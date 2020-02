MARS

Jon Dahl Tomasson får en pangstart som tränare för Malmö FF och slår ut Wolfsburg efter en fenomenal 2-0-seger på bortaplan. Adi Nalic får rubrikerna efter ett solomål och tackar nej till ett stort erbjudande från Roma. Östersunds hemsida lägger ut en artikel om att Simon Kroon fortfarande har ett högre marknadsvärde enligt hemsidan Transfermarkt.

Nordirland möter Irland i play-off till EM-slutspelet. Laget tar en överraskande seger och avancerar till Sveriges grupp efter ett sent 1-0-mål. Sportbladets Erik Niva kallar målet ”den enskilt mest betydelsefulla händelsen i den nordeuropeiska befolkningens historia”.

Bert Karlssons YouTube-kanal ”Berts Värld” sänder ett försäsongsavsnitt om Falkenberg och uppger att man kommer att fortsätta producera innehåll åt klubben under säsongen. Karlsson säger i avsnittet att ”det kanske vore bra med mer gängkriminalitet i Falkenberg så att klubbens makthavare vaknar någon gång”. Falkenberg tar avstånd från gängvåld och avslutar samarbetet.

Bert Karlsson. Foto: NORA LOREK

Andreas Alm påbörjar arbetet med en dokumentärfilm om svenska domare och söker till domarutbildningen, men nekas plats. Sirius går in som sponsor av Nordic Wellness i Uppsala, vars lokaler äggas natten därefter. I UNT menar en kulturskribent att det kan röra sig om kritik mot gymmets estetiska tillkortakommanden.

Gustav Svensson får frågan om han vill flytta hem till IFK Göteborg och säger att han vill hem till Blåvitt någon gång men att familjen trivs bra utomlands och att han känner att han har några år kvar i kroppen.

APRIL

Daniel Kristoffersson avslöjar koden till Urban Hagbloms mobila BankID efter att ha förväxlat den med en övergångssumma. Hagblom byter bank.

Timmarna innan transferfönstret stänger kallar IFK Norrköping till presskonferens för att presentera en stor nyhet som visar sig vara en ny hållbarhetsstrategi.

– Att vi inte skulle ha en ny hållbarhetsstrategi är fake news, säger klubbens ordförande Peter Hunt till klubbens egen play-tjänst.

– Sa han det? Jag vill inte göra för stor sak av det här, men jag vet fan inte vad som är så hållbart med någonting egentligen, kontrar Simon Thern i Norrköpings Tidningar.

FotbollSthlm rapporterar att Djurgårdens försäljning av säsongsbiljetter rullar på.

De regerande mästarnas premiärmatch borta mot Örebro slutar 0-0 efter ett kontroversiellt beslut att inte blåsa straff för Jonathan Ring, som faller i straffområdet.

– Alltså för mig är det enkelt. Vi kan inte hålla på så här. Vi måste köra. Vi måste ha VAR, dundrar Alexander Axén i Discovery.

Alexander Axén dundrar vidare. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Ligaupptaktens stora skräll är Östersund som tvålar dit Mjällby med 5-0. Det blir startskottet för en smått sensationell säsongsinledning för Ian Burchnall och hans spelare. Laget bortaslår Djurgården i andra omgången, vinner mot Falkenberg och tar sedan med sig alla tre poäng hem från Friends efter en sen straff mot AIK. Supporterprofilen Jesper Hofmann skriver att Björn Wesström måste avgå på Twitter men får bara 111 gillamarkeringar. AIK repar sig och bortabesegrar Helsingborg veckan efter. Saku Ylätupa gör hattrick.

Allsvenskans första veckor präglas i första hand av okontrollerad tittarilska mot Discovery och streamingtjänsten DPlay, som hackar lite i andra halvlek av Örebro-IFK Göteborg.

Marcus Berg får frågan om han vill flytta hem till IFK Göteborg och säger att han vill hem till Blåvitt någon gång men att familjen trivs bra utomlands och att han känner att han har några år kvar i kroppen.

MAJ

Qatars emir med familj abdikerar och en övergångsregering aviserar landets första öppna val. I officiella handlingar från den qatariska regimen riktar man tack till Håkan Sjöstrand, Karl-Erik Nilsson och Svenska fotbollförbundet för deras upplysande insatser under tre år av januariturnéer.

– Nu förstår jag också att man får vara kär i vem man vill, säger Tamim bin Hamad Al Thani när han överlämnar makten.

Tamim bin Hamad Al Thani, alltjämt på tronen. Eller? Foto: OSAMA FAISAL / AP TT NYHETSBYRÅN

Saudiarabien går samma väg av bara farten.

Östersunds-Posten rapporterar om ett nytt reklamprint på lagets vattenflaskor från ett nystartat cateringbolag i Ytterhogdal. ÖFK väljer att inte kommentera uppgifterna men köper hem Ken Sema för elva miljoner från Udinese. Det visar sig dock snabbt att övergången inte gått rätt till. Ian Burchnall får nog och avgår.

