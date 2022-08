Säsongen höll på att sluta i katastrof.

Stuttgart behövde vinna mot Köln i sista omgången av Bundesliga, men efter ett horribelt målvaktsmisstag, en straffmiss och 92 minuters frustration såg kvalspelet nedåt oundvikligt ut.

Det stora hotet, Hertha Berlin, hade passerat på målskillnad när hemmalaget fick hörna. Sedan gick det fort. En skarv vid första stolpen, och där, liggande som ett streck i luften, den japanske mittfältaren Wataru Endo. Bollen upp i nättaket. 2-1. Total, fullkomlig eufori.

Men inte hos alla.

Hemma i en knarrande läderfåtölj vred sig Bayern Münchens hederspresident Uli Hoeness, som firar sex år utanför fängelsecellen efter att ha undanhållit nära 300 miljoner kronor i skatt, besvärat.

”De firar som om de vunnit VM”, skrockade han i en intervju med Bild.

Stuttgarts vd Alexander Wehrle vände i sin tur blicken mot Allianz Arena där Bayern var i full färd med att fira (konstatera?) sin 10:e raka ligatitel.

”Det ser ut som att de har slutat 10:a”, observerade han.

Just Bayerns överlägsenhet har dominerat diskussionen om tillståndet i den europeiska fotbollen under inledningen av säsongen 2022/23. 6-1-segern borta mot Europa Leauge-mästarna Eintracht Frankfurt i premiären kändes mest...ohälsosam. Och det är klart. Tio år är en lång tid. Det märks på åtgärderna som marknadsförs för att reparera det brustna tävlingslandskapet. De blir allt mer drastiska. Senast i dagarna föreslog The Athletics Michael Cox att de tyska mästarna borde inleda matcherna i 0-1-underläge. Hade så varit fallet de senaste 10 åren hade det ändå blivit tre ligatitlar, argumenterade han.

Tävlar om att hata livet i Paris

Bayern lär inte nappa. Av superklubbarna är det inte många som verkar må bättre för närvarande. Tvärtom. I Paris Saint-Germains glädjebefriade universum tycks den enda tävlingen med osäkerhetsmoment vara den som utkämpas mellan Kylian Mbappé, Neymar och Leo Messi.

Vad den går ut på? Jag är inte säker. Hata livet mest?

Just nu verkar Mbappé ha det värst. I helgen började han vandra riktningslöst mot sidlinjen när han inte fick bollen under den livlösa 5-2-segern mot Montpellier. Efter matchen satt Neymar och gillade inlägg i sociala medier som jämförde hans straffskytte med Mbappés. I några av inläggen anklagades dessutom fransmannen för att ha ”köpt” klubben med sitt senaste vulgära kontrakt.

Men trots PSG:s fängslande jakt på mening i tillvaron, eller Manchester Uniteds nya rekordnivåer av pinsamheter och lika misslyckade som surrealistiska försök att ta in Marko Arnautovic, har superklubbarnas inledning av höstsäsongen ingen mer tidstypisk händelse än det pågående vansinnet i FC Barcelona.

Klubben får ”intensivvård”

Jag talar då så klart inte om helgens resultatmässiga missräkning mot Rayo Vallecano, utan sommarens fotbollsekonomiska föreställning.

Skulden som Barcelona har att arbeta med uppgår till 13 miljarder kronor. Gränsen för lönebudgeten drogs ungefär 1,5 miljard under den nuvarande. Fjolåret bjöd på förluster på ungefär fyra miljarder kronor. Klubbens egna ledamöter och direktörer har beskrivit verksamheten som ”kliniskt död” och ”under intensivvård”.

