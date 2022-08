Vi gör alla misstag.

Jag har till exempel gjort väldigt många. Ett av mina mer pinsamma begick jag under januaris sista dagar 2011. Jag pluggade i Lund och spenderade lite för många procent av mitt studiebidrag i nationernas barer eller McDonalds vid Mårtenstorget. Men jag var förälskad, så det fick kvitta att den var lite dyr. Jag talar naturligtvis om Newcastle-tröjan med Andy Carrolls namn på ryggen och den historiskt blytunga nummer 9.

Andy Carroll var bara 21 år gammal. Han hade slagit igenom sent efter en ganska torftig låneperiod i The Championship, men formligen exploderat i Newcastle när laget tog sig upp från andraligan till Premier League 2009/10. Jag bodde i England och såg genombrottet med egna ögon. Hans avgörande 0-1-mål borta mot Doncaster är och förblir en av mina bästa fotbollsupplevelser. Väl uppe i Premier League kunde ingenting stoppa honom. Han debuterade för landslaget, han gjorde mål på allt. Newcastle, mitt lag sedan åtta års ålder, det intresse jag ägnat överlägset mest tid åt i mitt liv, ett fotbollslag som format hela mig , hade varit en last. Efter ett uppsving med titelstrid och Champions League-fotboll i början av 2000-talet hade saker och ting urartat. Nedflyttningen 2009 sänkte mig fullständigt. Därför var upplevelsen av den vildvuxna, råa Andy Carroll – född i Gateshead – en förlösande känsla.

Succén hade också inneburit att andra klubbar cirkulerade. Det ryktades om bud från inte minst Liverpool. Stora bud. Men nej, han skulle inte säljas. Ägaren Mike Ashley hade skaffat sig ovänner i supporterled av andra skäl, men vare sig från hans håll eller tränaren han hade handplockat några månader tidigare, Alan Pardew, kom några signaler om att Carroll överhuvudtaget var till salu.

Transferfönstret stängde om två dagar. Jag tryckte på köp.

Inte första gången jag kände mig lurad

Tidigt den 31:a januari började det göra ont i magen. Sky Sports, på den tiden den mest trovärdiga förmedlaren av transfernyheter på Deadline Day, uppfattade det som att Liverpool kastade pengar på Carroll. Newcastle hade börjat glänta på dörren. När klockan slog tolv och fönstret stängde hade han skrivit på. Ashley var så mån om att få igenom affären att han lät flyga anfallaren till Merseyside i sin egen helikopter. Carroll själv sades vara måttligt intresserad av flytten, men budet var för stort. Någon tid till att värva en ersättare fanns inte heller.

När tröjan väl anlände med ett FedEx-bud någon vecka senare kastade jag den bara i en vägg. Den blev liggande i det där hörnet i flera veckor. Jag har kvar den och skrattar åt den ibland, men efter några sekunder försvinner leendet eftersom jag minns vad den var startskottet på.

Försäljningen av Andy Carroll var inte första gången jag kände mig lurad som fotbollssupporter, vad jag inte visste var att det var en känsla som skulle ta över helt.

Beslutet saknade logik. Jag förstod Newcastles plats i näringskedjan, att bra spelare kunde vara intressanta för större klubbar. Jag förstod också att budet var så pass bra att man var tvungen att fundera på det. Men jag förstod helt enkelt inte varför en fotbollsklubb skulle sälja en av sina bästa spelare utan möjlighet att ersätta honom, eller komma undan med den tvärsäkra kommunikationen om att han inte var till salu för att sedan byta fot i sista sekunden.

Trodde dem att vi var dumma?

Formade mig som människa

Under sommaren som följde blev jag än mer konfunderad. Pengarna återinvesterades inte. Långsamt, långsamt började jag ställa mig frågande till motiven. Av naturliga skäl fanns det inte i min tankevärld att en fotbollsklubb fattade beslut med andra avsikter än att vara så bra på fotboll som möjligt, det gäller alla som håller på ett lag.

Men vad försäljningen av Andy Carroll visade var just ett första tecken på något annat.

Under åren som följde skulle det upprepa sig. Newcastle fortsatte att agera efter helt andra syften än andra fotbollsklubbar. Medan konkurrerande lag ökade sina kommersiella intäkter med många hundra miljoner under Premier Leagues hysteriska tillväxt-race puttrade Newcastle under Mike Ashley vidare på samma nivå som vid dennes uppköp 2007. Skälet var enkelt. Ashley använde klubben som marknadsföringsyta för sin butikskedja Sports Direct. Det viktiga var att synas i tv inför Premier Leagues miljardpublik, kunde man sälja Andy Carroll, hålla i pengarna och ändå hänga kvar? Då var det gott nog.

