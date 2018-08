VNL blir en förnedrande symbol för misslyckandet

Inför Manchester Uniteds match mot Tottenham spreds en särdeles osmakligt insmickrande intervju som klubbens officiella tv-kanal gjort med José Mourinho. "Reportern" "frågade" då:

– Det skrivs så mycket nonsens just nu, det ser ut som att du har bra stämning på Carrington?

Och efter att United hade förlorat mot Tottenham med 0-3 kom Mourinho själv med ett slags andlig uppföljare på det citatet:

– Alla våra supportrar läser inte tidningarna. Alla våra supportrar tittar inte på tv. De är mer intelligenta än så.

Allt det här är så klart är bara självförhärligande, sanningsförnekande skitsnack. Att United är en klubb som visar oroväckande kristendenser är ingen pappersprodukt – det är ingen verklighet som bara existerar i Skys Premier League-studio och ingen annanstans. Fråga supportrarna som mangrant reste på sig efter Lucas Mouras 3-0-mål och lämnade Old Trafford. Var de inte intelligenta nog för att ana Mourinhos gudomliga plan bakom det skenbara fiaskot?

Mourinho är som Trump

Mourinho har dock, hans Trumpistiska beteende åsido, en poäng i att gårdagens match inte var ett entydigt bottennapp. United var stundtals helt okej. Den där attityden och arbetsmoralen som saknades när man föll mot Brighton fanns där igen, speciellt i första halvlek. Dessutom tror jag att väldigt många världslag hade haft det tufft att göra mål mot Tottenham, som, ledda av en strålande Toby Alderweireld, visade upp ett försvar som man vinner titlar på.

Men om en tränare börjar tappa greppet om sitt lag, om sina supportrar, om alla tecken på ett snart stundande avsked i finns där – då räcker det inte med att peka på vissa positiva tendenser om man ändå förlorar med 0-3 på hemmaplan.

Och det fungerar inte heller att, som Mourinho så klart är hiskeligt lockad att göra, skylla på att man inte fått tillräcklig uppbackning av sin vd i transferfönstret. Sedan sommaren 2016 har United spenderat ungefär fyra miljarder på nya rekryteringar. Det är en summa för alltid diskvalificerar varenda Mourinho-försök att porträttera United som ett utvecklingsprojekt. United ska vara en färdig produkt nu. Paul Pogba ska inte vara en passagerare, han ska vara chauffören.

Det sämsta vi kommer att få se

Och i de där fyra miljarderna hittar vi som bekant 400 miljoner kronor som lades på att få in Victor Nilsson Lindelöf. Det var en flytt som ifrågasattes alldeles för lite, som de flesta svenska observatörerna tyckte var ett helt rimligt steg för deras "Vigge". Men Nilsson Lindelöf kom till United vid sämsta tänkbara tillfälle – och hans akuta "fel man på fel plats"-syndrom var till full beskådan när han hoppade in i stället för Phil Jones i går. Först var det hans svaga hempassning som Dele Alli snappade upp och plötsligt stod helt fri, och på den efterföljande hörnan blev han pinsamt lätt bortlurad av Harry Kane som borde ha nickat in 3-0. Allt detta skedde inom loppet av ungefär sextio sekunder.

Det var en av de sämsta minuterna vi kommer att få från en Premier League-spelare i år. Och det var en sorglig påminnelse om vad Nilsson Lindelöf är på väg att bli: en förnedrande symbol för en ny misslyckad United-era.

Nilsson Lindelöf var aldrig rätt värvning för United. Han kom till klubben när laget hade en kvalificerad men skadebenägen mittback (Eric Bailly) och fyra mediokra alternativ som egentligen ingen ville ta i (Chris Smalling, Phil Jones, Marco Rojo, Daley Blind). United skrek efter en färdig produkt – Mourinho gav dem ett utvecklingsprojekt med hög riskfaktor.

VNL är inte bra nog

Nilsson Lindelöf blev handplockad av just Mourinho, från Mourinhos hemland, och nu får han betala priset för detta. Precis som Paul Konchesky och Christian Poulsen blev tacksamma symboler för Roy Hodgsons fiasko i Liverpool, blir nu Nilsson Lindelöf mannen som förkroppsligar allt som gått fel i United under Mourinho. Det är både orättvist och alltför drastiskt – för Nilsson Lindelöf är så klart inte den där vandrande förlorade poängen som han framstår som i Mourinhos lagbygge.

Men en sista sak, innan jag går: snälla, sluta tjata om att Nilsson Lindelöf är bra i landslaget som att det vore något slags garant på att han också ska vara bra i United. Att spela försvar i ett oftast bollförande, kaotiskt storlag i Premier League är något helt annat än att ligga med låg försvarslinje i trygga Sverige, där varenda utespelare har som första instinkt att hjälpa till med defensiven. Janne Anderssons destruktiva spelsätt kan få hyfsat mediokra fotbollsspelare (lex Andreas Granqvist) att framstå som hur stabila som helst.

Victor Nilsson Lindelöf är självfallet bättre än Andreas Granqvist. Han är en duktig fotbollsspelare. Men han är inte United-bra, och det är dags att vi börjar inse det.