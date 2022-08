I förra veckan slogs nytt rekord i Saudiarabien. Salma Al-Shehab, en läkarstudent som varit bosatt i Storbritannien, fick 34 års fängelse för att ha twittrat kritiskt om den saudiska regimen inför sina ungefär 2 000 följare. Till sitt försvar menade hon att följarskaran var för liten för att hennes åsikter skulle kunna betraktas som potentiellt samhällsomstörtande. Det gjorde inte saken bättre.

Själva rekordet? Fängelsestraffet tros vara det längsta som dömts ut för fredliga kommentarer på internet, enligt Human Rights Watch.

Nyheten kan inte betraktas som en överraskning. Den saudiske kronprinsen Mohammed Bin Salman – läktargranne med Fifa-presidenten Gianni Infantino och dennes svenske sidekick Mattias Grafström under en boxningsmatch i helgen – har i olika hörn av världen framställts som en fantasifull, framtidsorienterad reformist, inte minst för sitt bygge av den futuristiska staden Neom, eller sitt beslut att häva körförbudet för kvinnor. Saudiarabien är på väg att moderniseras, heter det, inte minst från den saudiska regimens håll, som när landets idrottsminister, prins Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, i dagarna pratade om att landet nu siktar in sig på att arrangera ett OS, vid sidan av sina väldokumenterade ambitioner att få ned ett fotbolls-VM.

Saudiska kvinnor får mycket riktigt köra bil. Men inte alla. Inte Loujain al-Hathloul, till exempel, som kampanjade för att häva förbudet under flera år men sedan tillfångatogs, isolerades och torterades för att...ha kampanjat för att få köra bil. Detsamma gällde Aziza Al-Yousef, en 60-årig pensionerad professor som deltagit i samma kamp. Eman Al-Nafjan, professor i lingvistik, omhändertogs också. Sakerna hon utsattes för under fångenskapen fick henne att försöka ta sitt liv.

Om detta och många andra vittnesmål inifrån Mohammed Bin Salmans påstått progressiva Saudiarabien – som det om den misstänkta kidnappningen av Libanons premiärminister Saad Hariri, eller Raif Badawi, som fick 10 års fängelse och tusen slag med en käpp för att ha drivit en liberal hemsida, eller hans syster Samar Badawi, som uttalade stöd för de fängslade bilaktivisterna och också fängslades, eller hemskheterna som gömmer sig i Jemens rasmassor, eller Jamal Khashoggis ångestfyllda mejlväxlingar månaderna innan han styckmördades i Istanbul, eller de 381 personerna som låstes in på Ritz Carlton när Bin Salman ”gjorde upp med korruptionen” – kan man med fördel läsa om i New York Times-journalisten Ben Hubbards utmärkta bok ”MBS – The Rise to Power of Mohammed Bin Salman”.

Men låt oss inte fastna där, utan prata om att Alexander Isak snart är klar för Newcastle.

Sänt signaler om hur man gör

Sveriges genom tiderna dyraste spelare anländer till Premier League och ett fotbollslag som är på väg mot stjärnorna. Han kommer till en klubb som investerar i honom, både tid och pengar, med en vrålskicklig tränare och en allt mer spännande spelartrupp. Newcastles fotbollsverksamhet andas framåtanda i varje ord som yttras. Under ledning av exceptionelle sportchefen Dan Ashworth har klubben jagat Isak hela sommaren. Han kommer att bli föremål för samma besvärliga frågeställningar som Henrik Stenson, han kommer, precis som Zlatan Ibrahimovic när han gick till Paris Saint-Germain för tio år sedan, att få finna sig i att framställas som ett verktyg i ett sportswashingprojekt.

Skillnaden är kanske att fotbollen under den tioårsperioden har sänt varje signal som går om att det är så här man gör. Alla kan ta ansvar, ingen kan ta ansvar.

För svensk landslagsfotboll är klubbytet bra nyheter. Min gissning är att Isak hittar en självklar plats i Eddie Howes spel. Att Newcastle skulle byta skepnad från Europas deppigaste och sämst spelande fotbollsklubb var nog många med på med tanke på att den fick nya ägare i oktober, men Howe har på kort tid byggt ett intensivt, smart och svårslaget fotbollslag, fullt av synkroniserad superpress, individuell utveckling och mental styrka. För den som har sett det spela under 2022 kom inte helgens insats eller resultat mot de regerande mästarna Manchester City som någon överraskning.

Ni hör ju själva. Det hade varit himla kul att förlora sig i den här stunden.

Smärtsam påminnelse

I min yrkesroll har jag följt få spelare lika ofta och mycket som Alexander Isak. Jag såg fotbollsfenomenet födas i allsvenskan 2016. När jag pratade med honom första gången skulle han baka tårta till hela AIK inför sin 17-årsdag. Jag har suttit med hans ungdomstränare på träbänkar runt Stockholm, lyssnat när Dortmunds sportchef målat framtidsbilder av honom under en bortamatch i Mainz. Jag har haft hans rörda spansklärare i telefon, hon som han ringde för att tacka när han hade flyttat till Baskien. Jag har stirrat på en sliten 60-metersbana med hans idrottslärare, promenerat runt Bagartorp med hans barndomsvänner.

Intrycken från olika vandringar i Alexander Isaks fotspår är med andra ord både många och starka. Nu visar det sig att de leder till en fotbollsklubb som har betytt allt för mig.

Tidigare i somras skrev jag en text för att försöka redogöra hur den internationella fotbollens hårresande utveckling och det saudiska maktövertagandet av nordöstra Englands kanske viktigaste sociala institution har förvandlat den här upplagan av Newcastle United till något jag inte känner igen. Hur klubben nu mest existerar som en idé i mitt huvud. Att skriva den texten kändes bra, som ett sätt att avsluta en inre konflikt.

Därför passerar ögonblicket som en smärtsam påminnelse om vad fotbollens oförlåtliga vägval har tagit ifrån mig. Alexander Isak till Newcastle. Jag läser meningen igen och skymtar en sorts avbildning av en känsla, något förbehållslöst, det som konsumerade mig i stunder som dessa, innan jag slås av att det inte är på riktigt.

Det hade kunnat vara för Newcastle som Alexander Isak ska spela, men det är för en otäck imitation.

