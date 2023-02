Känner sig jagade – en obehaglig känsla

Den 2 februari 2023: Samtidigt som Brynäs leder med 2-1 mot Färjestad i den andra perioden så ligger HV71 under med 1-0 i bortamötet mot Timrå.

Där och då skilde det 13 poäng mellan lagen.

Stängt, bommat och låst. HV71 var fastspikat i kvalet.

HV71 lyckades vända och vinna mot Timrå medan Brynäs förlorade mot Färjestad.

Därefter har HV71 tagit ytterligare sju poäng och just nu skiljer det endast tre poäng mellan himmel (nåja) och helvete. Behöver jag ens säga att kvällens matcher kommer bli viktiga?

Jag var en av många som räknade ut HV71 för bara ett par veckor sedan. Efter att endast ha tagit två poäng under den veckan som man hade tre hemmamatcher så fanns det inget som tydde på att HV71 skulle kunna undvika ännu ett kvalspel. Möjligtvis att tränarbytet gett en viss form av effekt även om jag tycker det är alltför tidigt att utläsa några större spelmässiga förändringar. Dock har poängen gett energi och satt press på Brynäs igen.

För oss som betraktare blir det givetvis väldigt intressant och ger den avslutande delen på grundserien en extra krydda.

Som spelare minns att man ofta, efter det sista landslagsuppehållet, intar mer av ett slutspelsmodus. Min erfarenhet är att man som lag tar ett nytt avstamp mot de sista tio-elva matcherna. Man samlar laget och skruvar på målsättningen, diskuterar kravbilden på varandra, gör små justeringar i spelet för att göra en sista push. Allt tydliggörs än mer och vikten av varje poäng blir mer och mer betydelsefull.

För Brynäs del handlar de sista matcherna om att rädda upp säsongen och faktiskt undvika kvalspel. De känner sig garanterade jagade på ett sätt som är ganska obehagligt. Samtidigt har man saken i egna händer och är inte beroende av något annat lags resultat. Likväl. Det var inte så länge sedan som man satt sig i en position där man mer eller mindre hade skakat av sig HV71 nedanför strecket. Strax innan landslagsuppehållet så valde man att plocka in Jussi Olkinuora från Detroit Red Wings organisation. Olkinuora har spelat både VM och OS för Finland och så sent som i våras var han fullkomligt fenomenal under de åtta matcher han spelade när Finland vann VM-guld.

Trots att Brynäs inledde säsongen med, det som på förhand ansågs vara seriens bästa målvaktspar, med Anders Lindbäck och Veini Vehviläinen har målvaktsspelet varit för svagt.

Likväl var det aningen förvånande när det stod klart att Jussi Olkinuora plockades in då Anders Lindbäck börjat hitta allt mer rätt i sitt spel. Jag har hört att det viskats om att Lindbäck dragits med någon form av skavanker och möjligtvis att det gjorde att man kände sig tvingade att agera. Oavsett vad så borde Olkinuora kunna komma in och stärka upp laget och ge ett lugn som man kanske saknat. Och det lär Brynäs behöva.

Jag förväntar mig att Brynäs kommer spela löjligt disciplinerat och värdera huruvida man kommer att sätta press eller backa av mer än tidigare under säsongen. Även om allt just nu handlar om att undvika kvalspel så ska man ändå ha i åtanke att det endast kommer att skilja fem poäng upp till Linköping på tiondeplatsen förutsatt att man vinner idag. Och det med tio matcher kvar att spela. Det säger ju en del om betydelsen av matchen.

Linköping å sin sida kan befästa sin position i tabellen och se till att man kommer spela slutspel för första gången sedan 2018.

Sa jag förresten att det kommer bli en rätt häftig avslutning på säsongen?

