Sverige kan inte bjuda hela världen på odds.

På lördag är det inte premiär.

Allsvenskans start är uppskjuten till juni, men i ljuset av coronapandemins utbredning och utveckling framstår även den preliminära ombokningen av den första omgången som allt mer orealistisk. I svensk elitfotboll väntar därför svåra beslut: Hur sent går det egentligen att förlägga säsongsstarten? Vad säger tv-bolagen? Måste klubbarna ge upp publikintäkterna för att få ta del av pengarna från sändningsrättigheter?

Det är den ena problembilden som kastar skuggor över planerna när april månad tar sin början.

Den andra är den här: På lördag är det premiär.

Två jättestora bekymmer

Inte i allsvenskan alltså, men på andra håll, i serier längre ned.

I alla fall än så länge. När den här veckan hade kommit halvvägs hade en del distrikt inte bestämt sig, andra skjutit fram premiären till sommaren och några tänkt dra i gång nu till helgen, däribland Stockholms FF. Efter dagens besked från Folkhälsomyndigheten – som avråder från sporter med närkontakt och uppmanar till uppskjutna tävlingar i olika former – finns egentligen inga andra val än att tänka om.

I huvudstaden ska både S:t Eriks-Cupen, den enorma turneringen för barn och ungdomar, och de lägre serierna (från division fyra till sju för herrar, division tre till fem för damer) börja redan i slutet av den här veckan.

Två jättestora bekymmer har uppenbarat sig.

Det första är utsattheten, och det borde ha inneburit uppskjuten seriestart långt innan hälsoriskerna fick fälla avgörandet.

Vad tror ni kommer att hända?

De senaste veckorna har givit oss en fingervisning om vad som kommer att hända. Klubb efter klubb i division fyra, fem och sex har sett sina träningsmatcher bli föremål för stora bettinginsatser i brist på annan liveidrott. Med det kommer en massa annat. Nu börjar seriespelet. Matcher i division fyra och fem har funnits med på spelbolagens kuponger sedan många år. Mönstret vi sett de senaste veckorna kommer att bestå. Västergötlands distriktsförbund vill gömma sina träningsmatcher för att göra det svårare för spelbolagen – men seriespel går inte att gömma.

Ett exempel: Vid sidan av vitrysk ligafotboll kunde man på många av världens största bettingsajter under tisdagskvällen bara spela på träningsmatchen mellan Byttorps IF och Södra Vings IF. Byttorp ska spela i division fyra i år, Södra Vings i division fem. Till Ryda sporthall i utkanten av Borås kom 14 spelare i hemmalaget, på bänken satt två utespelare och en reservmålvakt. Det blev 3-2 och matchen omsatte, enligt Svenska spels beräkningar, 37 miljoner kronor. Andra klubbar, utspridda över hela landet, har tvingats ställa in matcher eller mottagit hot. Fredrik Gårdare som leder polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad organiserad brottslighet säger att man redan känner till planer på manipulation och utpressning i samband med kommande matcher.

– Vi gör en bedömning just nu att risken för matchfixning har ökat. Vi ser kriminella nätverk som riktar sig mot Sverige.

Lägg till att den här situationen uppstår även bland damlag – i går kunde man på flera internationella bettingsajter spela på träningsmatchen mellan IFK Göteborg Dam och Tölö IF som slutade 7-2 – och på matcher mellan ungdomslag.

Om all världens idrott pausas på grund av covid-19, men delar av det svenska seriesystemet drar i gång som planerat: Vad tror ni kommer hända? Att pengarna slutar placeras på våra matcher av ren och skär hänsyn? Att kriminella nätverk visar nåd?

Sverige kan inte bjuda hela världen på odds.

Svårt att spela fotboll under en pandemi

Det andra problemet är hälsorisken och den svårt bristande logiken i att fortsätta arrangera fotbollsmatcher just nu.

Det smärtar mig att säga, jag spelar själv i division fem och vill inget hellre än att kunna dra i gång säsongen efter en hel vinter av utmattande fysträningar, intervaller och futsal, men det finns något väldigt obekvämt i att låtsas som att fotboll inte är en kontaktsport, eller att det inte skulle spela någon roll.

Svenska fotbollförbundets officiella rekommendation till distrikten har varit att skjuta på seriestarten. En del har som sagt följt linjen, andra inte. Naturligtvis är uppsåtet från förbunden som vill fortsätta spela gott, men det finns en del uppenbara frågetecken för logiken.

Stockholms FF kommunicerade sina motiv till att starta säsongen med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man skrev att ”huvudskälet” till att förbundsserier ställts in var för att ”undvika resande” och ”undgå folksamlingar på 50 personer eller fler”.

I går, tisdag, skickade distriktsförbundet ut information till föreningarna som skulle börja spela. ”Folkhälsomyndigheten rekommenderar att idrott ska fortgå och att det är bra för folkhälsan. Vårt beslut tar avstamp i denna rekommendation.”, skrev man.

Därefter följde ett antal punktlistor med rekommenderade säkerhetsföreskrifter och uppmaningar. Det handlar om att skingra sig snabbt efter slutsignal för att inte bilda folksamlingar utan avsikt, att sprida ut publik runt planen och inte samlas inomhus – och det är klart, det är ju så man smittas, genom att vara nära varandra. Det är ju därför vi blir ombedda att inte hänga i barer eller sitta för nära varandra på restauranger.

Det här framträder också i de riktlinjer som Svenska fotbollförbundet detaljerar i sina dokument. En av punkterna under träningsverksamheten är:

Minska moment med närkontakt, gör andra övningar i stället.

Vid lunchtid i dag stod Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på ett podium. Han pratade om att ”hålla avstånd till varandra utomhus”.

– På idrottsplatser, håll avstånd till varandra, manade han innan han strikt uppmanade förbunden i Sverige att skjuta upp cuper och tävlingar.

Att spela fotboll är att springa runt i ett moln av utandning. Det är svårt att markera varandra med två meters mellanrum. Det var det innan dagens presskonferens också. Det är svårt att vinna en närkamp på avstånd.

Det är kanske ännu svårare att vara ensam på en bettingsajt.

Det är – tyvärr – svårt att spela fotboll under pågående pandemi.