Inne på arenan trängdes hundratals Sports Direct-logotyper. Något utrymme för andra varumärken fanns inte. När protesterna blev för högljudda splittrades den mest rebelliska sektionen på arenan, Level 7. När publiksiffrorna började dala på grund av uppsagda säsongskort från demoraliserade supportrar som förstått att laget på planen indirekt inte var där för att vinna matcherna, började klubben erbjuda billiga biljetter, ett cyniskt försök att byta ut publiken förklätt till välgörenhet.

I 14 år ägde Mike Ashley Newcastle. Det formade mig som fotbollssupporter, journalist och som människa, skulle jag nog kunna ta i och säga.

Mest av allt kändes det förnedrande att bli tagen för att vara så lättlurad. År efter år kom utfästelser om att nu, nu var det minsann dags att ta ny sats mot toppen. Nu skulle det investeras. Nu skulle det vinnas matcher – och hela tiden med en underton av att jag skulle fortsätta hoppas, betala, stötta även om det slutade på samma sätt varje gång.

I botten av allt fanns ett antagande. Min lojalitet mot Newcastle var villkorslös – och då kan man göra lite som man vill.

Titta inte längre än St James' Park

14 år.

Och sedan det här.

När nyheten om att Saudiarabiens statliga investeringsfond, Public Investment Fund, hade köpt Newcastle från Ashley trängde igenom den 7:e oktober 2021 var det många som fick utlopp för en känsla som för mig var helt främmande. ”Vi har fått vår klubb tillbaka” utbrast såväl supportrar som segerrusiga journalister från nordöstra England.

Vill du se ett ärligt porträtt av fotbollens tidevarv? Titta inte längre än St. James' Park.

Det kommer att gå bra för Newcastle. Riktigt bra. Rekryteringen av Eddie Howe, köpen av Bruno Guimaraes och Sven Botman, den nye sportchefen Dan Ashworth, upprustningen av träningsanläggningen, donationerna till olika välgörenhetsinitiativ runt klubben, investeringarna i damlaget. Allt pekar uppåt.

Och det är meningen.

För oss, vi som inte är kvinnorna i Bin Salmans diktatur, vi som inte är aktivisterna som kampanjade för att kvinnor skulle få köra bil och sedan fängslades när kronprinsen väl klubbade igenom reformen, vi som inte älskar någon av samma kön och bor i Riyadh, vi som inte är släktingar till de 81 män som avrättades på samma dag i mars månad, vi som inte bombas till smulor i Jemen, vi som inte är Hatice Cengiz, änka till den styckmördade journalisten Jamal Khassogi – vi ska nå en punkt där allt som händer med Newcastle United är så bra och imponerande att det där andra...det är aspekter vi ändå inte kan påverka, eller hur?

Vi ska börja bygga murar av argument som rättfärdigar det här, för nu är det väl ändå vår tur? Om vi bara enas allesammans om att det finns en väg runt det, då är det okej.

Fotbollens cyniska kontrollrum

Steget mellan den saudiska investeringsfonden och Mike Ashley är långt om man tittar på ytan. Investeringarna, de sportsliga ambitionerna, kommunikationen. Förändringen är radikal.

Och samtidigt förenas deras logik i den moderna fotbollens cyniska kontrollrum: En urstark tro på att lojaliteten, den är villkorslös.

Grönvita bortatröjor. Saudiska sponsorer. Träningslägger i Riyadh. Själv känner jag att jag svävar i väg på andra sidan en gräns. Newcastle existerar mest som en idé i mitt huvud, men jag ser inte många spår av den på St. James' Park.

Jag tittar på en presskonferens från utbrytartouren i golf, LIV, som den saudiska investeringsfonden ligger bakom också. Chefen för hela evenemanget är Newcastles nye ordförande, Yasir Al-Rumayyan. Den 67-årige golflegendaren Greg Norman har utnämnts till vd.

Några veckor innan den första tävlingen får Norman frågor om mordet på Jamal Khassogi.

Han säger att man gärna får prata om mänskliga rättigheter i Saudiarabien, men vill tillägga att man också måste prata om allt bra som Bin Salman gör.

– Och kolla, fortsätter han.

– Vi gör alla misstag.

