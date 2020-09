Dags för spelare och ledare att knipa igen

Om man är ute efter att samla billiga poäng hos den gemene hockeysupportern är en av de absolut enklaste vägarna att förlöjliga de svenska domarna.

Vet ni vad, ni kommer att få alla möjligheter att göra det i år.

Den här säsongen ska svensk hockey äntligen komma till rätta med spelförstörande moment, som slashingar och ”boxa bort”.

Dessa företeelser är i grunden endast destruktiva och defensiva sätt att förstöra för mer skickliga spelare. Vi har genom åren normaliserat det beteendet och sett det som en del av hockeyn. Därför kommer många ”det-var-bättre-förr- hockeymänniskor” att bli förvånade över hur hockeyn kommer att se ut framöver. Under sommaren har svensk hockey gjort ett gediget arbete, där spelare och ledare fått utvärdera och se över vad som kan göra hockeyn mer attraktiv, och vad som måste bli bättre.

Alla har varit rörande överens

Där har spelare och ledare, enligt domarchefen Tomas Thorsbrink, varit rörande överens om att det släpps igenom för mycket slag och interference. Därför har man gemensamt bestämt att domarna ska göra striktare och hårdare bedömningar av dessa förseelser.

Men vis av erfarenhet så vet jag att det är väldigt enkelt att diskutera och ta beslut under sommaren, när det inte är skarpt läge eller några viktiga poäng som står på spel. Vi behöver inte gå längre tillbaka än i fjol när alla var överens om hur det skulle bedömas i och kring målgården. Hur det gick vet vi nog alla.

Men vet ni vad. Nu är det faktiskt dags för spelare och ledare att faktiskt knipa igen munnen. Det är NI som tryckt på för att få till stånd en förändring - så kom då inte och gnäll när ni fått en eller ett par utvisningar av det billigare slaget emot er.

Den striktare regeltolkningen kommer sätta domarna än mer på prov. I avsaknad av livehockey har jag på C More under våren och sommaren sett massvis med matcher från tidigt 2000-tal. Det som slagit mig var att att hockeyn då innehöll brutalt mycket hakningar och andra spelförstörande moment. Domarna behövde knappt göra några bedömningar mot dagens rättskipare. De tog möjligtvis en hakning om en spelare satte klubban i motspelarna midja i en halv zon. I dag är kraven och antal beslut som en domare måste ta hundratalet gånger fler än var det var då. Därför tycker jag vi en gång för alla kan ta död på klyschan att domarna var så mycket bättre förr. De var möjligtvis bättre för att de inte krävdes att de skulle ta lika många beslut och att regelboken tolkades på ett annat sätt.

Har länge efterfrågat en hårdare bedömning

Jag vänder på det. Domarna i dag är bättre än någonsin.

Årets domare kommer gå sin, i särklass, tuffaste säsong till mötes och den kritik de kommer behöva utstå är till stor del en följd av spelarnas och ledarnas ambition att få bort slashingar och interference.

Jag har länge efterfrågat en hårdare bedömning på slashingar och boxa bort och jag tar emot de nya regeltolkningarna med öppna armar. Varför ska en försvarande spelare ens tillåtas att slasha upp på handskarna överhuvudtaget?

Lyckas domarna hålla nivån under säsongen, samtidigt som spelarna klarar av att anpassa sig, kommer det bjudas på fler mål och roligare matcher.

Släpp loss artisterna

Det här är en fortgående förändring som lär behöva kalibreras under säsongens gång för att hitta en bra nivå och eventuella diskussioner och kritik ska skötas internt. Med en så stor förändring som väntar krävs att alla är ödmjuka inför utmaningen. Den spelare eller ledare som offentligt går ut och sågar regeltolkningarna eller gör jämförelsen med innebandy bör istället vända sig till sig själv, sin tränare, sportchef eller sina lagkamrater som tryckt på för att göra spelet renare och bättre på sikt.

Den här förändringen ska inte på något sätt blandas ihop med fysisk hockey. Fysiskt spel och tacklingar är fortsatt inslag som är en av grundpelarna i hockey och som ger sporten en extra krydda.

Men att tillåtas trycka klubban i bröstet på en motståndare, eller haka den som ska driva in mot mål, eller slasha mot handskarna, är endast spelförstörande moment som måste bort. Det tror jag att alla är överens om i grunden.

I alla fall har det låtit så från spelare och ledare under sommaren.

Släpp pucken och släpp loss artisterna.