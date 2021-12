Arsenal har dragit på sig ett till virus

Smittotalen stiger, spelare och ledare drabbas, träningar och matcher ställs in och skjuts upp. Schemat framåt blir tajtare och allt mer svårplanerat ju värre situationen blir. Engelsk fotboll går ännu en oviss vinter till mötes, och det är svårt att tycka någonting annat än att det är både obehagligt och jobbigt att situationen ser ut som den gör. Arsenal har inte drabbats än, men de befinner sig ändå i en situation där de har ett virus att ta hand om, en sjukdom att bota. De har ännu en gång en öppen konflikt med en spelare, de har ännu en gång valt att rycka en kaptensbindel, och det här är inte bra.

Ni vet en sådan situation när allt bara känns fel men ingen egentligen tycks ta på sig något ansvar för att det blev så eller för att lösa det hela? Det är nog lite så det är i Arsenal just nu. Bara en kort recap innan vi fortsätter det resonemanget: Pierre-Emerick Aubameyang har fått tillåtelse att lämna England för att hälsa på sin mamma i Frankrike, villkoret var att han skulle återvända samma kväll för att kunna träna dagen därpå. Det menar man från klubbens sida var tydligt innan han åkte. Problemet är att Aubameyang inte kom hem samma kväll, han kom i stället hem samma morgon som den träning han lovat att hinna till. Förvisso kom han i tid, och förvisso hade han gjort det PCR-test som krävdes för resan, men under rådande regler är det krav på att isolera sig fram till dess att man fått svar på sitt test, och eftersom han inte reste den tid han hade lovat så hade testet inte hunnit komma tillbaka negativt när han skulle in på träningsanläggningen. Således fick han inte vara med där. Därefter har han inte heller fått vara med i någon matchtrupp, och nu får han inte heller längre bära någon kaptensbindel.

Det kan ligga både en och två anledningar ytterligare, utöver den information vi har fått om situationen bakom att han straffas på det sättet han gör. Vad det skulle kunna vara är både svårt och onödigt att spekulera i. Vi kan nöja oss med att fortsätta resonemanget från tidigare i stället.

Arsenal är absolut inte ensamma i fotbollsvärlden om att ha problem med spelare som beter sig illa eller uppträder på ett sätt som inte är önskvärt. Att lämna en spelare utanför en matchtrupp eller på annat sätt markera ses ofta som starkt ledarskap och är någonting som uppskattas. Men hur ofta ska samma klubb hamna just precis här?

2019 togs kaptensbindeln ifrån Granit Xhaka, situationen med Mesut Özil blev till slut så pinsam att man nästan var tvungen att hålla för både ögon, öron och dessutom hålla andan innan allt var över. Sedan Aubameyangs kontraktsförläning för drygt ett år sedan har prestationerna varit svajiga och det här är inte första gången som han lämnas utanför truppen av disciplinära orsaker.

Och kanske är det så här det blir i en grupp utan naturliga ledare, att den som trots allt väljs ut till kapten inte alltid kan bära upp det ansvar som det kommer med. Och det kan absolut vara bra att informera utåt om vad som händer innanför klubbhusets väggar, transparens och tydlighet efterfrågas ofta av supportrar. Men Arsenal gör det inte riktigt hela vägen ut, och därför hamnar de här igen och igen. Klubben säger att spelaren har gjort fel, spelaren säger ingenting, Arteta säger att allt som behöver sägas redan är sagt, ändå är frågorna fler än svaren. Och då blir det så här, att en olöst konflikt spelas upp, men bara delvis, inför öppen ridå. Man kommer inte vidare innan spekulationerna har blivit för många, frustrationen för stor och alltihop alldeles för uppblåst. Det kanske har funnits försök att lösa problemet bakom gardinerna innan man hamnat här, det vet vi som sagt inte, och hur mycket den här situationen har med Artetas eventuella brister som ledare att göra får utvärderas över tid.

Här och nu vet vi bara att Arsenal återigen befinner sig i en sådan här situation, och det blir lite pinsamt den här gången också.