– Ingen. Ingen kommer att ersätta. Vi tar en paus nu. Ni vinner, väser en slutkörd Niclas Lidström som sedan ett par veckor tillbaka vikarierat i rollen som sportchef, ordförande och medieansvarig.

Malmö FF vinner hemma mot Varberg, som alltjämt står på noll poäng, med 9-1 och tar över serieledningen. Erik Berg ser dokumentären Gamechangers på Netflix. Mjällby slår Sirius, som ersätter Henrik Rydström med Niklas Busch. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson fördömer beslutet. Det visar sig senare att han blandat ihop nyheten med en text om IS-återvändare.

Pontus Wernbloom får frågan om han vill flytta hem till IFK Göteborg och säger att han vill hem till Blåvitt någon gång men att familjen trivs bra utomlands och att han känner att han har några år kvar i kroppen.

JUNI

Herrarnas A-landslag samlas och reser till Båstad för träningsläger inför EM. Dejan Kulusevski fångas på bild när han röker en cigarett på den populära krogen Peppes uteservering och hängs ut i sociala medier av kontot @Johan389990264.

Politiker och journalister hamnar i en Twitter-konflikt som uppmärksammas av politiker och journalister. Bråket handlar om huruvida Kulusevski uppvisar exempel på sin generations sviktande respekt för lagar och regler och vad det säger om Sverige. Kulusevski själv avböjer att kommentera men tackar ja till ett reklamavtal med Marlboro. Berts Värld sänder ett extraavsnitt.

Det kommer storma kring Dejan Kulusevski. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Det europeiska mästerskapet börjar, för svensk del, med en viktig poäng i Bilbao efter ett sent kvitteringsmål av just Kulusevski, som hoppar in för en ringrostig Viktor Claesson när en kvart återstår av premiären mot Spanien. Han tar ett luftbloss som målgest och blir överöst av hat i sociala medier. När rapporterna om oförskämdheter når allmänheten beger sig tusentals svenskar in och skriver stöttande budskap och skickar hjärtan.

– Jag förstår inte varför man säger hatstorm, det här är ju en kärleksstorm, säger en bredbandsforskare från Karlstad.

Sverige reser vidare till Irland och får oavgjort även mot Polen innan Nordirland besegras med 3-0. Janne Anderssons landslag möter Kroatien i åttondelsfinal och förlorar efter att VAR dömt bort Robin Quaisons övertidskvittering.

– Alltså för mig är det enkelt. Vi kan inte hålla på så här. VAR fungerar inte, säger Alexander Axén i podcasten Fotbollsexperterna.

Danmark kraschar ut ur gruppspelet. Åge Hareide ersätts av Jon Dahl Tomasson, som lämnar Malmö FF efter bara ett halvår.

Oscar Wendt får frågan om han vill flytta hem till IFK Göteborg och säger att han vill hem till Blåvitt någon gång men att familjen trivs bra utomlands och att han känner att han har några år till i kroppen.

JULI

Höstens allsvenska spelschema släpps, men både Örebro och Elfsborg saknas. Ett nytt publiceras senare samma kväll.

– Vi har haft bra träningar och ser fram emot att spela matcher om det skulle bli så, men vi försöker att titta framåt annars, säger Jimmy Thelin innan Sef ber om ursäkt.

– Ärligt talat vet jag inte om det gör någon skillnad, erkänner Axel Kjäll, vars lag ligger 9:a.

Axel Kjäll, obrydd. Foto: JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN

När allsvenskan tog paus var Helsingborg vårens utropstecken och skuggade serieledande MFF, med de tre Stockholmslagen hack i häl. Zlatan Ibrahimovic föreslår att hans gamle vapendragare Maxwell ska gå in bredvid Stefan Billborn. Joachim Björklund sparkas. Ibrahimovic lägger upp en bild på Björklund med ”Zparkad” som caption.

Noa Bachner på Expressen startar tre nya podcasts. Den ena handlar om hur bra och viktigt det är med supportrar och bengaler, den andra om att alla tränare utom Graham Potter är chansningar och i den tredje, som han gör i monologformat, försöker han sabla ned sig själv och föregå kritik genom att diskutera problemet med att vara med i sju olika poddar.

– Det är som att jag utgår från att efterfrågan på min röst är oändlig, säger han.

När månaden går mot sitt slut står Varberg kvar på noll poäng. Offside bestämmer sig för att följa klubben i en reportageserie.

Kalmar FF sparkar Nanne Bergstrand efter en horribel formkurva.

Sebastian Eriksson får frågan om han vill flytta hem till IFK Göteborg och säger att han vill hem till Blåvitt någon gång men att familjen trivs bra utomlands och att han känner att han har några år kvar i kroppen.

AUGUSTI

Discoverys Joel Segerdahl har följt Varberg och Joakim Persson och på DPlay publiceras en hyllad skildring av Varbergs historiska och poänglösa säsong.

