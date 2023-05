För bara några år sedan var de mästare, på toppen av världen, med allt de kunnat önska sig precis vid sina fötter och allt de ville ha härifrån framför sig. Leicester City hade tagit sig från den engelska tredjedivisionen till Premier League-toppen i rekordfart. De kontrade sönder sina motståndare, Jamie Vardy slog målrekord och de blev en slags hoppfull förebild i en fotbollsvärld där lag som Leicester egentligen inte har en chans.

Det här var sju år sedan, och på sju år kan det uppenbarligen hända mycket. Men vad var det som hände med Leicester egentligen?

Redan i inledningen av säsongen börjar resan mot det som i slutändan var oundvikligt. Efter ett initialt kryss mot Brentford följer sex raka förluster, och även om det egentligen aldrig är några problem för Leicester att göra mål är det återkommande att man släpper in för många, för enkla mål på för stora misstag. Man håller huvudet precis ovanför vattenytan under relativt stora delar av säsongen, men hela tiden med det stora hotet om att när som helst kan vi dras ner igen.

Och de var nog inte beredda på det. När det periodvis har varit jobbigt de senaste åren har det här aldrig varit ett alternativ.

Efter titeln 2016 följer en kvartsfinal i Champions League, två säsonger i Europa League och lika många inhemska cuptitlar, förväntningarna ökar och insatserna höjs. Under lång tid är man bra på att sälja för stora summor och på så vis också finansiera sina investeringar. Att hela tiden hålla truppen uppfräschad och levande. Det finns stunder under några av säsongerna mellan titeln och nedflyttningen som klubben ser ut att vara illa ute, men de lyckas alltid rätta till det i tid.

I år var det som att de inte hade en aning om vad de skulle göra, att de tänkte som alla andra - att de var för bra för att faktiskt åka ur - och väntade för länge med att faktiskt försöka göra skillnad på riktigt.

Under sommaren 2022 hände inte särskilt mycket alls i truppen, och Brendan Rodgers var inte sällan ute och pratade om hur mycket han behövde förstärkningar till den. Men för att det skulle kunna ske behövde utrymme frigöras. Spelargruppen var både för stor och för dyr. Efter succéåret med ligatiteln började man både höja löner och ge nyrekryteringar långa kontrakt värda mycket mer pengar än vad som kanske var rimligt. Coronapandemin slog hårt mot klubben vars ägare sedan 2010 är ett resehandelsbolag, och inte förrän i februari i år kunde man betala av en miljardskuld med hjälp av ordföranden Aiyawatt Srivaddhanaprabha. De var med och regisserade uppgången, men också fallet.

Mitt i det står Jamie Vardy, den stökige lågdivisionspelaren som blev skytteligavinnare i Premier Leauge och klubbikon. Vars eftermäle i den här klubben alltid kommer vara enormt. Han har haft andra erbjudanden, men i slutänden valt att som 36-åring följa med klubben han tog till toppen ner i botten.

Med facit i hand finns alltid en massa om. Om Leicester inte hade tagit en mängd svaga ekonomiska beslut de senaste åren, om Rodgers hade tagit utmaningarna inför säsongen för vad de var i stället för att tjura, om inte VM-uppehållet hade kommit just när de hade fyra segrar på sina fem senaste, om de inte hade väntat så länge med att byta tränare när det var tydligt var man var på väg någonstans, så kanske även den här säsongen hade kunnat räddas. Det finns nog även ett om de inte hade valt just Dean Smith, som på gammalt brittiskt manér försökte med allt från att ställa in lediga dagar till att jobba med mentaliteten i gruppen men inte lyckades med något.

Det gick inte. Leicester City är tillbaka i Championship, mängder av kontrakt går ut till sommaren, ett antal spelare till kommer vilja lämna, och de får börja om. Samtidigt har de fortfarande stora skulder, de har räknat med intäkterna för Premier League-spel de kommande åren och de har ett ambitiöst renoveringsprojekt av arena och andra faciliteter på gång.

Det kommer tillfällen för de flesta klubbar då en omstart är bra, men för Leicester kommer allt handla om att ta sig tillbaka så snart som möjligt. Med de finansiella problemen och truppsituationen i beaktande är bara frågan om hur snart som faktiskt är möjligt.