Kvällens övriga sex matcher är:

Leksand-Växjö

De tidigare tre mötena mellan lagen har slutat med bortasegrar. Senast som lagen möttes, den 21a januari, kvitterade Växjö genom Kalle Kossila med endast en sekund kvar av den tredje perioden. Matt Caito avgjorde sedan för Leksand knappt två minuter in i förlängningen. Leksand är seriens näst bästa lag de senaste tio matcherna och har, trots skador på betydande spelare, gjort det väldigt bra. Ikväll förväntas Peter Cehlarik göra comeback samtidigt som Mikael Ruohomaa är redo för spel efter armbrottet han ådrog sig mot Frölunda i början av januari. Växjö vann visserligen senast mot Färjestad men har haft en sämre form de senaste matcherna och har också tappat serieledningen till Skellefteå.

Timrå-Luleå

Efter segern mot HV71 för en vecka sedan så kravlade sig Luleå upp på en slutspelsplats och har också en gång för alla skakat av sig HV71 och Malmö under kvalstrecket. Eftersom det är så pass tight i tabellen samt att man har en match mer spelad än lagen omkring sig så måste man rada upp några segrar för att befästa slutspelsplatsen.

Timrå har däremot mer eller mindre redan säkrat sin slutspelsplats och för deras del handlar det om att befästa positionen bland topp sex och därmed en garanterad kvartsfinalplats. Timrå har vunnit två av tre matcher mot Luleå den här säsongen och den enda förlusten kom i det senaste mötet på hemmaplan i början av januari.

Oskarshamn-Örebro

Inför det senaste mötet mellan lagen den 26e januari hade Örebro vunnit tolv av 14 matcher mot Oskarshamn i SHL. Faktum är att Oskarshamn inte haft så svårt mot något annat lag i serien sedan man tog klivet upp i SHL 2019. Därför var det aningen förvånande när smålänningarna smiskade dit Örebro med 5-1. Oskarshamn är, efter Skellefteå, seriens bästa lag under 2023. På tolv matcher har man spelat in 23 poäng. Örebro å sin sida har också visat upp en fin form och tagit 20 poäng på 13 matcher och är med det seriens femte bästa lag.

Färjestad-Malmö

Det enda två lag som Malmö har plusstatistik på i år är Frölunda och Färjestad. Mot Färjestad har skåningarna tagit sju av nio poäng vilket ändå får mig att höja på ögonbrynen sett till hur tabellen ser ut. För Malmös del handlar det om att bygga upp ett spel som kan bli vägvinnande i kvalet framåt våren medan Färjestad ska försöka befästa sin position bland topp fyra. Färjestad har haft mängder med skador under säsongen men beräknas få tillbaka viktige Per Åslund som missat de nio senaste matcherna.

Rögle-Skellefteå

Skellefteå har vunnit samtliga tre matcherna mot Rögle den här säsongen. Den totala målskillnaden är 12-3 i favör Skellefteå. Just nu är Rögle på elfteplats och således utanför slutspelsstrecket. Det vore ett kolossalt misslyckande om skåningarna inte enes skulle ta sig till slutspel. Med andra ord är det dags att börja vinna matcher något som Skellefteå varit bra på hela säsongen. Skellefteå spelar för en serieseger, sin första sedan säsongen 15/16.

Rögles placeringar i tabellen de senaste tre åren är trea, två och i fjol etta. Därför är det ingen överdrift att säga att årets säsong stundtals varit katastrofalt dålig.

Frölunda- HV71

Göteborgarna har dragits med en del tuffa skador den senaste tiden något som gjort att spelet haltat en aning. Under 2023 har man endast tagit 14 poäng på tolv matcher och behöver börja plocka poäng för att behålla sin topp sex placering. Frölunda har spelat fem raka- och totalt åtta av de nio senaste matcherna på bortaplan. Därför är det säkert skönt att nu få spela sin kommande två matcher i Scandinavium. Av de tidigare tre matcherna har Frölunda vunnit två. Den enda segern som HV71 tagit kom i det senaste mötet där smålänningarna övertygade med en 6-3 seger.

HV71 har tagit sju poäng på de senaste tre matcherna och har fått hugg på Brynäs ovanför strecket. Just nu skiljer det tre poäng mellan lagen där HV har en match mer spelad.