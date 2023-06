Bland det mest absurda som har hänt hittills i Erling Haalands korta men hisnande fotbollskarriär var att se honom i demoleringen av Arsenal när Premier League-titeln säkrades i praktiken för ungefär en månad sedan.

Under hösten hade det gjorts stor sak av att norrmannen förvisso gjorde mål på allt som rörde sig, men inte riktigt fungerade i själva spelet. Nu gjorde han det också, som om han inte gjort annat än att länka samman Pep Guardiolas mittfält med sig själv. Det var helt enkelt slut på förbättringsområden.

Allt är därmed perfekt i Manchester City, som är på väg mot en perfekt säsong, med en perfekt anfallare, perfekt fotboll och dessutom kan blicka mot en perfekt framtid. Allt är bra för alltid.

Det är bara det att fusk ser ut att ha lagt grunden.

Inte första gången

Visst, vad är fusk i dagens fotboll? Det går verkligen att fråga sig.

Är det att manipulera domare, trixa med redovisningen, ägas av ett land eller bryta mot Uefas skenheliga bokslutsregler? Eller Premier Leagues?

I Manchester Citys fall finns risken att eftervärlden bockar av flera punkter.

Premier Leagues utredning, som pågick hur länge som helst, pekar ut klubben som skyldig till ekonomiska regelbrott på 113 på punkter. Det är inte första gången ämnet kommer farande.

Senast i juli 2020 friades City av CAS (Court of Arbitration for Sports), en internationell sportdomstol, för brott mot Uefas ekonomiska regelverk och slapp därmed en tvåårig avstängning från Champions League. Men att City – som ägs av Förenade Arabemiratens kungafamilj sedan 2008 – klarade sig undan hade inte lika mycket med svaga bevis att göra som att de flesta överträdelserna föll utanför det femåriga tidsintervall som behövdes för att fälla dem. Uefa var helt enkelt för sent ute.

Samma argument halas fram nu: Premier League – som tog en paus från sin juridiska process och delade ut guldmedaljer till Guardiolas lag för femte gången på sex år förra veckan – har främst ringat in perioden fram till 2018.

Försöker man övertyga sig om att tidsgränsen, 2018, gör att dagens fotbollslag inte har någonting med allt det här tråkiga att göra har man antingen livlig fantasi eller tillhör några av de mest radikaliserade supporterfragmenten som går att rota fram på internet.

Den här historien handlar om den stora upprustningen av Shejk Mansours fotbollsklubb, arbetet med att inreda, göra i ordning och lägga grunden för det oövervinnerliga fotbollslag som nu visar fotbollshistorien hur optimering ser ut: Världens bästa tränare utrustad med bäst resurser, träningsanläggning, chefer, ledarstab och en lön som gör att han inte behöver något elstöd.

Och längst fram: Anfallarnas anfallare, målmaskinernas målmaskin.

Tråkigt för norsk fotboll

Man måste titta på Erling Haaland för att tro på honom. Se med egna ögon hur han med hänsynslös koncentration och besatthet trycker in mål efter mål, en skyttekung för osannolik för att tecknas i en serietidning, en atlet för imponerande sammansatt för att vara människa.

Och ändå går det inte att bli övertygad.

Händer det här på riktigt? Är målskörden verklighet, eller en produkt av ett fotbollslag som bara kan finnas i en laglös låtsasvärld? Har det matats in för många fuskkoder i bakgrunden?

För mig är svaret självklart. Den som studerar bakgrunden till framväxten av det moderna Manchester City ser vad som har hänt. Klubben rankas som världens rikaste av redovisningsfirman Deloitte. Sponsorerna som burit fram det heroiskt arbetande säljteamet dit är bolag som i många fall har direkta eller indirekta kopplingar till klubbens ägare. Enligt Premier League har det betalats överpriser mer än en gång. Åfan.

Därför går det inte att ta det här på allvar. Även om City frias efter den långa juridiska strid som väntar kommer känslan av att epoken ägde rum i en manipulerad fotbollsverklighet dröja sig kvar. Det spelar ingen roll om deras titlar överlever i historieböckerna med hjälp av världens dyraste advokater och anklagelser om att utredarna håller på Arsenal (detta har framförts på riktigt).

Och det är tråkigt, kanske framför allt för norsk fotboll och Norge, som så klart är stolta över Haaland och hur bra han är, men innerst inne måste leva med osäkerheten och ställa sig samma fråga som alla andra: Hur många mål har han gjort på riktigt?

