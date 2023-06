En man sitter med ögonen stängda på en stol i ett hotellrum. Han ser trött ut. Mycket, mycket trött.

Till tonerna av Fleetwood Macs ”Everywhere” hör man en raspig röst sjunga ”We're Manchester City and we're on the piss again”.

Kameran zoomas in på mannen på stolen och han ser på något sätt ännu mer sargad och utmattad ut.

Hans namn är Jamie Mills och han är vän till Jack Grealish, Manchester Citys stjärna som, förutom att vara den raspiga rösten i videon, skänker mig pånyttfödd kärlek till fotbollen.

Den här videon, som Grealish själv publicerat på Instagram, är en av många flera inblickar vi fått i engelsmannens vilda festliv just nu.

Det är filmer från omklädningsrummet med en halvdrucken öl i näven kort efter slutsignal. Det är en dansuppvisning mitt i natten då han fortfarande har på sig sina svettiga matchkläder. Också nu, filmen där Manchester City kliver av planet från Istanbul efter sin Champions League-seger och Grealish raglar fram som en annan semesterbritt under sin sommarvecka i Benidorm.

Jag fullkomligt älskar det.

***

Något som ofta upprepas är frasen ”fotbollsspelare är människor med”. Jag säger givetvis inte emot på den punkten, men det är sällan man som extern betraktare får se den vanlige människan bakom elitfotbollsspelarfasaden.

Enskilda intervjuer är sällsynta, merparten av gångerna vi hör dem prata är på presskonferenser eller i hårt regisserade klipp i klubbarnas egna kanaler. På Instagram matas vi med bilder från träningar på science fiction-moderna anläggningar eller en och annan lyxsemester vi som vanliga dödliga bara kan drömma om.

Min fotbollsromantiska själ har trånat efter lite naken äkthet. En känsla av att steget från soffan till Champions Leaguefinalen inte är så himla långt. Att få känna att de som springer runt på planen är precis som du och jag.

Det var därför mitt hjärta slog ett extra slag när den vanligtvis så städade Leo Messi stod och kallade Wout Weghorst för dumhuvud efter kvartsfinalen på VM.

Och det är därför Jack Grealish ohämmade firande av Citys triumfer den här säsongen gör mig så lycklig.

Det gör dem mänskliga på riktigt.

***

Det är lätt att förstå storklubbarnas önskan om att förmedla en polerad och hårt styrd bild av spelarna. Allt de stora stjärnorna gör granskas med lupp av såväl etablerade medier som fristående tyckare på sociala medier.

Att avvika kommer med en kostnad, men det skänker så mycket också.

Man kan dividera om vem som varit den bästa fotbollsspelaren genom tiderna, men Diego Maradonas dragningskraft är oöverträffad de andra som nämns i den diskussionen. Han hade en gudabenådad fotbollstalang som ingen av oss vanliga Svenssons kan komma i närheten av, men han hade också brister, ett mörker och en rå mänsklighet vi kan spegla oss i.

Så jag hoppas Grealish fortsätter fira Manchester Citys trippel lika vilt och ogenerat som han börjat. Jag tycker det är vackert att se och det gör mig genuint glad.

För låt oss erkänna, hade du eller jag vunnit Champions League hade vi inte gjort något annorlunda.