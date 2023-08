Scrollar man längs Uefa:s rangordning av europeiska fotbollsligor behöver man rulla hela vägen ned till plats 22 för att hitta ett land som bara har ett lag kvar i säsongens europeiska cupspel.

Är ni med nu? Det är Sverige.

Urtrist, så klart. Men. För att göra en rättvis bedömning av årets dystra insatser behöver man sätta allt i perspektiv. Också det trist, eftersom det är lättare att bara vara arg eller håna alla som har förlorat, men nödvändigt.

Dels kan det vara värt att påminna sig om att allsvenskan samlade fler Uefa-poäng än alla andra nordiska länder så sent som förra säsongen.

Dels behöver man titta på motståndet. Hammarbys övermän, nederländska Twente, slutade femma i Europas femte bästa liga i våras. Djurgårdens motståndare, schweiziska FC Luzern, slutade fyra i Europas tionde bästa liga. Ändå kunde båda mycket väl ha gått vidare med någon marginal till på rätt sida.

Att Kalmar FF, landets fjärde bästa fotbollslag, inte rår på ligatvåan från Europas 36:e bästa liga, Pyunik från Armenien, är desto mer illavarslande, vad skälet än må vara, och Häckens nederlag mot Klaksvik från Färöarna hinner man inte börja prata om innan man behöver ta en paus.

Med andra ord är det en massa nyanser som kommer i vägen om man ska utfärda en dödsdom – men låt oss sätta i gång larmet ändå. Det är sirener svensk herrfotboll behöver.

I want you to panic.

Behövs sjukdomsinsikt

Janne Anderssons sluttande landslag lever på lånad tid i EM-kvalet trots att det knappt har hunnit börja. Trupputtagningarna för nästa svenska förbundskapten är redan ett huvudbry. Speltiden för svenska spelare i Europas bästa ligor – det spelar ingen roll om du räknar med de fem eller tio högst rankade – har störtdykt. Våra grannländer, däremot, rusar framåt, investerar mer i ungdomsfotboll, säljer spelare dyrt, drar ifrån.

Sverige är världens 12:e rikaste land enligt OECD men har en fotbollsliga som i nuläget bara är Europas 22:a främsta, utan realistisk möjlighet att klättra inom en snar framtid. Allt tyder på att den snart faller mer.

En diskussion om vad det här landet håller på med måste utgå från verkligheten. Den kan inte innehålla en enda referens till VM-kvartsfinalen i Ryssland 2018 till. Den som nämner Zlatan eller U21-guldet i Tjeckien 2015 får inte vara med. Anekdoter om segrar över andra länders P17-landslag eller spelare som faktiskt gjorde mål i helgen går bort också.

Det närmar sig krisläge och behövs sjukdomsinsikt. Nedgången är bred och överskådlig. Den riskerar att sprida sig in i den ännu välmående damfotbollen.

Behöver inte välja

Under våren har jag varit tjänstledigt från Expressen för att skriva en bok. Den heter ”Den sista utposten” och utkommer på Mondial förlag den 10:e september. Boken berättar historien om hur Sverige och svensk fotboll lyckades undvika den moderna fotbollens fasor och skydda något som blir allt mer sällsynt: Meningsfull fotboll.

I boken ägnar jag också en hel del utrymme åt att diskutera hur den mest grundläggande frågan – hur vi ska ta själva fotbollen framåt – har kört fast på vägen.

BK Häcken förvaltade inte sin Champions League-kvalplats. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Det finns ett argument som alltid halas fram i förlorartider. I Sverige har vi valt medlemsägda klubbar i stället för bra fotboll. Bra fotboll får man bara om man låter privata klubbägare hälla in pengar i systemet.

Att påbörja problemsökningen där är helt fel. Det finns flera skäl. Dels sätter den falska föreställningen stopp för en konstruktiv diskussion om vad vi kan göra. Det finns inte någon samlad kraft som vill ta bort 51-procentsregeln, alltså är inte något annat vägval aktuellt. Regeln är här för att stanna, vi behöver utgå från den. Det vore dessutom historiskt korkat att rucka på den med tanke på att den har vaccinerat oss mot den groteska utveckling som gjort åtlöje av världens största sport de senaste decennierna.

