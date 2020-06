Skulle det alltid komma en störtdykning? Jag tror att det alltid skulle komma en störtdykning, och det var ju hela tiden frågan om vad AIK skulle göra med kallduschen mot Norrköping som var den stora.

Bli osäkra, rädda och passiva – eller fortsätta genom säsongsinledningen med rak rygg.

En reaktion med större integritet än den som drabbade Hammarby den här eftermiddagen är svår att föreställa sig. Det är ungefär lika svårt att föreställa sig en bättre introduktionskurs till livet som betydelsefull AIK-spelare för Robin Tihi, 18, Paulos Abraham, 17, Tom Strannegård, 18 och Bilal Hussein, 20, än de senaste dygnen.

Vill ni bekänna färg? Varsågoda.

Bajen? Hade en plan, det var bara det att den inte fungerade, och med det kom en uppsjö problem.

Det gick att förstå varför det såg ut som det gjorde, men det var svårt att se poängen med den avvaktade fotbollen som hemmalaget försökte sig på. Här kommer AIK med öppna sår överallt, självförtroende i gungning, en omogen spelidé och på andra sidan står allsvenskans värstingoffensiv. Vad gör du? Karatespark i ansiktet! Tryck fram, skräm dem, vräk på. I Hammarbys fall: Var er själva.

Nej? Nej. I stället skickade Stefan Billborn ut en blek imitation av laget han har byggt i två säsonger. Hammarby praktiserade någons sorts fotbollssocial distansering och tittade på när Rikard Norlings lag tränade speluppbyggnad i matchinledningen. Tanken tycktes vara att AIK skulle lockas att släppa ut håret och kliva fram med bollen. Varje gång Hammarby vann den skickades den ned i ytan bakom en frånvarande mittback i svartgult, men den gubben gick inte. Det blev utdraget, flåsigt och Bajen fråntog egentligen sig själva kontroll över både tempo och sitt eget passningsspel.

Inga enkla misstag, ingen stress

I stället etsade sig en matchbild som i alla fall jag hade svårt att föreställa mig på förhand.

AIK växte och fick tillåtelse att finna sig till rätta i förarsätet, förvisso utan att hitta några lösningar på hur den sista tredjedelen skulle luckras upp, men som förbättring mot onsdagen var det odiskutabelt.

Dessutom fungerade man-man-markeringen. Hammarby fick inte lösa sina situationer utan gnagdes ned på egen planhalva. Om någon behöver bevis för att spelargruppen på Karlberg tror på det här, titta på hängivenheten. När laget väl hade bollen i förvar skickades Karol Mets och Robin Tihi upp, Ebenezer Ofori och Sebastian Larsson sjönk ned bredvid Per Karlsson (en gigant, hör och häpna) och Bilal Hussein, som haft svårt att hitta rätt både mot Örebro och Norrköping, kom och hämtade saker framför.

Inga enkla misstag, ingen stress, ingen anledning att göra något annorlunda.

Var en ovan syn

Stefan Billborn manifesterade sitt missnöje. Ut åkte Imad Khalili och Vladimir Rodic, in kom Alexander Kacaniklic och Tim Söderström. Effekten såg ut att bli omedelbar. Hammarby inledde andra halvlek med förnyad energi och bröstade upp sig – och sedan gjorde AIK mål.

Paulos Abraham snappade upp ett fösigt inkast någon meter in på offensiv planhalva, grönvita spelare sjönk, fortsatte vänta på misstag och glömde bort Bilal Hussein, som smög in från höger, frispelades och rakade in 1-0. Det kändes förvånansvärt logiskt.

AIK behöll fokus medan Hammarby försökte ruska om sig själva. Avspark, ny bollvinst på offensiv planhalva. Den här gången var det Tom Strannegård, vars tendenser lovar mycket, som lobb-passade över backlinjen till Hussein. Flipperstuds på allas händer, AIK får straffen och matchen i praktiken punkterad.

Det var en ovan syn. Ett Hammarby med pyspunka är en raritet nu för tiden, men när jakten på upphämtning skulle äga rum vandrade ett vilset lag runt på planen i väntan på bättre tider, den hysteriskt arbetande Gustav Ludwigsson undantagen.

Så vinner man inga SM-guld

Men det var inte bara matchplanen som var problemet, utan reaktionen på att den inte gjorde det.

Det hade säkert att göra med flera saker. Hur mycket den ekande läktarkulissen gör för frenesin är svårt att mäta, men desto mer illavarslande såg Bajen ut att vara rätt och slätt missnöjda med matchen som serverades.

Så vinner man inga SM-guld.

Gör man det med kids?

Det är alldeles för tidigt att säga vad AIK är kapabla till, men en start på svaret är att se vikten av att vinna ett derby efter onsdagens trauma. Rikard Norling har skickat ut ett formbart lag som letar efter sin identitet. Vad som hände i dag kan visa sig vägvisande och vägvinnande. Att Solnas egen landsfader var tillbaka i trebackslinjen skänkte både trygghet, ledarskap och defensiv spetskompetens som gav hela laget ett lugn, men mer än något annat har lagets unga kärna redan fått 90 minuter att både glömma och hålla hårt i. Introkursen är nog inte över, men det här kanske var början på slutet.

