– Det är bara att kräma ur det sista man har.

Alexander Isak höll god min. En känning i sätesmuskeln stoppade honom mot Serbien och hämmade honom mot Norge. Att han inte varit skadad mer är lite konstigt. Sedan den 14:e juni 2020, när den spanska ligan återstartade med elva matcher på en månad, har Isak spelat 119 matcher.

Kommer ni ihåg veckorna efter att pandemin hade lamslagit världen i mars 2020?

Själv påminner jag mig emellanåt om den säregna diskussionen inom europeisk fotboll som handlade om att återstarta ligaspelet direkt. Resten av samhället pratade om helt andra saker. Till slut gav vissa med sig. Frankrike ställde in och avslutade säsongen. Schweiz och Holland likaså. Andra höll tummarna och väntade till sommaren. Inte var det väl omöjligt att plöja igenom tolv omgångar i juli och sedan köra igen? Spelarna får ju vila nu!

Jag påminner mig också om hur en makthavare tänkte på andra saker. Ligachefen i Tyskland, Christian Seifert, använde pausen i den skenande kalendern till att resonera om fotbollens framtid. Här bjöds ju ett unikt tillfälle att stanna upp och fundera på vad vi håller på med egentligen.

Seifert ville ha en ”Future of Professional Football Task Force”, han pratade om lönetak och andra mekanismer som skulle ändra på den stressiga, ständigt expanderande miljardindustrin som plötsligt låg rätt risigt till när man inte fick spela matcher.

Sedan tog pandemin slut. Eller i alla fall så pass mycket att fotbollen kunde spelas igen. Kalendern har inte liknat något annat. Sommaren 2020 spelades ligornas spelscheman klart i expressfart innan säsongen 2020/21 tog vid. Innan den var klar inleddes VM-kvalet. Det var fortfarande ingen publik på läktarna. När den hade spelats färdigt blåstes ett försenat EM igång. Efter flygresor över ett Europa ålagt med omfattande covid-restriktioner var det fyra minuters återhämtning innan nästa säsong drog igång.

Den tog slut häromveckan i de allra flesta länderna, men efter sju dagars vila var det återsamling. Nations League. Fyra matcher på 12 dagar. Anledningen? Det hinns inte i höst. VM ska spelas i Qatar. Nästa säsong blir ännu värre.

”Alla ligger på bristningsgränsen”

Ludwig Augustinsson har spelat 27 matcher den här säsongen. Trots tre nittiominutersinsatser för Sverige i juni känner han sig fräsch, säger han när han kommer ut med sammanbitet minspel efter 0-1 mot Serbien. Han hoppas på en start till mot Norge.

Men Augustinsson ser också vad som händer. Han förstår att hans situation hade varit annorlunda om Sevilla inte haft två bra vänsterbackar. Och han säger som det är.

– Det är farligt för spelarna, säger han.

Alla ligger på bristningsgränsen, fortsätter han, innan han kommer fram till samma slutsats som alla andra.

– Det känns som att allt handlar om pengar. Det är inte bra.

Nej, det är inte bra. Och det är ingen åsikt. Det är fakta att det här inte är bra. Hans förbundskapten presenterade samma slutsats några minuter innan under sin presskonferens.

– Klubblagsfotbollen kan inte fortsätta så här, sade Andersson, som nu har skickat hem nio spelare och kallat in lika många sedan han presenterade sin ursprungstrupp den 18:e maj.

Klubblagsfotbollen kan inte fortsätta så här. Jag vet inte om landslagsfotbollen kan det heller. Tio spelare har lämnat landslaget på tio dagar. Nio nya har kallats in. På söndag spelar Sverige sin 22:a landskamp sedan slutet av mars 2021. Då saknas ändå januariturnén.

De svenska ropen på hjälp följer liknande klagomål från ledande spelare på kontinenten. Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé. Deras kroppar börjar säga ifrån, det verkar vara det som krävs för att de ska hitta sin röst. Nations League-matcherna har karaktäriserats av låga energinivåer och skrällresultat. Säsongen måste ta slut nu.

Fick spela med barn

När jag ser resterna av ett svenskt landslag träna på Friends inför spelårets sista drabbning i Oslo vandrar mina tankar också till den amerikanske ståuppkomikern Bo Burnhams Netflix-produktion ”Inside”.

Burnham, som led rejält av att sitta instängd under pandemin, filmade sig själv under mer än ett års tid och uppträdde med olika sketcher och musiknummer. Ett av mina favoritinslag i filmen är en sång som heter ”Welcome to the Internet” och kort och gott handlar om hur internets gränslösa erbjudande om allt hela tiden slukar mänskligheten.

”Can I interest you in everything, all of the time?”, sjunger han i psykedelisk inramning.

Det är värt att stanna upp här och påminna om följande: Mitt i denna tid, med ett historiskt överbelastat spelschema som tveklöst kostat spelare både förmåga att prestera och orsakat skadebekymmer, har Uefa och Fifa drivit på för två frågor.

Uefa är i hamn. Champions League ska expandera. Fler matcher åt folket. Fifa har, till synes, fått ge sig för stunden. Förslaget om att spela VM vartannat år mötte hårt motstånd från många håll. När nederlaget mer eller mindre förkunnades på kongressen i Doha försökte Infantino förvandla kampanjen till en ”förstudie” som aldrig var speciellt viktig. Ingen går på det. Tillsammans med sin nya favoritautokrat, Saudiarabiens kronprins och de facto ledare Mohammed Bin Salman, som fått fler besök av Infantino än alla andra statsöverhuvuden de senaste åren, har han lagt mycket tid och energi på att möblera om i kalendern en gång till. Det var saudierna som förde upp frågan på agendan, och det var med god hjälp av Fifa:s president, som ivrigt propagerat för hur fantastisk idén är.

Det är farligt. Det kan inte fortsätta.

Uefa och Fifa hör vad ni säger, men undrar om det inte möjligtvis kan vara så att vi är lite intresserade av...allt? Hela tiden?

