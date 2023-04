Tredjeplats i Premier League så här långt och kvartsfinal i Europa League. Marcus Rashford har hittat sig själv igen, Erik ten Hag ser ut att kunna vara tränaren som gör slut med tio svåra år och hittar ljus vid horisonten. Men det finns en tung och svår fråga som är viktigare än allt annat. En tung och svår fråga som trots allt positivt hänger över Manchester United.

Vad ska de bli för klubb? Vad vill de bli för klubb?

När budgivningen är i gång står en rad potentiella framtida ägare uppradade, och alla erbjuder de helt olika saker. Vissa upplevs mer seriösa än andra, vissa är absolut farligare än andra.

Och de nominerade är…

Den snoozande finlandssvensken

I höstas missade han den enorma nyheten om att världens största fotbollsklubb var till salu. Detta trots att han ”systematiskt har sökt investeringsmöjligheter i ett fotbollslag” en längre tid och faktiskt håller på Manchester United. Och när Thomas Zilliacus läste i tidningen häromveckan att det bara var någon dag kvar till deadline kastade han sig på telefonen.

Han har en hel del sympatiska idéer som fångat ett ganska stort antal supportrars intresse, men de framstår inte alltid som så väl genomtänkta. Framför allt undrar man hur praktiskt genomförbara de är i den fotbollsvärld han är intresserad av att verka.

Fotbollsklubbar är institutioner som funnits långt innan oss och kommer vara kvar länge efter oss, han tycker inte att de ska vara monopolspel för shejker från Mellanöstern. Där är det många som håller med. Han lyfter också fram det viktiga men alltmer bortglömda supporterperspektivet och säger att han vill föra medlemmarna närmre beslutsfattandet i Manchester United. Med filosofiska idéer om vad fotbollsklubbar är och en nordisk modell där supportrarna äger merparten eller åtminstone delar av klubben som förebild har han dessutom öppnat för att slå ihop sig med de övriga intressenterna. Så vi går vidare till dem.

Killen som verkligen vill äga en till klubb

Med en av Storbritanniens största plånböcker och erfarenhet av såväl ekonomiska som (någorlunda) sportsliga beslut i fotbollsklubbar sedan tidigare menar Jim Ratcliffe, som alldeles nyss var väldigt intresserad av att köpa Chelsea, att han är det perfekta valet när Manchester United letar efter nya ägare.

Precis som Thomas Zilliacus beskriver han sig som supporter till klubben och trycker mycket på att supportrarna ska förflyttas närmre sin klubb och att han vill ”föra tillbaka Manchester i Manchester United”. Ett sätt att uttrycka vikten av att världens största globala fotbollsvarumärke blir mer lokalt förankrat igen och vinna en och annan årskortsinnehavares sympati.

Samtidigt är han redan med och äger ett par andra klubbar i det franska seriesystemet, och positioneringen som den ”lokala affärsmannen” kan ganska sömlöst leda oss in till den främste utmanarens konkurrensfördelar.

Han som hade förändrat Manchester United för all framtid

Med en aldrig sinande skattkista och ett världsherravälde över fotbollen i kikarsiktet har Shejk Jassim seglat upp som den stora favoriten. I skuggan av Nasser Al-Khelaifi har han bidat sin tid för att ta över världens största klubb och supportrar världen över dreglar över det potentiella pengaregn som väntar bakom hörnet.

Han har gått ut hårt och lovat att det inte ska förekomma några skulder alls i klubben, att såväl Old Trafford som Carrington ska renoveras och att man kommer ha (ännu) mer pengar att spendera på transfermarknaden. Här lovas också att det inte finns några som helst kopplingar till den qatariska staten, men det lovade Newcastles ägare också. Och även om ligan nyligen uppdaterat reglerna för vem som får äga en fotbollsklubb och inte så går det inte att lita på att den research de gör i frågan kommer att vara särskilt grundlig.

Det finns de som menar att det enda sättet att slå tillbaka mot klubbarna som redan, på ett eller annat sätt, ägs av stater är att tillskansa sig exakt samma typ av förutsättningar. Men utan att på något sätt förmildra ägandeskapet över Manchester City, Newcastle eller för den delen PSG går det att konstatera att ett qatariskt ägande i Manchester United skulle vara någon slags sista dödsstöt för fotbollen så som vi vill känna den.

United är på alla sätt större, har på alla sätt andra förutsättningar i grunden än tidigare nämnda klubbar. De ska inte behöva den här typen av ägare, om de ändå känner att det är det bästa alternativet, grattis sportswashingen och människor som vill använda fotbollsklubbar i rent politiska syften, absolut ingen annan.

Människorna som supportrarna vill ha bort till varje pris

De har styrt klubben sedan 2005 och supportrarna är less. Less på bristen på riktning, på okunskap och de frånvarande sportsliga framgångarna. Rasande på pengaflödet ut ur klubben och på de stora skulder som familjen Glazer dragit på dem. Men det är inte alls säkert att de försvinner. Det spekuleras i att man mest bara sonderar terrängen nu för att bygga upp ett intresse för investeringar i klubben, och att det kanske är just det man vill ha snarare än att göra sig av med den.

Och skulle de bli kvar skulle Manchester United med stor sannolikhet fortsätta vara precis samma klubb som de är i dag. Och det vill inte supportrarna som protesterat, demonstrerat, till och med fått matcher uppskjutna med hjälp av sin övertygelse om att förändring måste ske.

•••

Så vad har vi för sannolik vinnare här?

I slutänden är det inte supportrarna som bestämmer, även om de på olika håll har haft saker att säga om alla kandidater. Och man måste tyvärr säga att det är osannolikt att en klubb av Manchester Uniteds storlek, i den fotbollsvärld vi lever, faktiskt låter supportrarna komma särskilt nära de beslutsfattande rummen. De som kommer att fälla avgörandet i den här frågan är trots allt allas (än så länge) största fiende, familjen Glazer. Det handlar om vilken intressent som är beredd att lägga mest pengar, som kan presentera den mest hållbara investeringsmodellen. Och alldeles oavsett vad som händer är det troliga scenariot att klubben antingen fortsätter i samma hjulspår eller köps av människor med i stor utsträckning andra intressen än de rent sportsliga.

Och förloraren är... supportrarna eller medmänskligheten. Potentiellt båda.