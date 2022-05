När Hammarby slog Helsingborg i den allsvenska premiäromgången var det mycket som kändes befriande. Äntligen publik när allt började, äntligen fotboll efter en lång och mörk vinter, äntligen den hypnotiska ramsan om Martí Cifuentes igen.

När jag lämnade matchen kände jag mig glad över att ha varit på en fullmatad premiär. Att något hände vid en Helsingborgshörna tänkte jag inte mycket på. Två plastliknande saker hade kastats från läktarplats. De landade hyggligt nära bortalagets Viljormur Davidsen och Taha Ali, men incidenten passerade ganska obemärkt förbi.

Jag tänkte i alla fall inte mycket mer på det. Det här är min åttonde säsong av allsvensk bevakning för Expressen. Under alla matcher jag har besökt har övertrampen från läktarplats kunnat isoleras till ett fåtal händelser per år och ofta uppstått i sammanhang då laddningen tenderar att bli stor. Jag har inte tyckt att omfattningen av problem varit för mycket att hänga upp sig på, och ofta har det inte rört sig om ett pågående mönster.

Den här säsongen har börjat annorlunda.

Blivit ett återkommande inslag

Samtidigt som Svensk Elitfotboll, och många personer jag regelbundet pratar med inom svensk fotboll, för första gången på flera år är positiva till samverkansmöjligheterna med polisen har inkastade föremål plötsligt blivit ett stående inslag.

Samma dag som Hammarby mötte Helsingborg kastades en ölmugg och andra mindre saker in när AIK hade reducerat mot Häcken. Dagen efter skickades en brinnande bengal in mot Tommi Vaiho. Samma dag bröts mötet mellan Kalmar och Malmö FF efter att en tejprulle kastats in mot Kalmars målvakt Ricardo Friedrich. En vecka senare kastades en flaska mot Helsingborgs Charlie Weberg. Dagen därpå hände samma sak när Elfsborg gästade Malmö FF. Senare i april fick Jordan Larsson en tändare kastad mot sig under derbyt mot Djurgården.

Andra incidenter gav bränsle till bilden av en stökig start på allsvenskan. Samma dag som Larsson fick en tändare kastad mot sig eldade personer på Häckens bortasektion upp en flagga tillhörande gästande Helsingborgsfans. Arga Helsingborgsanhängare begav sig mot bortasektionen för att söka konfrontation. När Malmö FF besegrade AIK med 3-0 utbröt tumult efter matchen och ordningsvakter skadades efter att ett antal personer tagit sig förbi avspärrningar.

Utvecklingen behöver brytas

Beteendet – som synes i exemplen ovan – går inte att isolera till ett arena eller ett lag. Heller inte till april månad. Den började redan i höstas och fortsatte i maj.

När IFK Göteborg spelade hemma mot Varberg i mitten av maj kastades ett knallskott in med tio minuter kvar. Det landade nära en fotograf och matchen fick avbrytas. När Djurgården gästade Guldfågeln i Kalmar upprättades polisanmälningar, bland annat eftersom flaskor kastats in på planen. Detsamma hände när Hammarby var på besök på samma arena. Ölmuggar och petflaskor kastades in.

Det finns fler exempel. Hur många anmälningar som har gjorts och huruvida det rör sig om ett rekordantal eller inte är egentligen inte relevant. Det räcker med att titta på matcherna för att känna sig drabbad. Det som kommer fastna på flest näthinnor är sannolikt det som utspelade sig när Ismael Diawara hade räddat Astrit Selmanis straff. Stormningen på Tele 2 var en usel avslutning på cupfinalen av flera skäl, främst eftersom bengaler kastades och personer i publiken skadades. Även spelare kände sig rädda.

Lasse Nielsen skyndas av planen efter cupfinalen. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Inkastade föremål ingår i en kategori destruktiva saker som bara är negativa. I sekunden en bengal kastas mot andra människor manifesteras en respektlöshet inför arbetet med att bevara och ta svensk läktarkultur framåt. För mig handlar det mest om egoism. Den självupptagna skaran personer som ville rikta strålkastarna mot sig själva efter cupfinalen tog sig rätten att göra det.

Scenerna aktualiserade den bekymmersamma aspekten av inledningen av allsvenskan. Det kastas för mycket saker. Utvecklingen behöver brytas.

Annars gör någon annan det

Skälen är enkla. Det ena är att inkastade föremål, i synnerhet bengaler och knallskott, utgör fara för människor på arenan.

Det andra handlar om svensk läktarkultur, vars rykte smutsas ned och vars position pressas.

Incidenterna under våren går att dela upp om man vill, eller så väljer man att se en dålig trend. Jag tycker att det är dags att prata om trenden. Den är fientlig.

Det är värt att fundera på den fria, levande publikkulissen som allsvenskan privilegieras med. Många människor har ägnat decennier åt att etablera den och försvara den med näbbar och klor.

Kamperna har varit många. Med tiden har supporterrörelsen och dess förmåga att mobilisera kommit att utgöra själva kärnan i svensk fotbolls egensinniga, självständiga och avundsvärda plats i det internationella fotbollslandskapet. Bryr man sig om den, då tror jag att man behöver vara snabb med att ta strid mot den här sortens händelseutveckling. Annars kommer någon annan göra det, och det tenderar att inte bli så bra.

Men jag saknar markeringar.

Erbjud inte möjligheten

Jag saknar bland annat markeringar med den kraft som vi vant oss vid att supporterrörelsen slår tillbaka med när den utsätts för något.

SFSU (Svenska Supporterföreningsunionen) har tidigare varit bra på att ryta ifrån när precis den här sortens problem eskalerat, senast 2016. Nu är tillfället bra att göra detsamma. Även supporterföreningar runtom i landet har stor makt i det normskapande arbetet. Det råder ingen tvekan om att de allra flesta inte vill att det här förekommer. Det gäller även Svensk Elitfotboll, som inte heller har adresserat den pågående trenden, och klubbarna kan också vara tydligare. De får gärna prata om de skötsamma 99,5 procenten och allt som är bra, det finns ingen motsättning i det, men de 0,5 procenten (om det ens är så många) behöver adresseras utan att lindas in. Fåtalet individer är bevisligen tillräckligt många för att avbryta matcher i parti och minut.

Även hos oss i medierna har diskussion om det som inträffade efter cupfinalen saknats, även om händelsen bevakades ganska stort. För mycket tystnad och för lite konfrontation med den här trenden skapar enkla argument för de som vill ägna sig åt den vanliga opportunistiska övningen: Generaliseringar i syfte att skjuta svensk läktarkultur mot ett system med kollektiva bestraffningar, publikneddragningar och andra förslag som gör saker sämre.

Erbjud inte den möjligheten. Ta strid mot självskadebeteendet. Försvara svensk fotboll mot det här.