Vi skulle inte märka om rasismen ökade

En omskakande vecka går mot sitt slut. George Floyds död i samband med ett brutalt polisingripande i Minneapolis har utlöst protester på enorm skala, fram väller vrede som vuxit under decennier av våld, diskriminering och orättvisor som drabbat USA:s svarta befolkning.

Protesterna har fått stor spridning och mycket stöd, både geografiskt, men också i form av organisationer och företag som ser sig manade att haka på och visa solidaritet.

Idrotten har inte varit annorlunda. Själv har jag slagits av hur ovanligt många fotbollsspelare i Europa som har reagerat. Att herrfotbollens största namn uttrycker sig om frågor som överhuvudtaget kan uppfattas som politiska är sällsynt, men den här gången är det annorlunda. Kylian Mbappé, Marcus Rashford, Paul Pogba, Leo Messi. Listan kan göras lång, även flera svenska landslagsspelare har delat budskapet.

Skälet är så klart att rasism finns överallt. I Europa märks den i allra högsta grad och den hämtar ny näring ur ett på många håll allt mer främlingsfientligt och intolerant politiskt klimat.

Utvecklingen återspeglas så klart även i fotbollen, och gång efter annan påtalar fotbollens makthavare att rasism är hemskt. Det är bilder, kampanjer och hjärtan – och ännu oftare skrytsamma meddelanden om hur god fotbollen är, hur mycket gott den gör.

Nu är ett utmärkt tillfälle att göra upp med myten om att det här är en sport där hudfärg inte spelar någon roll.

Rasistiska incidenter ökar inom fotbollen

När man pratar om europeisk fotboll är det enkelt att konstatera att svarta spelare är särskilt utsatta för rasistiska angrepp. Ingen kan vara förvånad. Det handlar om en tradition med djupa rötter i europeisk historia. Rapporten ”Being Black in the EU”, som EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) publicerade 2018, bygger på intervjuer med 6 000 personer i tolv europeiska länder. Enligt resultaten hade 30 procent av dem som svarade upplevt rasistiska trakasserier på grund av sin hudfärg de senaste fem åren.

Det vi allt oftare ser hända på europeiska fotbollsläktare – exemplen från det senaste året är många över hela kontinenten – är på många sätt ett utflöde ur en växande och allt mer hämningslös intolerans. England är ett talande exempel: Under säsongen 2018/19 ökade antalet rapporterade rasistiska incidenter med 43 procent. Under samma period rapporterade brittiska myndigheter om en tioprocentig ökning av hatbrott.

Men för att förstå problemets omfattning och karaktär inom fotbollen måste vi se bortom hatbrotten och de extrema yttringarna.

Matematiken går inte ihop

Europeiska fotbollsklubbar rekryterar mängder av svarta spelare, men på ledarsidan är situationen en helt annan. Ta återigen England som exempel: Just nu faller fem av 91 tränare i det engelska ligasystemet under samlingsbegreppet BAME (Black, Asian or Minority Ethnic). Från och med den här säsongen använder det engelska förbundet en regel – The Rooney Rule – som efter 18 månaders pilotprogram nu tvingar klubbar att i alla fall intervjua tränare med olika bakgrund.

Anledningen är så klart att matematiken inte går ihop och att det inte sker någon förändring.

Det finns förstås skillnader mellan olika länder, men ser likartat ut på många håll i Europa. Samma mönster återfinns i ledarstaberna, styrelserummen och bland representanter från mediaorganisationer, som allt för sällan försöker skildra den här frågan på djupet.

Vi borde bli bättre på det, i Sverige också. Jag gjorde en kartläggning av svensk fotbolls ledare och makthavare för ungefär två år sedan och kunde visa på ett bekymmersamt mönster här. Aftonbladet (både 2013 och 2018) och Fotbollskanalen har publicerat granskningar med samma slutsats: Svensk fotboll är likt andra länder full av hinder för människor med en viss hudfärg eller ett visst namn.

Stannar ofta vid slogans

Varje gång en kartläggning av den sorten publiceras är reaktionerna desamma: Det här är välkommet, här har vi att jobba med, vi tycker att det här är jätteviktigt.

Och så händer inte så mycket.

Här kan man också rikta en kritisk blick mot den grandiosa föreställningen om att fotbollen är så fantastiskt inkluderande. Gång efter annan får man höra om hur den har en unik förmåga att stoppa krig, utrota svält och göra alla lyckliga för alltid. Det är så klart roligt att lyssna på, att det finns en ”större mening” känns ju bra för den som vill motivera sitt stora intresse – men bilden stämmer inte, det är mer önsketänkande än verklighet, och jag är nog inte ensam om att vara ganska trött på att höra om det.

Samtidigt finns spår av sanning. Fotbollen kan ha stor räckvidd, kan överbrygga och kan vara inkluderande på ett sätt som få andra samhällsfenomen – men från organisationerna som ska realisera det hela stannar det alldeles för ofta vid slogans, symbolhandlingar och självgratulationer.

Vill ni ha en helande, icke-diskriminerande kraft att skryta med? Skapa den.

Varför håller vi på så i Sverige?

Jag tvivlar inte på att svensk fotbolls ledare uppfattar rasism som ett allvarligt problem, men för att motverka den krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete. Och av det ser vi för lite.

Det görs ju inga mätningar i Sverige. Det finns inget inget övervakande organ som motsvarar brittiska Kick it Out. Det skulle inte märkas om vi fick en ökning av incidenter från ett år till ett annat här. Varför är det så här? Finns det helt enkelt inget intresse av att förstå förekomsten av rasism i och runt fotbollen? Finns det en uppfattning om att den inte existerar? Eller anses mängden rasism i svensk fotboll ligga på en acceptabel nivå? Är det lagom så här?

Det går att identifiera problemen, analysera dem och vidta åtgärder.

Tyvärr är det sällan melodin, det finns en tendens att reagera snarare än agera.

Alexander Isak avfärdades med arrogans

Vi fick nyligen en färsk påminnelse om att fotbollens verkliga makthavare inte tar frågan på tillräckligt stort allvar. Uefas friskrivning av Rumänien efter landskampen mot Sverige i november och de rasistiska angreppen på Alexander Isak i Bukarest kantades av arrogans. Man hittade inga bevis hette det – förutom vittnesmålen från både Isak och Robin Quaison då – eftersom inga mikrofoner eller bilder kunde verifiera incidenterna.

Innan och efter matchen anklagades Sverige och svenska medier för att konspiratoriskt fantisera om rasism i Rumänien. En av landets ledande fotbollsjournalister och det rumänska förbundet visade avsky för svenska farhågor om att spelare kunde utsättas. Med Uefas frikännande blev det sista ordet på ett sätt deras.

Själv tycker jag att det är enkelt att fråga sig varför Isak – som bland annat fick en golfboll kastad mot sig – och Quaison larmade.

Tror någon att Isak vill utsättas? Att det inte lämnar en klump i magen? Att rasistiskt skränande är något man hoppas på att upptäcka när man kastar en blick mot läktaren som 20-åring och slåss för en plats i en EM-trupp?

Ett rasistiskt angrepp på en svart fotbollsspelare är ett rasistiskt angrepp på svarta människor som kategori. Det drabbar så klart den enskilde på ett särskilt sätt, men får djupgående, negativa konsekvenser för långt fler människor och skapar otrygghet och rädsla i breda grupper.

När världen svämmar över av stöd för protesterna i USA den här veckan vill Uefa visa sitt brinnande intresse för frågan igen.

Själv ser jag slogans och ord jag har sett tusen gånger. När saker ska förändras på riktigt? Vi är många som undrar.