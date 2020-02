När det gäller Östersunds FK:s förtvivlade försök att resa sig ur de senaste årens kavalkad av pinsamheter har vi återigen anlänt till frågan som allt alltid bottnar i: Hur många kan ögonblicken av rodnad bli för en fotbollsklubb innan allt spricker?

För den som inte har hängt med på de senaste timmarnas revyliknande händelseutveckling kommer här en resumé.

I november nekades Östersunds FK elitlicens av Svenska fotbollförbundet och skulle således flyttas ned från allsvenskan till superettan. Klubben överklagade. I december kom besked om att man lyckats reda ut situationen. Den avgörande ekonomiska injektionen var ett stort sponsoravtal, men det var hemligt. Elitlicensen beviljades. ÖFK kommer till spel i Sveriges högsta fotbollsserie 2020.

Under vintern har det utkristalliserat sig att pengarna från det stora hemliga sponsoravtalet inte betalats ut. De ungefär 15 miljoner kronorna saknas alltjämt i kassan.

Till dagens avsnitt, där vi äntligen får reda på vem som har varit generös nog att ingå ett sponsoravtal på 15 miljoner kronor med en krisdrabbad svensk fotbollsklubb.

Sponsorn förnekar all inblandning

Svaren har nämligen lyst med sin frånvaro.

Från ÖFK:s sida har man prioriterat att låta mystiken växa snarare än vara transparenta. Sportbladet publicerade i januari uppgifter om avtalets omständigheter och namngav då Alan Barker som en nyckelperson, en man som flyttat till Östersund från England 2014 och var nära knuten till Daniel Kindbergs misslyckade visioner om libyska investeringar i ÖFK när det begav sig. I samma text nämns även ett brittiskt bolag med investeringar i medicin och valutahandel.

SportExpressen kan i dag avslöja att bolaget i själva verket är ett litet företag hemmahörande på Cypern, Puls8 Ltd., med två personer listade som ägare och en privatbostad på en cypriotisk semesterort som registrerad adress. Informationen om Puls8 är i övrigt knapphändig, det registrerades i juni 2018 och det finns ingen större verksamhetsbeskrivning att ta del av.

När vi pratar med en av ägarna, Mark Eddison, medger han att Barker så väl som en tränare i klubben är vänner till honom, att han känner till ÖFK och har haft intresse av att hjälpa ÖFK med vägledning, men han nekar blankt till att något sponsoravtal skulle ha ingåtts.

Inte bara det. Han nästan äcklas av påståendet.

Så här står vi. Elitlicensen är beviljad. Sponsorer i uppror mot styrelsen. Inga pengar från det vitala sponsoravtalet har kommit in. Bolaget som skulle pröjsa för ÖFK:s överlevnad ägs av en person på Cypern som halvskriker i telefon att han inte vet någonting om det och aldrig vill bli kontaktad igen?

Det låter som...det låter som Östersund.

Kindberg svävar runt i bakgrunden

För det är så här det har blivit med allt.

Från det att mattan rycktes undan under Daniel Kindbergs fötter första gången till den här besynnerliga fredagen i slutet av februari har pinsamheterna, obsceniteterna, struntpratet, de motstridiga uppgifterna, kontroverserna och förvirringen växeldragit som tema när det gäller ÖFK.

Baracken, Sollefteåföretagaren, PEAB-mannen – möt Cypernsponsorn.

Allt som allt framträder en fullständigt desperat kamp för att överleva i allsvenskan och restaurera klubbens numera oåterkalleliga trovärdighet. Kontrollen över styrelserummet är ett drama som utspelar sig inför öppen ridå. Daniel Kindberg fortsätter att sväva runt i bakgrunden (på Facebook). Medan han väntar på att få sin treåriga fängelsedom, den han kallar rättsskandal, prövad i hovrätten, passar han på att göra en sorts digital turné i syfte att underminera sina efterträdare på styrelsestolarna.

Finns alternativ

Själva knorren på den här episoden?

Ett pressmeddelande från ett anonymt företag, prat om att någon ”har sagt sig vilja investera i klubben”, snarare än det avtal som låg till grund för elitlicensen. Någonting om diskussioner med ”tillverkningsföretag”. Ett bolag ute i Europa som menar att ÖFK är en ”sovande fotbollsjätte”.

”We as an investor is involved in delicate international business negotiations and at this stage remains anonymous but has released this statement.”

Så står det. Och ja ni hörrni, jag vet inte riktigt.

Tappar du räkningen på alla labyrinter man gått vilse i? Skrattar du rakt ut?

Vad är det meningen att man ska göra annars?

Frågan är om inte människorna som med all sin kraft försöker arbeta för Östersunds FK:s fortsatta existens i svensk elitfotboll också börjar tröttna nu. Om det här inte går att klara av inom någon sorts ram för vad man får göra eller kan göra, om det här inte går att ta sig igenom ut att det blir så här parodiskt farsartat gång efter annan, ja då kanske man helt enkelt får se sanningen i vitögat.