Men framför allt är medlemsmodellen egentligen inte problemet.

Argentina är beviset

Vi behöver inte blotta oss för risken att Elon Musk ska döpa om Degerfors IF till X för att konkurrera, eller låta en företagskoncern förvandla Ljungskile till en återvinningsstation för spelarna som inte får plats i SK Lommels andralag.

Det finns gott om exempel som visar detta. Tyskland är ett. Norge, som just nu avancerar i hög hastighet och vars liga snart kan stoltsera med två platser i Champions League-kvalet, ett ännu bättre.

Ett annat är världsmästarnationen Argentina. Alla argentinska fotbollsklubbar är medlemsägda. När Mauricio Macri, Boca Juniors högsta chef i början av 1990-talet och Argentinas president mellan 2015 och 2019, kom med förslaget att häva den lagstiftning som hindrar privata investerare från att ta kontroll över klubbarna mötte han stenhårt motstånd. Reformidén skrotades 2018.

I vintras blev Leo Messi världsmästare med Argentina. Foto: NAOKI MORITA/AFLO/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

Förra året, bara veckor efter att Lionel Messi hade återvänt hem med VM-pokalen, släppte det argentinska förbundet en rapport – ”Informe de clubes” – om tillståndet i fotbollsnationen. Hur allt fungerar, vad förbundet tänker om olika saker, vad som behöver göras framåt. Den här resonerande rapporten var intressant nog ett initiativ som hade hämtats från en inspirationsföreläsning med SvFF. Skoja.

I den finns bland annat en upplysande text om styrningen av fotbollen. Det argentinska förbundet skriver att dåliga exempel går att hitta inom alla förvaltningsmodeller, att det inte med säkerhet går att säga att det ena systemet är bättre än det andra, men att det inte råder någon tvekan om vilket sätt som passar Argentina bäst.

”Det är svårt att förstå hur det är möjligt att vi fortfarande inte värdesätter våra klubbar fullt ut, utan fortsätter försöka kopiera modeller som inte är tillämpliga på vår verklighet. Hur många klubbar i världen ger sina samhällen vad våra ger oss?”, skriver de.

Kan inte användas som ursäkt

Där behöver även Sverige börja, och helst i går.

Vi har vår modell. Det är knäpptyst om hur den används. Den är inte perfekt, men den garanterar att vår fotboll bevarar livsviktiga värden. Nu behöver den producera bra fotboll i stället för att användas som ursäkt. När det händer är det schackmatt. Vi fick allt.

Hur ska det gå till?

Naturligtvis börjar och slutar vägen dit med mer engagerade medlemmar, den svenska fotbollens verkliga makthavare. Det finns ett antal krav de behöver ställa på sina företrädare.

Inom klubbfotbollen finns ett stort behov av mer långsiktighet, mycket tydligare planer för hur pengarna i systemet ska investeras, växa och användas till att utbilda bättre fotbollsspelare. Föreningarnas styrelser borde gå till val på konkreta visioner, inte uppräkning av meriter från sina civila karriärer.

Men det behövs också hjälp utifrån, inte minst vad gäller finansiering. Medlemmarna och distrikten behöver välja förbundsföreträdare som ser detta som sin främsta uppgift: Äska större resurser till bredden, underlätta för eliten, ge svensk fotboll möjligheter att investera i ett självförsörjande system utan att lämna över kontrollen till investerare med andra intressen än fotbollens egna.

Sverige behöver enormt många fler anläggningar, möjligheter till mer och bättre träning för fler, medel till bredare medlemsrekrytering, fler utbildningar. Fotbollen behöver därför ledas av personer som kan och vill förvandla politikens utfästelser om att idrott är viktigt för folkhälsa, demokrati och integration och ja, någonting till som brukar slängas in, från innehållslösa slogans till handling.

Annars åker vi ut mot Färöarna igen.

