Wolves Nathan Fraser skakar misstroende på huvudet.

– Att bara få gå in på planen kändes overkligt. Sen gör jag en assist... sen gör jag mål. Det gör det ännu mer otroligt. Det känns inte som att det är äkta än.

18-åringen växte upp i närheten av Wolves hemmaarena Molineux i de nordvästra utkanterna av Birmingham. Han började spela i klubben som sjuåring och efter att ha gått igenom klubbens akademi fick han i tisdags göra sin debut i 5–0-segern mot Blackpool i ligacupen.

Han känner en sån stolthet och glädje över den resa han gjort. Och den är inte bara stor för honom.

Han är en för fansen förlängd arm ut på planen. En lokal kille som de på läktaren kan känna en stark samhörighet och kärlek till. One of us.

Jag som romantiker tycker att de här historierna är de finaste i den stora internationella fotbollsvärlden. En Phil Foden, Bukayo Saka eller Marcus Rashford som lyckas trä sig genom nålsögat och bli stora stjärnor i den klubb de älskat sedan de var små barn.

Den sorgliga sanningen är att det dock inte längre är slutmålet för de stora klubbarnas akademiprodukter.

Manchester Citys försäljning av Cole Palmer är det yttersta beviset på det.

***

Palmer föddes 2002 i Manchesterområdet Wythenshawe – där bland annat Marcus Rashford kommer ifrån – och föddes in i en familj av Citysupportrar. Han började spela för City som liten pojke, gick genom akademin och blev till sist lagkapten i U18-laget.

Han plockades upp i A-laget i slutet på 2020 och har gradvis tagit mer och mer plats. När City den här sommaren sålde spelare som Ilkay Gündogan och Riyad Mahrez öppnade sig en möjlighet för Palmer att på allvar slå sig in i laget.

Han kom in och nätade i Community Shield-matchen mot Arsenal och fick starta i Supercupen mot Sevilla där han på nytt gjorde mål. Två veckor senare är han såld till Chelsea för sisådär en halv miljard kronor.

Det här är inte en historia om hur City misslyckats med att behålla en egen talang som med tid hade kunnat utvecklas till en klubbikon, i alla fall inte från klubbens perspektiv. Tvärtom har Palmer gjort precis det de velat.

Visat tillräckligt med talang för att säljas för ett stort belopp så att stora investeringar kan göras på andra spelare.

***

För att i alla fall försöka förklara det här i korthet. Klubbarna lyder under Uefas FFP, Financial fair play, som trädde i kraft 2009 för att få till ett mer hållbart ekonomiskt system inom fotbollen. En del i FFP är artikel 60, eller ”Break-even”-regeln.

Den dikterar att klubbar inte får gå med förlust under en förnybar treårsperiod när det kommer till ”relevant vinst och förlust”.

Ordet relevant är viktigt här. För Uefa ser inte alla utgifter som förlust. De räknar pengar som läggs på spelarköp och löner som förlust, men inte pengar som läggs på klubbens infrastruktur, så som ungdomsakademier.

Det är här ett flertal klubbar, inte minst Chelsea och Manchester City, ser ett kryphål att utnyttja.

Genom att pumpa in pengar i sina akademier, både genom att förbättra infrastruktur men också genom att locka väldigt unga talanger in i dem så skaffar de sig framtida brickor att sälja av i det ekonomiska spelet. Det långsiktiga målet för dem är inte att fostra unga talanger som ska ta klivet upp i seniorlaget och tillsammans inbringa framgångar för klubben, utan att fostra spelare som är så pass bra att en annan klubb vill betala för dem.

För en akademispelare har i FFP:s ögon inte kostat klubben någonting, så en försäljning av en sån är ren profit.

De är offer på bokföringens altare.

***

Det är ingen slump att Manchester City de senaste åren sålt akademiprodukter som Jadon Sancho, Gavin Bazunu, Romeo Lavia eller som nu, Cole Palmer.

För även om Palmer egentligen är bra nog att på allvar utmana om speltid i ett av världens bästa lag så är det inte vad City någonsin planerat för honom. Utan han, likt de tidigare nämnda, är pengar rätt in på kontot som direkt möjliggör tunga investeringar på etablerade spelare utifrån, som Erling Haaland eller Josko Gvardiol.

När Chelsea den här sommaren spenderat – diplomatiskt uttryckt – friskt på nya spelare på nytt, då är det föga överraskande att spelare som Mason Mount och Ruben Loftus-Cheek, trots att de tillsammans spelade 68 matcher förra säsongen, var några av de första som såldes.

Akademikillar är inget annat än gröna siffror när vi börjar räkna pengar.

I en samtid där internationell fotboll handlar minst lika mycket om nettospendering som taktiska dispositioner så är de egna produkterna klubbarnas kanske viktigaste vapen i jakten på nästa stjärnvärvning.

Även om det i dag känns som att de tre spelare jag nämnde innan, Foden, Saka och Rashford, är undantag från den här regeln så kan det ändras snabbt.

En tid av dålig form samtidigt som en ny, spännande leksak uppenbarar sig i den tyska/spanska/franska ligan kan fälla avgörandet.

För som en akademiprodukt är du inte längre fredad som förr, tvärtom är du den klubben allra helst säljer av.

För Nathan Fraser kan det innebära att Wolves och Molineux snart är ett minne blott, i alla fall om ett Sheffield United är beredda att lägga 150 miljoner på honom.

För i krig och jakten på gröna siffror i bokslutet är allt tillåtet.