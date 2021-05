Den 31 juli 2016 spelade Jörgen Lennartssons IFK Göteborg oavgjort borta mot Jönköping Södra. Tobias Hysén kvitterade i 85:e minuten, men resultatet var en missräkning.

När C Mores mikrofon nådde honom gick han rakt på sak.

– Vi är aldrig nöjda med en poäng.

Med resultatraden 8-4-3 i ryggen var det ett dåligt resultat för ett lag som såg ut att hänga med i tabelltoppen, och det var ju inget konstigt med det. IFK Göteborg hade snuddat vid Lennart Johanssons pokal och slutat 3:a, 2:a och 2:a säsongerna innan. Lennartsson, guldtränare med Elfsborg 2012, ställde Jakob Ankersen, Sören Rieks, Gustav Engvall, Haitam Aleesami, Mads Albaek och andra allsvenska spelare med gott renommé på planen.

Men matchen visade sig snart bli en brytpunkt, och inte bara för Lennartsson.

Jörgen Lennartsson. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Laget vann bara sex av de 15 avslutande matcherna 2016, förlorade fem och kryssade fyra. Jörgen Lennartsson fick sparken året efter när spelet inte återhämtade sig, startelvan flydde åt olika håll och kanter. Alf Westerberg lotsade resterna genom en dyster höst innan Poya Asbaghi, färsk från en succéhöst i Gefle, tog över. Det talades om omtag och tålamod, men när hösten kom fick Asbaghi finna sig i att flankeras av Hjalmar Jonsson och Hannes Stiller för att reda ut en bottenstrid. Spelsättet han ägnat hela året åt att predika fick stå åt sidan.

Blåvitt klarade kontraktet, men sportchefen Mats Gren fick gå. Spanske Sundsvalls-succén Ferran Sibila blev assistent, och 2019 träffade IFK Göteborg sin enda formtopp de senaste fem åren: Mellan april och augusti vann laget 10 av 19 matcher och förlorade bara en.

Jo, det stämmer. En formtopp på fem år, fler är det inte, för därefter har den negativa trenden blivit norm. Det har gått 142 matcher i allsvenskan sedan poängen på Strandvallen. IFK Göteborg har vunnit 45 gånger, spelat 44 oavgjorda och förlorat 52.

Att det här är en klubb som förlorar oftare än den vinner är en verklighet som vuxit fram, men den går inte att vifta bort, och den har sina förklaringar.

Blåvitts magra år 2016 (andra halvan): 6-4-5 (22p på 15 matcher) 2017: 9-10-11 (37 poäng) 2018: 9-4-17 (31 poäng) 2019: 13-9-8 (48 poäng) 2020: 7-13-10 (34 poäng) 2021: 1-5-1 (8 poäng) Totalt sedan 31/7 2016: 180 poäng på 141 matcher. Snitt: 1,27 poäng per match. Visa mer

Oförmåga att läsa situationer rätt

I fotbollen går det ofta att peka på en eller ett par personer som är roten till att en klubb får problem. Pengar satsas på fel spelare, fel tränare anställs, och i slutändan byter man ut den som har fattat besluten och får en ny riktning till skänks.

Så enkelt är det inte med IFK Göteborg.

Mats Gren, Max Markusson, Kennet Andersson, Pontus Farnerud, Jörgen Lennartsson, Poya Asbaghi, Håkan Mild och Roland Nilsson vet. Frank Andersson och Mats Engström också. Det spelar ingen roll vilken konstellation som sitter bakom spakarna, oförmågan att läsa situationer rätt är konstant.

I den senaste missräkningen – 2-2 hemma mot Sirius, lagets femte kryss på sju matcher i årets allsvenska – var det omöjligt att inte uppehålla sig vid Christian Kouakou, anfallaren som gjorde båda bortalagets mål. Förra säsongen värvades han till IFK Göteborg för att adressera ett hål i truppen. Poya Asbaghis lag spelade också oavgjort för ofta, och i Robin Söders frånvaro saknades en striker.

Var det Kouakou han behövde? Fanns det en plan för hur han skulle passa in? Fanns den bortom Asbaghi, som snart fick sparken själv?

Tvärtom. Värvningen var ett nödvändigt ont, ett tillfälle som dök upp, en billig lösning att stoppa i händerna på en tränare man inte ville satsa på längre. I Sirius är situationen en annan. Dit har Kouakou värvats för ett ändamål, av en tränare och klubb med en plan för honom. Det finns en idé om hur han ska användas och det fanns andra motiv till att han rekryterades än att han var billig.

Poya Asbaghi fick sparken av IFK Göteborg. Foto: SUVAD MRKONJIC / BILDBYRÅN

Gick att följa en plan från punkt A till B

När det gäller IFK Göteborg tycks planering av den sorten vara något man inte orkar hålla på med. Ta Asbaghi som exempel, som var ansvarig för den där sällsynta formtoppen 2019 och dessutom vann Svenska cupen.

