Mitt i Manchester Citys – i alla fall resultatmässiga – överkörning av Bayern München hände det saker sex mil väster om Etihad stadium.

Efter att de i somras öronmärkt cirka en miljard kronor för att ge sig in i jakten på Jude Bellingham den här sommaren så pekade alla uppgifter plötsligt åt samma håll: Liverpool ger upp jakten på Englands näste storstjärna.

Hemma i tv-soffan är det svårt att uppfatta exakt hur illa nyheten togs emot i staden. En snabb koll på Twitter, som givetvis ger en korrekt och sansad bild av läget, står hela stadskärnan i lågor. Royal Albert Dock och Royal Liver Building har raserats och fallit ner i floden Mersey och på Mathew Street pågår upplopp.

Näste Steven Gerrard är förlorad, alla månader av uppvaktning från Trent Alexander-Arnold och Jordan Henderson har varit förgäves, konkurrenterna blir starkare, klubben behöver förlita sig på James Milner med en nyopererad höftprotes en säsong till.

Allt är förlorat.

Jag sitter förvirrad och förstår ingenting. Det här är det bästa beslutet Liverpool kunde ha tagit.

***

Vi börjar i änden med att jag skriver ”missförstå mig rätt”. Det är inte så att jag inte kan se vilken fantastisk fotbollsspelare Jude Bellingham är, det är inte så att jag inte förstår lockelsen över att se honom spela för sin klubb och bli själva navet som nästa storhetstid ska byggas kring.

Men låt oss vara realister, det finns inte en – och ursäkta anglicismen här – snöbolls chans i helvetet att Bellingham skulle gå till Liverpool i sommar.

Anledning ett, han kostar en sjuhelsikes massa pengar. Anledning två, Liverpool kommer inte spela Champions Leaguefotboll nästa säsong. Resten av Europas giganter, många av dem backade av stater med bottenlösa kassakistor, kommer cirkulera som hajar kring Bellingham i sommar.

Real Madrid kommer vara där, Manchester City likaså. Newcastle under saudiskt styre kommer rimligtvis vara intresserat av att göra en stor prestigevärvning om de spelar Champions League nästa säsong. Om Manchester United får en qatarisk ägare – räkna med inblandning från deras håll med. Ja, och varför inte kasta in PSG i ekvationen med.

Liverpool utan Champions League har förvisso en historisk hävd gentemot ett antal av de nämnda klubbarna, men egentligen inget annat i nuläget. Borussia Dortmund lär trissa upp priset bäst de kan och jag kan inte se en verklighet där Liverpool har råd att slåss om hans signatur.

Och även om de skulle ha det så tror jag Bellingham kommer kräva Champions Leaguespel i sin nästa klubb.

Så, då var det avklarat, nu till det andra.

***

Att Liverpool som klubb redan nu inser att en långdragen övergångssoppa i sommar, som med största sannolikhet utmynnar i att de inte får sin drömspelare, skulle vara det sämsta för dem är ett hälsotecken.

Nu kan Liverpool i stället fokusera på att göra det som de gjort så bra under merparten av de senaste åren. Att hitta den oslipade diamanten, den ofärdige spelaren – och göra honom till en världsstjärna.

Conor Gallagher, Matheus Nunes, Joao Palhinha och Moises Caicedo är namn som alla nämns i samband med Liverpool nu. De öronmärkta Bellinghampunden kan nu i stället läggas på att värva in två eller kanske till och med tre av dem.

Ni kan räkna med att Palhinha blir ligans bästa bollvinnare under Klopp. Gallagher som ett Chelsea med just nu oklar rekryteringsriktning släpper för en spottstyver blir lungorna som Liverpools mittfält så desperat önskar.

Sen kanske Caicedo, en av ligans bästa spelare utanför topplagen, på det?

Jag tror det är precis det Liverpool behöver, snarare än att skeppa 1,5 miljard kronor på Bellingham och be honom göra allt på mittfältet.

Nu hoppas jag att befolkningen i Liverpool återställer Albert Dock och räddar The Liver Building från floden. Sen hoppas jag att de vandrar armkrok längs Mathew Street och sjunger ”We Shall Overcome”, samtidigt som de traskar in i en sommar som andas framtidstro snarare än ännu en sommar med en jakt som ändå hade slutat i misslyckande och missär.