Europas högst värderade klubbar 1. Real Madrid 2. Barcelona 3. Manchester United, 4. Liverpool 5. Bayern München 6. Manchester City 7. Paris Saint-Germain 8. Chelsea 9. Juventus 10. Tottenham Hotspur 11. Arsenal 12. Borussia Dortmund 13. Atletico de Madrid 14. Milan 15. Inter Källa: Forbes. Visa mer

Det var ingångsvärdet när Joan Laporta, den kultförklarade presidenten, blickade mot sommaren. Lösningen blev att börja stycka upp olika delar av affärsverksamheten i Katalonien. 25 procent av Barcelonas inhemska tv-intäkter ägs därför av den amerikanska investeringsfirman Sixth Street de kommande 25 åren. Spotify har köpt namnrättigheterna till Camp Nou och reklamytan på hemmatröjans bröst de närmsta fyra åren. Kort därefter sålde klubben av 25 av sin medieproduktionsverksamhet, ”Barca Studios”, till det kritiserade kryptobolaget Socios.

Det finns inga mellanår

Utöver utförsäljningen av olika kroppsdelar har Barcelona bedrivit en offentlig och intern kampanj för att skriva ned lönerna hos sina egna spelare, inte minst Frenkie De Jong, som av förklarliga skäl inte älskat idén. I förra veckan spreds videoklipp på hur holländaren fick utstå glåpord och angrepp från ilskna supportrar utanför klubbens träningsanläggning.

Vad gör en europeisk superklubb när en sådan här situation uppstår?

Av kontinentens giganter är det ingen som lika ofta, gärna och med samma stolthet pratar om sin egen ungdomsverksamhet som FC Barcelona. Nog är det väl bara att stoppa ned handen och rota fram ett katalanskt myslag från La Masia som kan bära klubben genom den här perioden? Det kanske inte vinns, men däremot känns mer än det gör när Martin Braithwaite och en inlånad Adama Traoré slutar 3:a?

Nej, det är inte aktuellt.

Pengarna har inte gått till att beta av de enorma skulderna, några egna produkter som ska lappa ihop laget är det inte tal om. Utan spelarköp. Raphinha från Leeds, Andreas Christensen från Chelsea, Franck Kessie från Milan, Joules Koundé från Sevilla, Robert Lewandowski från Bayern München.

Anledningen till den obrydda shoppingrundan är enkel. Det finns inga mellanår.

Går bara att gasa sig ur krisen

Inte längre.

Det går bara att gasa sig ur krisen. Det stora skälet är så klart att Champions League och andra sammanhang är för stora för att saknas i. Dels på grund av tv-intäkter, dels eftersom exponeringen som tävlingarna innebär är bärande för att den ekonomiska modellen ska hålla.

Vare sig Barcelonas eller någon av superklubbskollegornas krypto-Qatar Airways-Allianz-Emirates-statskasse-ekonomi är byggd för Europa Conference League och 7:e-platser i några år. Laporta kan inte ställa om med ett sämre fotbollslag och klara sig oskadd. Det här är ingen gissning eller teoribildning från min sida. Han säger det själv. Han har inget val.

”Det är en nödvändighet”, som han uttryckte det i en avslöjande intervju hos New York Times.

I anslutning till den förklaringen snavar man också över sanningen om den europeiska fotbollens elitskikt 2022. Vinnarna är här för att stanna. Förlora får andra göra.

Vill man förstå logiken bakom The Super League måste man förstå det här, hur minsta antydan till medelmåttighet är ett brott mot superklubbarnas gemensamma grundlag. Att skala ned, återhämta sig och bygga om – låta andra träda fram – kommer inte på fråga. En superliga, med garantier om att sportslig underprestation aldrig straffar sig ekonomiskt, är därför en logisk målbild.

Samtidigt som Barcelona kastar sig ut i en oviss framtid tecknas också ett porträtt av den europeiska fotbollens vinnare. Strosande mot sidlinjen under 5-2-segrar, skrockande åt andras glädje och med konstgjorda nyförvärv på planen.

Konstigt? Inte alls. Att vinna är, trots allt, till syvende och sist en nödvändighet.

