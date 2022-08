De har inte haft en aning om vad de håller på med

Det såg ganska bra ut inför, det blev allt annat än ens okej i slutänden. Manchester Uniteds fjolårssäsong var ytterligare ett i raden av misslyckanden. Hela deras uppenbarelse var stundtals ett enda stort symtom på en misskött klubb som har haft förtvivlat svårt att hitta en riktning som ens liknar framåt de senaste tio åren. Under i stort sett varje match som spelats på Old Trafford sedan sir Alex klev av som tränare har hans ansikte zoomats in på läktaren och man har påmints om det faktum att inte heller han som befinner sig vid bänken nu var lösningen. David Moyes var det inte, Louis van Gaal var det inte heller. Mourinho var det sannerligen inte och inte heller Ole Gunnar Solskjaer.

Nu är det Erik ten Hags tur att försöka. Med tydliga idéer och ett påstått större inflytande än tidigare tränare ska han vara starten på att Manchester United återigen klättrar uppåt i tabellen, men inte bara det. Han ska vara starten på att klubben återfår sportslig stabilitet, att man fullt ut börjar ta dem på allvar igen, att de börjar andas framgång. Det är ett stort ansvar på en man.

Enkelt att peka på problemen

Det är enkelt att peka på de spelmässiga problemen i Manchester United förra säsongen. Det centrala mittfältet hade sina svagheter, backlinjen likaså. En del spelare startade match efter match mest för att de var det minst dåliga alternativet, och ingen visste egentligen vad någon gjorde mot slutet när man var inne på sin tredje tränare och febrilt försökte att inte tappa greppet helt om allt vad Europaplatser heter.

Det händer så klart saker i trupper mellan varje säsong, och den här sommaren har inte varit något undantag. Men det stora problemet med den här klubbens trupper de senaste åren är att de aldrig har varit det stora problemet. De har faktiskt varit ganska bra, bitvis väldigt bra. Alltid med både potential och kvalitet, aldrig för dåliga för att inte ta en topp fyra-placering.

Men när man sparkade Ole Gunnar Solskjaer förra året, och ersatte honom med en tillfällig tränare samtidigt som man letade efter en annan tillfällig tränare blev det tydligt även för den som dittills hade vägrat inse det att de som bestämmer här inte har haft en aning om vad de håller på med och varför. Förhoppningen är att alla ska ha bättre koll nu. Att det ska bli mer ordning framöver.

Betyder inte automatisk succé

Att Ed Woodward lämnade klubben var det bästa för alla parter, att man sett över och gjort förändringar scoutingverksamheten likaså. De två sakerna i kombination med att Erik ten Hag har kommit in och fått löften om större inflytande och relativt stort utrymme för att bygga truppen på det sätt han vill ha den är bra, men kommer inte betyda automatisk succé.

För det är trots allt så att det fortsatt är samma människor som äger, och därmed har den yttersta bestämmanderätten kring allt som händer i den här klubben. Och även om olämpliga ägare inte betyder att man inte kan vara framgångsrika, så betyder det nästan alltid att vägen dit blir längre och att allt blir mer omständligt.

Det är där Manchester United har hamnat.

Att Erik Ten Hag är en skicklig fotbollstränare har inte gått någon förbi det senaste decenniet. Att han är den typen av taktiker och visionär som den här klubben behöver verkar de flesta vara överens om. Nu är frågan hur långt det räcker i en på många sätt dysfunktionell klubb. Och hur snabbt det får effekt.