Har du begått ett misstag någon gång? Det har jag, hur många gånger som helst.

Kanske begår jag ett när jag väljer det här smala exemplet för att illustrera min poäng, men en gång blev jag till exempel hemskickad från jobbet (ett annat jobb än det jag har på Expressen). Det var en tisdag har jag för mig och vi skulle i väg på ett möte några stycken. Vi hade för vana att se hyfsat ordentliga ut när vi skulle hålla presentationer, vilket nog var uppdraget den här gången. Gärna kavaj, i sämsta fall en struken skjorta.

Själv hade jag ramlat in på morgonen med en skrynklig vit t-shirt, men det var inte det värsta. Mitt på magen hade jag en stor gul fläck. “Saffran” konstaterade jag i samma ögonblick som min kollega beordrade mig att lufsa hemåt och byta om.

Vilken idiot, eller hur?

Den morgonen hade jag säkert en och en halv timme på mig att välja vad jag skulle ta på mig men ändå lyckades jag inte fatta ett bättre beslut.

En fotbollsdomare har några sekunder. Det är ett extremt svårt yrke som ställer oerhörda krav på mental och fysisk precision, precis som det gör för en fotbollsspelare. Båda yrkesgrupperna begår misstag. Lösa bakåtpassningar, bolltapp på mittplan, fel boll in i sista tredjedelen, markeringsmissar – allt sånt där blandas med offsideavvikningar som uteblir, tröjdragningar eller en armbåge som borde ha renderat i rött kort.

Fotboll är inget undantag från resten av samhället: 2018 har man en ny verklighet att förhålla sig till efter ett misstag, bakom skärmar släpper anständighetens tyngdlagar, i stängda forum hämtar någons frustration näring av någon annans. Ilska förstärks av den som har samma upplevelse, den stora orättvisan växer, den blir verklig. Det andra laget och domarkommittén och förbundets försök att avgöra allt det här i maskopi – det ska inte komma undan ostraffat.

En ovanlig insikt

Det är inget nytt att man kan läsa ganska omfattande recensioner om sin insats om man är verksam inom fotboll på elitnivå, så har det alltid varit. Fotboll är sport, ingenting man bör ta på dödligt allvar, och kritik av en dålig insats innebär inte att man är en dålig människa (saffransfläcken på min t-shirt var en annan femma, det är en usel människa som lyckas gå till jobbet så).

Har man med sig den vetskapen som både spelare och kritiker behöver inte situationen bli speciellt personlig – men det är allt mer ovanligt att den insikten finns där den borde.

Den personliga kritiken vinner mark, reaktionen är ofta allt annat än saklig, i synnerhet i sociala medier. Den drabbar spelare, ledare och domare på ett sätt som den inte gjorde tidigare eftersom den följer med hem nu, lurar i ett direktmeddelande, ett kommentarsfält, ett mejl, sms eller under en hashtag. De spelare som varit utsatta för rejäla drev och som jag har pratat med poängterar nästan alla samma sak: Det sköna är att den sortens hatkampanjer nästan alltid övergår i en svallvåg av kärlek, en kollektiv markering för att råda bot på det man utsatts för, nästan alltid initierat av supportrar till laget man spelar för.

Hans Instagramkonto fylldes inte av hjärtan

Domare har inga supportrar, men kritiker finns det gott om, i synnerhet osakliga.

I dag meddelade Svenska fotbollförbundet att en allsvensk domare har dödshotats via sms. Det följer bara några veckor efter att Mohammed Al-Hakim tagit en paus från ett par omgångar. Han hade “mått dåligt”, berättade han, "inte upplevt något tuffare" och tagit emot hat både via mejl och sms efter ett misstag. Under 2018 har domare även hamnat i skottgluggen internationellt. Engelsmannen Michael Oliver och hans fru mottog mordhot efter att han blåste straff för Real Madrid mot Juventus i Champions League under våren.

Snart fylldes hans Instagramkonto med hjärtan.

Nej, just det.

Den här sortens händelser är inte heller nya, domare har alltid varit utsatta, men miljön i vilken de utsätts och drabbas är nu en annan.

Behöver vi ha en debatt om domarinsatserna i Sverige? Ja, det tycker jag. Ska utbildningen ses över? Ska videodomarassistans införas fortare än vi tänkt? Varför kan vi inte ta pengar från det nya tv-avtalet och lägga på det, mållinje-teknologi och rejäla utbildningsinsatser för att få fram ännu bättre domare?

Den sortens diskussion känns högst relevant. Den här säsongen har allsvensk fotboll drabbats av felaktiga domslut för många gånger, det har präglat eftermatchanalyserna för ofta, till och med de spelare och ledare som har för vana att inte kommentera domarinsatser har känt sig nödgade.

Men den debatten existerar knappt. Jag läser aldrig om den, jag hör väldigt lite om den konstruktiva lösningen, jag ser inga krav av den sorten, inga handlingsplaner. I stället ser jag hur jag och mina kolleger inom sportjournalistiken fortsätter på en sedan länge inslagen väg när det gäller att rikta strålkastarna mot domarinsatser så ofta vi kan. Vi får god hjälp av besvikna tränare som gärna vill dirigera bort kritik från sina egna insatser (sina misstag) genom att peka på felaktiga domslut. Vi får även god hjälp av spelare som i stridens hetta vill måla ut sig själva och sitt lag till offer eller lämnar planen med en känsla av orättvisa.

Ett misstag vi bör undvika

Mönstret är tydligt: De stora klubbarna pratar ofta om att domarna inte håller för trycket när de inte får med sig avgörande sekvenser, de mindre är alla eniga om att storstadslagen har en hjälpande hand från mannen med pipa – vi är deras megafon.

Det här systemet ger en utmärkt grogrund för både vridna teorier om hur det "egentligen ligger till", men även ett enkelspårigt, totalt oproportionerligt och allt mer vulgärt klimat när det gäller reaktioner på domslut. I somras satte SVT Jonas Eriksson som expert i studion under VM. Jättebra för att han kunde förklara en del VAR-situationer som tittarna undrade över, men ytterligare en förstärkning av den underliggande missuppfattningen: Domarna avgör matcherna. Här ska pratas domslut.

Dagens dödshot mot den allsvenska domaren borde fungera som en väckarklocka för alla, spelare som ledare som supportrar som medier. Något annat vore ett misstag.

Även om det inte betyder att skärmarna framför oss översvämmas av hat är det ett misstag vi bör undvika.