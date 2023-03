Vet ni att det inte finns någon kriminalitet i Qatar? Att det inte finns några droger där? Att världsmästerskapet de anordnade gav arbetstillfällen? Har ni hört argumenten för den auktoritära statens flaggskepp i sportswashingturnén de satte i gång för omkring tio år sedan förr? Klart ni har. Zlatan är inte först att yttra dem. Många fotbollspersoner av hans storlek har gjort det förr, fler kommer att göra det framöver (för tro inte att Qatar är klara efter att ha fått anordna världens största fotbollsevenemang, de försöker just nu köpa världens största fotbollsklubb).

Men ni har nog hört motargumenten också. De om bristen på mänskliga rättigheter, om det faktum att slaveri praktiskt taget möjliggjorde hela mästerskapet. Zlatan har så klart hört de argumenten han med, han har inte missat diskussionerna och de rapporterade dödstalen. Ändå var ingenting någonting annat än tio poäng när han besökte mästerskapet i december.

Och det var inte så svårt att räkna ut att det var så han skulle svara på en sådan fråga.

***

Det är ganska lätt att förstå varför Zlatan tycks anta att frågor som ställs till honom ställs med en baktanke. För det var på det sättet han tog sig an spörsmålet om hur han såg på fotbolls-VM i Qatar. Han frågade till och med Sportbladets reporter rakt ut om han inte var nöjd med svaret och öppnade för vidare diskussion. När han sedan fick chans att prata vidare om frågan i SVT valde han att rätt och slätt förmedla precis den bild av Qatar som Qatar själva allra helst vill att folk förmedlar. Han jämförde med Sverige, och menade att det svenska systemet fungerar, men kanske inte helt perfekt. Qatars system? Det fungerar.

Så hur ska man förhålla sig till det här?

När Zlatan Ibrahimović i inledningen av den här dagen stegar ut på Friends arenas gräsmatta efter att ha kommit tillbaka från ytterligare en svår knäskada, springer och småsnackar med Jesper Karlsson under uppvärmningen, är med i en av två kvadrater och sen skickar ett inlägg till en av sina medspelare under träningens senare del kommer man inte ifrån känslan att det är mäktigt. På presskonferensen efter träningen, men innan Qatar-reklamen, återkommer man ständigt till hans ålder. Han själv vill inte att den ska definiera honom, men den är ständigt närvarande. Han blev Serie A:s äldste målskytt någonsin i lördags, skulle kunna spela EM-kval för Sverige på fredag.

Han har opererats tre gånger de senaste 14 månaderna, är en av 26 i den här truppen, han är med på samma villkor som alla andra men samtidigt större än hela sammanhanget. Han är Sveriges största spelare genom tiderna och när en enad svensk fotbollsrörelse går åt ett håll går han åt ett annat.

***

Han återkommer gärna till att det aldrig kommer att komma någon som han igen, och det kommer det inte. När han rör sig i det landslag han i dag är uttagen i slås man av tanken på hur han har levt ett helt annat sorts rockstjärneliv än vad någon av hans lagkamrater någonsin kommer att göra. Hans fotbollskarriär växte fram under en tid och i en kontext som inte gav honom några fördelar, han har byggt sin mentalitet därefter. Aldrig rättat in sig i något led.

Han har gjort slut med landslaget och kommit tillbaka, hamnat i konflikt med alla från damfotbollen till förbundskaptener. När han skrev på för PSG för tio år sedan behövde han inte svara på samma frågor som Alexander Isak fick när han skrev på för Newcastle förra året. Han skiter i vad folk tycker, han bryr sig inte om vad han förväntas tänka eller säga. Han lägger i den växel han tycker känns lämplig för tillfället och bara kör. Det här var ytterligare en sådan gång. Det slutade med att han gick Qatars viktigaste ärende den här gången.

Man kanske hade kunnat hoppas på någonting annat, men förväntat sig? Nej.

