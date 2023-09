Han skulle fundera. Det var i augusti förra året och en fortsättning i landslaget var inte självklar. Martin Olsson hade tackat nej till samlingar på grund av småskador, och när det inte blev något VM-slutspel i Qatar ville han tänka i lugn och ro. EM i Tyskland låg långt bort.

Det gör det nu också, ett år senare. Inte i kalendern, men i tabellen, och på grund av det svenska landslagets första halva av EM-kvalet. Förlusterna mot Österrike och Belgien har gjort läget prekärt. När Estland och samma skräckinjagande Österrike står för motståndet den här veckan är det Janne Anderssons mest ödesmättade ögonblick som förbundskapten. Hans lag behöver resa sig på nio. Vända på steken. Knocka alla oss gnällspikar.

Tur att han inte blev irriterad

Förra gången hann Martin Olsson inte ens börja fundera. Matcherna duggade tätt. När Malmö FF landade i Belgien för att förbereda sig för Europa League-match mot Union Saint-Gilloise i mitten av september vände sig Felix Beijmo mot sin bänkgranne på flygplanet och gratulerade.

– Till vadå?, frågade en förbryllad Olsson.

– Landslaget, svarade Beijmo.

Det var som fan. Janne hade inte ens ringt och kollat läget, men Olsson tackade ja. ”Det är inte så att jag är irriterad”, kommenterade han.

Tur det! Vi får hoppas att han inte är sur den här gången heller, när Ludwig Augustinsson tvingades kasta in handduken och Janne ringde igen, och att ingen av vänsterbackarna som fick stå åt sidan blev det heller.

För det hade ju gått att förstå om såväl Elfsborgs flygande Niklas Hult som Champions League-klara Noah Persson i Young Boys – och kanske även Elias Andersson – kliade sig i huvudet när beskedet kom.

Skälet är det här: Martin Olsson får se lite hur det blir. Hans senaste år som fotbollsspelare sänder en signal om att det inte spelar så stor roll. Bänkad i MFF? Sånt är livet. Landslaget? Ska kolla om jag har nåt annat.

Under hela 2023 har han mäktat med fem starter i allsvenskan och mestadels suttit på bänken. 90 minuter har han genomfört vid ett tillfälle: I söndags mot IFK Göteborg när han pangade in ett kvitteringsmål på tilläggstid. I juni gjordes en poäng av att han hade tackat nej till Joshua Kings bröllop på Mykonos för att spela landskamper. För en månad sedan tog han semester från Malmö FF:s träningar för att fira sin svågers inträde i NBA:s Hall of Fame.

Om det påverkade hans chanser att få starta mot Mjällby?

Olsson ryckte på axlarna.

– Jag har suttit på bänken tidigare också. Jag tror att det kvittar, sa han till Aftonbladet.

En symbol för något mer

Men här är han, på Nationalarenan med landslaget, med goda chanser att starta, precis som mot Österrike.

Uttagningen av honom går inte att se som något annat än en symbol för något mer.

Att Janne Andersson tar ut honom trots det lite luddiga intresset för att spela fotboll är inget outgrundligt mysterium, logiken är ungefär densamma som när Andreas Granqvist tillägnades en humörhöjarplats till EM för två år sedan trots att han inte var aktuell för spel. Olsson har vunnit Anderssons förtroende, han ingår i en större ekvation.

Allt det här går att förstå. Janne förklarade hur det låg till nästan på en gång och han har gjort det förut: Han litar på honom. Det finns en transparent ledarskapsfilosofi bakom beslutet, ett logiskt resonemang man kan följa, en grundpelare i hans sätt att bygga landslaget.

Och det går i sin tur att ifrågasätta hur väl den logiken faller ut nu för tiden.

Rätt mycket har inte fungerat

Att spelare behåller sin plats trots att de fyllt 35, knappt spelar och ger sken av viss tveksamhet inför att ens vilja göra det säger indirekt något om lagledningens syn på alternativen, hur vissa platser är mer eller mindre förbokade av de som samlat mest lojalitetspoäng, men även hur astronomiskt högt man värderar erfarenhet.

Det är inte så att jag är irriterad, men frågan jag ställer mig är vad Andersson har att förlora? Sverige har stapplat fram i nästan två år, erfarenhet har inte varit en magisk ingrediens. Tvärtom. Rätt mycket har inte fungerat. Nu står allt på spel. Uppsidan med att ompröva ser stor ut. Om Jannes lag nu riskerar att missa EM, finns det inte en poäng i att samtidigt demonstrera en vilja att tänka i andra banor? Är det inte värre att gå under till tonerna av repetition?

Samtidigt är valet av vänsterbacksreserv så klart både begripligt och förväntat.

Efter förra årets avbrutna 4-3-3-utflykt har Andersson bestämt sig för att göra det här på sitt sätt. Äventyren är över. Metoden är den han innerst inne tror på, det han helst av allt vill och det han känner till allra bäst. Och det är Martin Olsson.

LÄS MER: Carl Starfelt svarar efter orden om flickvännen

Janne Anderssons passning till Nannskog