Hans eftermäle är alltjämt omstritt, men i rekryteringen fanns spår av en idé om spelmässig identitet, långsiktighet och konkreta målsättningar. Allt föll inte väl ut under hans 30 månader i jobbet, långt ifrån, men det är avsikterna i beslutet som är relevanta för den här diskussionen. Det gick att följa en plan från punkt A till B.

IFK Göteborg skulle i lugnt tempo förflytta sig framåt i takt med tiderna, lära sig kontrollera bollen mer och på så sätt utveckla sina unga spelare, de som kan säljas. För att göra det identifierade man en tränare som visat sig skicklig och framgångsrik i liknande situationer.

Mycket riktigt: Yngre spelare utvecklades och såldes – Elias Omarsson, Benjamin Nygren, Sebastian Ohlsson, Pontus Dahlberg, Carl Starfelt, Jesper Tolinsson, Emil Holm och Victor Wernersson fick alla speltid, tog steg framåt och lämnade klubben. Men någon plan för hur perioderna av försäljningar och återinvesteringar skulle fungera syntes inte till, i stället lappades saker och ting ihop med kort varsel, ofta med spelare som råkade vara tillgängliga. Det var inte skälet till att Asbaghi inte fick till det i längden, i perioder var han för dogmatisk, men det hjälpte honom inte, och det hjälpte verkligen inte IFK Göteborg.

Vilken strategi?

Till slut fick han gå – och in kom Roland Nilsson.

Nyckelpersoner i ledningen byttes ut igen. In med nya idéer, och in med en tränarrekrytering där logiken varit långt svårare att ringa in ur ett strategiskt perspektiv.

Roland Nilsson tränade ett klubblag senast 2012 när han fick sparken från FC Köpenhamn efter sex månader. I allsvenskan har han inte varit verksam sedan 2011. Han vann SM-guld med Malmö FF 2010, men för allt vad den erfarenheten är en fjäder i hatten var det en titel som förvärvades i en helt annan allsvensk fotboll än den som spelas nu. Meriterna han kommer bärande på är hemmahörande i en verklighet som har låg relevans för den han arbetar i i dag, för att tala klarspråk, och om den detaljen var anledning till viss försiktighet när han fick jobbet har farhågorna infriats.

Laget Nilsson har lanserat i allsvenskan 2021 bär likheter med det han lotsade genom hösten 2020. Det är svårt att följa spelmässiga ambitioner och mönster, med varierade prestationer som följd, ofta beskrivet i vaga termer av honom själv. När det mest utmärkande taktiska draget är att skicka in en löpstark högerback finns det saker att fråga sig. Nu har han dessutom flyttat till Danmark.

IFK Göteborgs huvudtränare Roland Nilsson. Foto: SUVAD MRKONJIC / BILDBYRÅN

Beror det på arrogans?

Vad spelet ger är en ganska pricksäker gestaltning av klubben Nilsson är tränare för. Det ser planlöst ut.

Detsamma går att säga om spelarmaterialet han har till sitt förfogande, ett lagbygge med samma livslängd som en avokado. Marek Hamsik och landslagsspelarna som landar på Landvetter vilken minut som helst skymmer sikten för den ourskiljbara idén om IFK Göteborg framöver. Vilken plats i svensk fotboll vill man åt? Hur ska man ta sig dit? Horisonten för laget som leds av Marcus Berg, Oscar Wendt, Mattias Bjärsmyr och Kolbeinn Sightorsson är inte så lång att den konversationen kan påbörjas.

Är det Roland Nilssons fel att det ser ut så här? Är det Pontus Farneruds? Håkan Milds? Max Markussons? Är det fortfarande Mats Grens? Någon annans?

Eller är det något som inte fungerar i IFK Göteborgs verksamhet? En tankefigur som lyckas överleva alla tränare, spelare och chefer?

Det enklaste som finns i fotboll är att förändra, det svåraste att åstadkomma förändring. Blåvitt har blivit världsmästare på det första utan att komma i närheten av det andra, med en tendens att söka sig till enkla lösningar för att råda bot på svåra problem. Beror det på en sorts arrogans inför uppgiften som har tillåtits institutionaliseras? En klubb som vägrar erkänna fotbollens komplexitet?

Jag vet inte vad annars man ska dra för slutsatser av den långa rad snabba och motsägelsefulla beslut som ligger bakom de senaste årens stagnation. En svensk fotbollsgigant har stått med båda fötterna i kvicksand i fem år, och fem år är en lång tid i fotboll. Den är ännu längre när man aldrig är nöjd med en poäng men ändå snittar 1,27.

LÄS MER: Är inte helt lätt att bli klok på Hamsik