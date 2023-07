Summorna exploderade genom rutan vid exakt samma klockslag. Jag vet att det var Al-Hilal den här gången, men jag minns inte hur mycket stålar det handlade om.

Var det fem miljarder Kylian Mbappé skulle få? Sjutton? Behöver jag lägga på en nolla? Två? Kan han köpa en egen klubb sen? En egen liga? Kan han köpa Twitter? Eller vad det heter nu.

Vem vet. Vem bryr sig ens om vad beloppet landar på. Mer än Saudi Pro Leagues digitala megafon, transferkontot Fabrizio Romano, som förstår det som att förhandlingarna mellan saudiskägda Newcastle och saudiskägda Al-Hilal rörande den franske yttermittfältaren Allan Saint Maximin hör och häpna flyter på i rätt riktning. Snart är det kanske han som sändningsrättigheterna till själva ligan. Here we go.

Som om det skulle gå att bedöma pengars värde i den här branschen längre, eller handla om anbud som ställs mot varandra, eller bygga upp någon platt fascination inför hur djupa fickor den saudiska staten har.

Om det en gång fanns en chockeffekt i att läsa hur många dollar Sadio Mané, Riyad Mahrez eller Sergei Milinkovic-Savic får i minuten har den väl ändå spelat ut sin roll nu?

Ögonblicket närmar sig

Nej, storögda rubriker om summorna som erbjuds borde inte skymma verkligheten.

Den här sommaren liknar ingen annan, och då pratar jag inte om extremväder, böcker som brinner, vad Chelsea gör med den stackars fotbollsklubben i Strasbourg eller något annat som skulle kunna följa den meningen, utan den nya fotbollsvärldsordning som Mohammed Bin Salman organiserar.

I vår del av världen är vi vana vid sporadiska investeringsvågor från andra ekosystem – Kina eller USA eller Qatar – men det brukar på sin höjd stanna vid Yannick Carrasco, en mätt Carlos Tevez och någon utcheckad brasse. Inte det här. Inte spelare i sina bästa år, och framför allt inte en reell möjlighet att han som sitter på tronen, världens bästa spelare, hänger på.

För varje namn som flygs till Riyadh eller Jeddah närmar sig ögonblicket då den stora europeiska illusionen – den som gör gällande att fotbollen i det här okontrollerat högstbjudande formatet fungerar i längden – spricker.

Plötsligt inte lika kul

Mest genant är upprördheten i England, den stora vinnaren på de senaste tio årens galenskap.

Det har varit en bekymmersfri tid, inte minst för Premier League-klubbarnas ägare, som själva varit föremål för applåder när rekordsummor betalats ut, sluppit överdriven upplysningsverksamhet i medierna, inte direkt omringats av kritisk diskussion eller bevakning av den kanske största fotbollsrelaterade storyn i sin del av världen: Att hela sportens tävlingsfundament strimlats av eskalerande ekonomisk polarisering.

Inte lika kul nu

Saudiarabien ser ut som det nya England, men när någon annan gör det är det inte lika kul. Fråga resten av Europa. Premier Leagues plundrande triggade indirekt Super League-fiaskot, det närmsta europeisk fotboll har kommit en stund av självreflektion.

Plötsligt ifrågasattes alltings riktning, men ett dussintal ursäkter och några minuters andningspaus senare kunde Liverpools ägare lugnt återgå till att tuta i sin kundbas att ”This means more” medan andra spred bekant ekande utsagor om att ”football is about community”.

Det är det så klart inte, inte deras fotboll, inte Saudiarabiens heller, men ska Europa ha någon chans att kännas som ens en tillstymmelse av det den brukade representera för sin befolkning måste fler få nog av hur hela systemet är uppbyggt, och för att det i sin tur ska hända behöver det nog gå helt överstyr. Europa behöver förlora på eget grepp.

Kylian Mbappé till Saudiarabien? Gärna för mig.

