Då hade Potter aldrig fått jobbet i Chelsea

När 2023 snart har blivit två månader gammalt har Chelsea vunnit en ynka fotbollsmatch. Man har spenderat summor som är för bisarra för att ens nämna på spelare och tränaren sitter och pratar om utmaningar, om behoven att ändra i startelvan och att det ”är som det är”. En ekvation som är helt omöjlig att få ihop om man har det grunda synsättet på och idén om fotboll att om man bara kastar pengar omkring sig så finns det inga ursäkter till att inte vinna nästan alla sina fotbollsmatcher.

Och det är självklart att en startelva bestående av spelare som Enzo Fernandez, Mason Mount och Joao Felix ska kunna slå ett tränarlöst (och framför allt hopplöst uselt) Southampton. Det är till och med rimligt att kalla det oacceptabelt att man förlorar mot dem på hemmaplan.

Men det är för dumt att slentrianmässigt låta sig fastna i idén om att Graham Potter är problemet som behöver lösas.

Då hade han aldrig ens fått jobbet

När man pratar om Chelsea och sakernas tillstånd i klubben måste man alltid brasklappa allt med att ägarbytet som skedde i somras inte var önskat, utan framtvingat. Hade Roman Abramovitj varit kvar är det inte säkert att Graham Potter ens hade fått det här jobbet, och det man vet med all säkerhet är att om han hade fått det så hade han också blivit av med det vid det här laget.

Men nu är saker och ting annorlunda, och det finns anledningar till varför man valde just Potter. Eller, det bör ha funnits anledningar i alla fall. Det som är svårt är att få ihop dem med de andra sakerna man gör.

För Graham Potter är inte en tränare du anställer för att få snabba resultat, eller för att han är bäst i branschen på att hantera stora stjärnor som kostar och tjänar enormt mycket pengar. Du anställer Graham Potter för att han har en tydlig idé om hur han vill spela fotboll, ett ledarskap som spelare uppskattar och för att han gör långsiktiga resultat på hållbara grunder.

Lugn och ro, kontinuitet och förtroende är tre saker som brukar lyftas fram som viktiga för den typen av framgång. Det Potter har fått hittills är att komma in under en VM-komprimerad säsong, skador, avstängningar och en ständigt expanderande trupp i obalans. Till det konfronteras han just nu konstant med ett oförlåtande engelskt fotbollsklimat i form av supportrar vars tålamod är på minus och ett mediebrus som genomskärs av avgångskrav i falsett.

Saker som också är upp till klubbledningen att hantera på ett värdigt sätt. För återigen, rekryteringen av Potter signalerade att det i alla fall finns idéer om ett nytt, långsiktigt Chelsea.

Det är förtroendeingivande

Han säger att han inte tycker att det är han själv som är problemet, även om han respekterar att andra människor tycker det. Han klär på ett elegant sätt av en fråga om ifall han aldrig blir arg (eftersom det så klart är ett problem att han inte gormar och sparkar vattenflaskor i huvudet på folk vid sidlinjen). De anledningar han lyfter fram som bidragande till den tuffa resultatraden är många, men genomtänkta. De många skadorna på viktiga spelare, de ännu fler nya spelarna och de 72 timmarna de har på sig mellan matcher upplevs inte nödvändigtvis som bortförklaringar utan snarare som redogörande för ett tillstånd. Det är liksom lite krångligt att baka en sockerkaka om du har tio minuter på dig, saknar mjöl och din nya ugn inte har blivit installerad än.

Och även om det sällan speglas särskilt väl på planen, så finns det något förtroendeingivande i hur Graham Potter hanterar den period han just nu går igenom.

Det borde absolut kunna se bättre ut än vad det gör, Chelsea måste kunna göra mer än 23 mål på lika många matcher och det är i slutänden en tränares jobb att se till att hens spelare presterar. Men han måste också få rätt förutsättningar, och det handlar inte bara om fler och dyrare spelare. Precis som att vägen till framgång inte bara går genom ett tränarbyte.

Det kanske kommer en tid då det visar sig att Graham Potter och Chelsea aldrig var en bra match, men det går också att argumentera för att vi inte har tillräckligt mycket underlag för att göra den bedömningen än. Och om han blir den som här och nu får betala för att klubben inte tycks ha en sammanhängande plan så är risken stor att allt som pågår nu bara kommer att fortsätta upprepas.