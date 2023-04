I slutet av förra veckan skickade Europas ledande fotbollsorganisationer ut ett gemensamt brev. Alla hade skrivit under: Uefa, de europeiska ligornas paraplyorganisation, European Leagues, superklubbarnas lobbyorgan ECA, det internationella spelarfacket FIFPro och Football Supporters Europe.

Tillsammans slog de näven i bordet. Nu får det vara nog!

Bakom rubriken ”A Joint Declaration on the European Football Pyramid” dolde sig en lika rasande som ocensurerad analys av läget i den europeiska fotbollen. Som mest upprörd blev tonen i det näst sista stycket.

”Football is more than a business and much more than a consumer good.”, kunde man läsa. Avsändarna gick vidare med ett resonemang om ansvar gentemot Europas medborgare innan udden riktades mot vinstintressen och politisk instrumentalisering:

”We cannot allow football to be weakened or compromised by short-term financial temptations nor realisations of global power. Any attempt by private entities to portray a similar objective is illusory.”

Han röt plötsligt ifrån

Den som läste brevet och några dagar senare vände blicken mot nyhetsflödet kan ursäktas för att drabbas av viss förvirring.

Inte bara för att Nasser Al-Khelaïfi – den qatariska regimens utsände vd för Paris Saint-Germain, chef för ECA och medlem av Uefas exekutiva kommitté – alltså röt ifrån mot de som använder fotbollen för ”realisations of global power”, eller för att de många europeiska fotbollsklubbar som ägs av amerikanska riskkapitalbolag visade sin avsky för ”short-term financial temptations”.

Nej, fler överraskningsmoment lurade runt hörnet.

Det flög helt under radarn i svenska medier, den här tidningen inräknad, men efter helgen deltog Uefas president Aleksander Čeferin i en intervju med den amerikanska fotbollscontentplattformen Men in Blazers, en kombination av sajt, podcast och tv-program. Efter att ha redogjort för en dröm om ett lönetak i Europa – ska det fungera på samma sätt i Makedonien och Schweiz? – presenterade han den efterlängtade idén om att flytta Champions League-finalen till USA.

Italiens framtid: I Saudiarabien

Men vänta nu. Måste verkligen en europeisk klubblagsturnering spelas i Amerika? Undrar du kanske.

Čeferin, som försökte föra idén om en final i New York på tal redan när han tog över Uefa 2016, redogjorde för sina skäl. Han beskriver USA som ”en lovande marknad för framtiden” och förklarar att amerikaner är ”villiga att betala för det bästa, men inget som är sämre än så”.

I den beskrivningen gömmer sig så klart en underförstådd bild av Europa som börjar bli vanlig. Ska fotbollen ha någon chans i vår del av världen är det dags att börja separera den från den kommersiellt undermåliga platsen där den har sina rötter. Vi har spelat ut vår roll.

Utflyttningen har redan dragit i gång. Italiens framtid verkar finnas i Riyadh. Spaniens också. Ländernas supercuper har redan ägt rum eller schemalagts i Saudiarabien, med preliminära planer på att boka in en hel ligaomgång av Serie A i Mellanöstern. La Liga funderar dessutom på att prova detsamma på andra sidan Atlanten.

Låtsas företräda allt på en gång

För många låter det säkert som galenskap att flytta fotbollsmatcher till andra delar av världen i jakt på nya kundgrupper. I andras ögon framstår det som direkt nödvändigt. Det här måste hända.

Kollisionen mellan olika föreställningar om fotbollens framtid illustreras hela tiden just nu, inte minst i den motsägelsefulla pressreleasen från i fredags, där Europas fotbollschefer låtsas företräda alla perspektiv på en gång, men även genom andra händelser.

I februari aviserade Tottenham Hotspur ett 15-årigt partnerskap med formel 1 på sin hemsida. I kommunikén skröt klubben om att den relativt nybyggda arenan, Tottenham Hotspur Stadium, nu kan erbjuda boxning, cricket, rugby, NFL, konserter – och Premier League.

Med den breda paletten av evenemang presenterad sprack nästan kommunikationsavdelningen av förtjusning när den en bit in i pressreleasen slog fast att uppemot 80 procent av jordens befolkning, 5,9 miljarder människor, skulle kunna vara intresserade av menyn.

Är allt på väg åt skogen?

Vad är egentligen Tottenham 2023? En fotbollsklubb? Eller ett internationellt underhållningsföretag dit man kan komma och bläddra tills man hittar något man gillar?

Vad är svensk fotboll? Kvar i Sverige? På väg åt skogen? Vi kanske kan styra om cupfinalen den 18:e maj från Strandvallen till Mall of Scandinavia i alla fall?

Man borde väl kunna anlägga konstgräs över hela plan två? Visst, det kanske inte blir bäst för själva fotbollen, men tänk vilket skyltfönster för den yngre publiken som kan ta del av Skandinaviens mest utvecklade digitala shoppingupplevelse, parkera på någon av de 3 700 parkeringsplatserna, gå på IMAX i halvtid, äta från det breda utbudet av restauranger och njuta av Gert Wingårdhs spektakulära arkitektur om inte matchen mellan Mjällby och Häcken är kul?

Eller är det smart att låta publiken komma till Hällevik medan resten av världen stressar runt åt olika håll?

Kan en närodlad fotboll rentutav bli en lovande marknad för framtiden?