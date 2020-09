De har vunnit mot Frankrike tidigare, de har slagit ut Italien, de har tagit sig till kvartsfinal i VM och relativt problemfritt tagit sig till EM i… just det, ingen vet exakt var men EM i alla fall.

Janne Andersson och Peter Wettergren har nyligen förlängt sina kontrakt, men det är ändå läge för förändringar. Sedan hösten 2019 har det gått att tolka det som att de spelare som kommit in och de små förändringarna i spelet betyder att landslaget vill framåt.

Och det är förmodligen helt rätt. För Sverige ses inte som det sexigaste landslaget out there, och de är inte att betrakta som en världsnation. Men så fantastiskt långt borta som man kan tro är de nog inte heller.

***

Under rådande pandemi är förutsättningarna så klart inte optimala. Spelarna är allt från mitt i en säsong som rasat på i raketfart, till i semestermode eller precis i början av en försäsong. Somliga ska snart påbörja sina säsonger och andra har knappt hunnit avsluta dem. Det är inte svårt att börja undra hur de här fotbollsspelarnas kroppar kommer att må om, säg ett halvår, men det är en annan text.

Martin Olsson var kallad men fick inte följa med in i landslagsbubblan på grund av coronautbrottet i Helsingborgs IF, det finns ”småskavanker” i truppen som gör att både John Guidetti och Isaac Kiese Thelin har plockats in under veckan och landslaget hålls isolerat på sitt hotell i centrala Stockholm.

Som sagt, inte världens bästa förutsättningar för den första landslagssamlingen på nästan ett år, men det är vad det är och det är samma för alla.

Det går så klart att argumentera för att världsnationerna har ett bättre utgångsläge på många sätt redan från början, och därför trots allt har det här också. Men samtidigt är det kanske dags att sluta förringa det här svenska landslaget.

***

Det är ingen hemlighet att Frankrike, Spanien, Italien, England med flera så klart är större fotbollsnationer, har världsspelare på i stort sett varje position och har bättre förutsättningar än Sverige.

Men någonstans kan man ändå tycka att det börjar bli märkligt att de svenska spelarna samling efter samling får frågor om hur det ska bli att möta Kylian Mbappé och Cristiano Ronaldo, att det heter att Sverige ”mot alla odds” kan vinna matcher mot den här typen av nationer och att det framstår som att man nästan räknar med att de ska se ut som småpojkar i jämförelse.

Då har det här laget ändå exempelvis en Victor Lindelöf som är ordinarie i Manchester United, en Alexander Isak som ryktats till Barcelona och herregud Dejan Kulusevski köptes nyligen av Juventus för flera hundra miljoner och allt pekar på att han kommer att få en viktig roll i laget kommande säsong.

Det betyder inte att Sverige per automatik blir en toppnation, det finns så klart brister och det finns förbättringsområden, men de har gång på gång visat att de kan mäta sig med de som är det. Det här är trots allt ett landslag som dels redan har bevisat ganska mycket de senaste åren, och som visat den senaste tiden att målsättningen är att bli ännu bättre än det lag som för det mesta försvarade sig bra och var starka kollektivt i VM 2018.

Då var de något av en underdog, men maktbalansen har förändrats sedan dess. Och om de utvecklas rätt det kommande året kan EM 2021 bli riktigt, riktigt bra för svensk del.