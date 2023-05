En timme innan avspark mellan Djurgården och Häcken kom nyheten: Någon videodomare i allsvenskan blir det inte på ett tag. Förbundsstyrelsen kom till slut överens om att skjuta beslutet på framtiden. Igen. Den demokratiska gångordningen gör alternativet omöjligt: Man kan inte bara tvinga in det så länge det inte finns något stöd.

Svensk fotboll kommer med andra ord att bli ”väldigt konstig” om man ska tro Fredrik Reinfeldt, som om det skulle avskräcka någon i världens minst konformistiska fotbollsnation.

Frågan är dessutom om den kan bli konstigare än vad den är nu.

Nyheten om att mänskliga domare fortsätter att jobba i ensamhet hade nog inte hunnit nå Häckens tränare Per Mathias Högmo när han klev av den livshotande plastmattan på Tele 2 Arena och förklarade att han var trött på kompensationsbedömningar.

På presskonferensen några minuter senare visade det han menade med kompensationsbedömningar var ett önskemål om att införa den tekniska innovation som minsann hade raderat ut alla frågetecken som plågat Häcken de senaste veckorna.

Straffen som avgjorde, Anders Christiansens uteblivna röda kort, bollen som förvisso förmodligen var inne när Malmö FF kvitterade, Joel Asoros offsidemål på Hisingen för en månad sedan. Och borde inte domaren reagerat mer på den där tacklingen på Mikkel Rygaard?

Högmo skakade på huvudet. Det är själva fan att det här landet inte vill utvecklas.

Behöver och hatar det samtidigt

Inte ens en vecka hade gått sedan ett liknande tema avhandlades i samma rum när Kaspar Sjöberg fick smaka på Mjällbys ilska efter att Tommi Vaiho inte visats ut för en ”skallningsrörelse”. Domarnivån duger inte, sammanfattade tränaren Anders Torstensson och fick medhåll av Thomas Lagerlöf.

Ett knappt dygn efter Djurgårdens 1-0-seger över Häcken fortsatte det. Martí Cifuentes tyckte att en gräns hade passerats i Degerfors, där Omar Faraj rasat mot en straffsituation några dagar tidigare. För Cifuentes var droppen en utvisning av Nathaniel Adjei, som i sin tur gick rakt på sak: In med VAR. Sverige behöver det, människorna med pipa i munnen klarar inte jobbet.

Så här låter det hela tiden.

Sverige framstår som ett fotbollsland som behöver VAR och hatar det på samma gång. Vi har valt bort det, kommer inte få det på flera år, men alla klagar outtröttligt på domarna, som i sin tur febrar om...VAR.

VAR har blivit ett spöke

Det är ett paradoxalt tillstånd vi har hamnat i. VAR är så laddat att det både framhålls som lösningen på besvikelsen över domarnas insatser och skälet till dem. Den fantasifulla teorin att rättsskiparna nästan är lite glada när de grillas eftersom det erbjuder ett tillfälle att be om tekniska hjälpmedel är inte helt sällsynt.

Och detta är vad VAR har blivit nu. Ett spöke.

Det har konstaterats hur många gånger som helst: Bland Europas 31 bäst rankade fotbollsligor finns det ingen annan som inte har tagit steget. Mig veterligen finns det inget annat fotbollsland som med demokratisk beslutsprocess har tackat nej till det. Men jag undrar samtidigt om det finns någon plats där det upptar lika stor plats.

Jag gillar inte VAR. Jag tycker att systemet infördes alldeles för tidigt i internationell fotboll. Det löser inte i närheten av den problematik det utvecklades för att ta hand om, trots att det kostat miljarder. Det har alldeles för stor påverkan på spelets flöde. Det finns dessutom en stor styrka i Sveriges nej till ett system som i grund och botten inte fungerar, i synnerhet eftersom ingen annan har lyckats avstå. Det förstärker allsvenskans position som självständig och integritetsfull.

Men vad jag eller Per Mathias Högmo eller någon annan tycker spelar inte så stor roll för det här ämnet.

Borde unna oss själva konstig fotboll

Det finns en faktapunkt att förhålla sig till: VAR är inte på väg hit. Om det överhuvudtaget införs sker det med allra största sannolikhet tidigast 2026.

Hur ska vi ha det under tiden?

Ska vi ha fri jakt på domare från spelare, ledare och andra officiella företrädare?

Domare har fått utstå kritik från åskådare i mer än 100 år. Det är en del av jobbet. Men oavsett om Sverige vill stå fritt från VAR i framtiden behövs ett klimat där missnöjet med domarinsatserna inte får så här massivt eldunderstöd av fotbollens företrädare, hur mycket vi i medierna än fiskar efter reaktioner. Det skapar en ohållbar situation.

Ska hela den allsvenska tillvaron fortsätta kretsa runt en lösning som inte är aktuell och vars påstådda effekter bygger på önsketänkande?

Om VAR letar sig hit till slut är det nog smart att börja ta ned förväntningarna. Kontroverserna kommer inte gå upp i rök. För den som följer internationella ligor, eller tittade en halv minut på VM i Qatar, avslöjas dagligen en mer komplex värld än den rosaskimrande som Högmo och hans vänner skildrar, inte minst i ligan med mest pengar i världen, Premier League, där Alan Shearer nyligen sammanfattade en allmän känsla: ”It's not what you told us”.

Ingenting talar för att Sverige har råd att köpa något premiumsystem från Nasa. En enklare gör-det-själv-variant från Biltema ligger närmare till hands.

På vägen till den olyckan borde vi unna oss själva konstig fotboll, men inte riktigt så här konstig.