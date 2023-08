Hoppas vår Bolt ska få sin Gatlin

Hans första hopp i tävlingen är ren stavhoppspornografi.

Ribban ligger på 5.55, men Armand Duplantis befinner till synes i stratosfären. Jag vet att det egentligen inte spelar någon roll, ens högsta punkt över ribban är inte det viktiga, utan den lägsta. Duplantis har själv sagt att även om det för tv-publiken kan se ut som att han klarar höjden med 15 centimeter så har han i realitet bara två centimeter till godo.

Men det är som bekant skillnad mellan förnuft och känsla.

Förnuftet säger att det inte är någonting att hetsa upp mig över, men känslan. Den är någon helt annan.

Det är klart att man rycks med i den stunden. Det ser utomjordiskt ut, som att det egentligen inte ska gå. Man känner att man får uppleva något unikt.

Sen dröjer det innan den känslan återkommer.

***

Det ska vi vara på det klara med, det här var en otroligt stavhoppsfinal med historiska mått mätt. Fyra hoppare tog sig över 5.95, vilket sannerligen inte hör till vanligheterna. På VM i fjol var det endast Duplantis som klarade den höjden och på VM 2019 i Doha räckte 5.87 till en bronspeng.

Det är uppenbart att Armand Duplantis pushar såväl gränserna för vad en stavhoppare klarar av som sina medtävlande. På samma sätt som Usain Bolt demolerade sina motståndare samtidigt som han inspirerade en hel generation friidrottare.

Att det är en svensk som gör det, som är en sån superstjärna, givetvis tycker jag det är häftigt.

Men.

Jag kommer på mig själv med att försvinna i tankarna. Thibaut Collet klarar 5.75 medan Duplantis står över och jag tar egentligen ingen notis. Nån hoppare river ut sig, nån annan klarar i andra.

Mina ögon flyttar sig planlöst mellan tv-skärm, mobilen och utsikten från lägenhetsfönstret.

Vi är bortskämda, det är så enkelt. Man borde inte gapa efter mer, det är inte särskilt klädsamt, men man kan inte riktigt rå för det. Vi har sett vad Armand Duplantis är kapabel till, i såväl tidigare tävlingar som tidigare i just den här tävlingen.

På ett väldigt ofint sätt sitter jag och väntar på en ny världsrekordshöjd.

Bara för att få känna det där pirret igen, nervositeten när Duplantis står på ansatsbanan. Att jag som tv-tittare på allvar känner att det är någonting på spel.

***

Det fanns orosmoln på himlen inför den här finalen. Smärta i baksida lår som följt Duplantis ett litet tag. Trots det – och trots att Ernest John Obiena gjorde en av sitt livs tävlingar – så var det aldrig särskilt dramatiskt.

6.10 fixade Duplantis enkelt och kammade hem guldet. Pappa Greg försökte stoppa honom för att inte förvärra skadan, men likt en obstinat treåring vägrade Mondo lyda sin pappa. Skadekänningen stod i vägen för ett världsrekord på 6.23.

Man lyfter på hatten på nytt åt Armand Duplantis. Det är ren uppvisning.

Mycket till nervkittlande drama däremot, det är det inte.

Jag vill vara tydlig med att det inte är Armand Duplantis fel. Han kan inte – och ska inte – göra annat än vad han gör.

Men man trånar efter den nerven som en riktigt nervpirrande batalj kan ge. Man önskar att Duplantis hade en ordentlig rival, en fiende på banan om man så vill. Någon som gör att varje höjning spelar roll. Som gör att varje eventuell rivning känns förödande.

Någon som gör att Duplantis spelar med VM-guldet som insats.

Jag minns det otroliga dramat i stavfinalen 2019 där en alltjämt valpig Duplantis missade guldet efter strul på 5.92. Jag kommer alltid att minnas avslutet på diskusfinalen i Budapest där Daniel Ståhl med tävlingens sista kast trumfar the new kid on the block som är Kristjan Ceh. På samma sätt som OS-finalen i herrarnas höjdhopp 2004, där Stefan Holm efter magisk hoppning och taktiskt rävspel vinner guld, alltid kommer finnas med mig.

Att nivån på den här tävlingen var så pass hög får mig att tro att min förhoppning kan bli sann.

För jag sitter här och hoppas av vår svenske Usain Bolt ska få sin Justin Gatlin.

Till skillnad från Bolt och Gatlin hade Duplantis och denne påhittade antagonist gärna fått vara bästisar utanför tävlingsbanan, men på densamma hade de gjort stavhoppet till en episk kamp om segern.

Då hade den här bortskämde tittaren aldrig slitit blicken från tv:n.