Hammarby inkluderar 13-årige Max Ibrahimovic i sin trupp till kvalet till Europa League, vilket skapar debatt i supporterled då beslutet upplevs vara ett i raden som fattats på andra grunder än sportsliga. En liten grupp fans bildar utbrytarföreningen ”Riktiga Hammarby” och meddelar att man tänker börja om i division sju lagom till säsongen 2021. Tränare blir Joachim Björklund.

– Jag fick höra om det i går när jag var mitt i en biltvätt. Så det var borstar och såpa överallt. Men jag vet inte. Det blir lite gamejigt att bilda nya klubbar kan jag tycka. Vi försöker bara fokusera på vårt, säger Stefan Billborn.

Djurgården har tråcklat sig förbi de första kvalomgångarna till Champions League och ställs mot Sparta Prag i sista kvalrundan. Väl framme i Tjeckien serveras schnitzel med stekt potatis. Erik Berg ber om ordet på ett lagmöte och menar att ingen borde äta av maten. Han erbjuder sig att gå ut och handla edamamebönor och kikärtsröra. Efter ett bråk med Astrit Ajdarevic, som vill äta den vanliga maten, kommer inte Berg till spel. Djurgården förlorar med 3-0.

– För min del hade det varit bättre om Erik åt människor än att det blir så här, säger Kim Bergstrand.

Kim Bergstrand mitt i matkonflikten. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

På hemmaplan vänder Djurgården sensationellt och vinner efter förlängning. Berg, som lappat ihop sitt förhållande med lagledningen efter att klubben accepterat att kalla sig ”flexitarianer”, nickar in 4-0 på hörna med en minut kvar.

Kalmar FF återanställer Nanne Bergstrand.

– Vi behöver trygghet och stabilitet just nu, säger Jörgen Pettersson.

Pontus Dahlberg får frågan om han vill flytta hem till IFK Göteborg och säger att han vill hem till Blåvitt någon gång men att familjen trivs bra utomlands och att han känner att han har några år kvar i kroppen.

SEPTEMBER

Malmö FF, som ersatt Jon Dahl Tomasson med Ferran Sibila från IFK Göteborg, jagar alltjämt serieledande Helsingborg som gör en enastående säsong under Olof Mellberg och säljer Armin Gigovic till Bournemouth för 110 miljoner kronor precis innan transferfönstret stänger. Klubben utlyser därefter planer på en ny arena med kapacitet för 60 000 åskådare.

– Varför händer det här?, undrar en skärrad Mellberg på nästa presskonferens.

Sirius målvakt, Jonathan Viscosi, slukas av Uppsalas uteliv och köper ut sig från sitt kontrakt för att gå en sommelierutbildning. Lukas Jonsson sliter av korsbandet på en träning samma eftermiddag som nyheten läcker ut.

– Det är en jävla förbannelse, muttrar Ola Andersson på presskonferensen där klubben presenterar Magnus Hedman som ersättare resten av säsongen.

Magnus Hedman är tillbaka. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Offsides Varberg-reportage publiceras. Glenn Nyberg polisanmäls efter att ha firat ett lyckosamt domslut för mycket. Antalet Instagram-stories om allsvenska spelare som är och klipper sig når 1000 för året. Ahmed Yasin lånas ut till ett lag i Förenade Arabemiraten och Rikard Norlings AIK tar sig in i Europa Leagues gruppspel.

– Vi behövde det här. Jag höll på att ruttna inifrån, från kärnhuset och utåt som ett äpple, säger en märkbart rörd Norling när avancemanget står klart.

Mattias Bjärsmyr får frågan om han vill flytta hem till IFK Göteborg och säger att han vill hem till Blåvitt någon gång men att familjen trivs bra utomlands och att han känner att han har några år kvar i kroppen.

OKTOBER

Helsingborg kollapsar när serien går mot sitt slut och förlorar samtliga fyra matcher i oktober mot Elfsborg, Häcken, Kalmar FF och Örebro. Olof Mellberg biter av en tand när Örebro avgör och tycks spela bort HIF från guldet en gång för alla. Men i sin upphetsning kastar Nordin Gerzic tanden på Mellberg, vilket leder till tumult. Matchen avbryts och Helsingborg tilldöms segern – men det räcker inte: MFF säkrar förstaplatsen med två omgångar kvar.

Olof Mellberg förlorar en tand. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

FotbollDirekt skriver att Rikard Norling, som ligger fyra med AIK, kommer att ersättas av Mikael Stahre. I slutet av samma vecka skriver Norling på ett nytt kontrakt med AIK.

Kalmar FF-Falkenberg slutar 1-1.

Robert Laul skriver på Twitter att han håller så hög kvalitet att han låser in sig själv i sin bostad resten av året.

NOVEMBER

Polisen öppnar för att använda flamethrowers lagom till säsongsstart 2021, Kalmar meddelar att man kommer gå skilda vägar med Nanne Bergstrand, Djurgården säljer Edward Chilufya till Schalke för 80 miljoner.

Olof Lundh röstas ut ur Villa Medusa, som har gjort comeback på Kanal 5.

