringen året efter, men inför det här mötet hade nog Liverpool kvar ett halvöppet sår från Champions League-finalen 2018. Ramos som skadade Salah, misstagen som kostade mycket mer än vad man hade budgeterat för. Och även om det hänt en del i trupperna sedan dess är mycket detsamma, och det är klart att de såg det här som en möjlighet att få revansch. Och de vill säkert få den, men man kan tänka sig att viljan att rädda upp sin säsong ska vara ännu större.

Det här är nämligen deras sista chans att göra det.

Real Madrid kom till matchen med Ramos skadad, vilket i och för sig inte var något nytt under solen, och Varane i sjukstugan efter att han nyligen ha testat positivt för Covid. Av den enkla anledningen, och att Liverpool faktiskt vunnit tre raka matcher för första gången på Gud vet hur länge började engelsmännen målas upp som favoriter på alla möjliga håll.

Det hade man inte kunnat tro för någon månad sedan. Och det var alldeles uppenbart ett misstag att göra det nu.

Under den första halvtimmen i Madrid ser Liverpool ut som allt annat än ett lag som har kapacitet att ta sig vidare, än mindre att ta sig till final vilket de hade behövt den här våren. Det är slappt, svagt, och efter att hemmalaget gjort 1-0 tar det inte lång tid innan Alexander-Arnold bjuder Asensio på möjligheten att göra 2-0. En möjlighet som inte slarvas bort.

Real Madrid är överlägset, Toni Kroos står och slår krossbollar helt okommenterat, och det är 9-0 i skott när första halvlek summeras. Det är framför allt väldigt mycket som pekar mot att Liverpool faktiskt inte kommer klara av att rädda upp den här säsongen.

En topp fyra-placering i ligan är inte på något sätt utom räckhåll, men däremot är en kamp om den, sett till förutsättningarna inför säsongen, ingenting annat än ett underbetyg.

Keita rök redan innan 45 minuter var spelade i Spaniens huvudstad, Thiago kom in och det händer grejer med Liverpool under andra halvlek. Reduceringen kommer några minuter in, men det är som att inget av lagen riktigt har det i sig att kontrollera matchen. Sedan kliver Vinicius Junior fram och visar att han faktiskt spelar för sitt eget lag och ingenting annat när han gör sitt andra mål för kvällen. Därefter? Samma procedur som i första, nästan, när Real Madrid mycket väl hade kunnat göra 4-1 genom Asensio bara minuter senare.

Det slutar 3-1, och även om det hänt klart sjukare saker än att lag lyckats vända det resultatet i en retur är känslan allt som allt att Liverpool inte är i närheten av tillräckligt bra.

De har inte haft det enkelt den här säsongen, skadesituationen har under långa stunder varit övermäktig och Klopp har delvis valt, delvis tvingats använda sina viktigaste mittfältare som mittbackar. Matchen mot Arsenal i lördags visade vilket lag som fortfarande finns kvar, någonstans där under alla motgångar som hängt över dem den här säsongen.

Men matchen mot Real Madrid i kväll visade att det trots allt bara var Arsenal man mötte i helgen.