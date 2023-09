Sedan Ryssland inledde sitt brutala anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 har den europeiska fotbollen hållit dörren stängd. Ryska klubbägare har avlägsnats, ryska lag har portats från cuptävlingar, ryska sponsoravtal har rivits och ryska landslag har isolerats från kvalspel och turneringar.

Tills nu.

Beskedet om att Uefa – av någon anledning – vill öppna dörren för ryska ungdomslag, som kom tidigare i veckan, utlöste ett dygn av politiskt präglat kaos i fotbollens Europa. Vändningen möttes av häftig kritik från flera nationsförbund, varav många snabbt meddelade att de inte tänkte möta ryska lag i solidaritet med Ukraina. Ett av dem: Sverige.

I alla fall i vissa forum.

Sent på torsdagskvällen rapporterade brittiska Sky att tre av Uefas totalt fem vice-presidenter hade protesterat mot beslutet när det avhandlades på Cypern: Laura McAllister och David Gill från Storbritannien samt Polens Zbigniew Boniek.

Någon protest framfördes däremot inte av Gabriele Gravina från Italien – eller Sveriges representant, Karl-Erik Nilsson, 1:e vice president, som i stället hade röstat ja till att släppa in ryska ungdomslag igen.

Stämmer uppgifterna är det en fullständigt bisarr detalj, och skälen är flera.

Tyvärr är pinsamheterna flera

Nilssons eget svar är allt annat än övertygande.

I ett sms till Expressen menar han att han ”inte känner igen sig i medierapporteringen”, men dementerar ingenting. Istället slår han ut med armarna. Tyvärr kan han inte avslöja hur det ligger till eftersom Uefa vill hålla sina omröstningar hemliga.

Vilken osis! Men men. What to do.

Skälet till att det är stängd verkstad är förstås att företrädare inte ska behöva ställas till svars för sina röster. Varför Nilsson inte ägnar mer tid och utrymme åt att bekämpa bristen på transparens i stället för att gömma sig bakom den korruptionsförenklande sekretessen går verkligen att ifrågasätta.

Tråkigt nog är pinsamheterna flera.

I samband med en presskonferens i onsdags var Svenska fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt tydlig med Sveriges inställning. Han hänvisade till förbundsstyrelsens beslut om att inte delta i tävlingar med ryska lag, kallade det ryska angreppet på Ukraina oacceptabelt och tog även upp Riksidrottsförbundets eget beslut om att heller inte låta barn och ungdomar från Ryssland delta i tävlingar i Sverige – som arrangerar U17-EM för damer nästa sommar.

Vad som vrider upp känslan av surrealism ännu mer är det faktum att Karl-Erik Nilsson inte bara sitter i Uefa:s exekutivkommitté.

Han är sedan mars månad i år Riksidrottsförbundets ordförande och var Svenska fotbollförbundets ordförande mellan 2013 och 2023. Han sitter i Uefa på svensk fotbolls mandat.

Det är en usel idé

Att stora delar av Europa upprätthåller sin bojkottande inställning till Ryssland har fullt logiska skäl. Visst, det går utan tvekan att diskutera ett mått av dubbelmoral med tanke på att samma principer inte gäller för andra ockupationsmakter eller krigförande länder, men det är i sin tur naturligtvis inget skäl att släppa in Ryssland i europeisk fotboll igen.

Att argumentera för att en specifik inställning till Ryssland är försvarbar handlar heller inte om att gradera olika typer av övergrepp.

Ryssland bedriver ett aggressionskrig i Europa, den ryska regimen utfärdar hotelser mot både Sverige och Sveriges grannländer. Deras övergrepp berör vårt land på ett direkt sätt. Att därutöver öppna upp för möjligheten att ukrainska ungdomar tvingas möta representanter för ett land som bombar deras familjer och släktingar är en usel idé.

Allt detta gör situationen än mer allvarlig.

Var ligger lojaliteten?

Karl-Erik Nilsson tycks ha gått emot sin egen organisation, RF, och hela den svenska idrottens vilja. Det gör att hans fortsättning inom Uefa måste ifrågasättas.

Om den gör det återstår att se. Förbundet meddelar hittills att Fredrik Reinfeldt är på resa och inte går att nå. Men vem vet, snart kanske han får täckning igen.

Att göra som Uefas ledning vill återspeglar också en allt mer enerverande svensk fotbollspolitisk strategi där det är omöjligt att förstå var gränserna går. Var ligger lojaliteten i skarpt läge? Med Fifa och Uefas ledare? När går Sverige från att akta sig för att kritisera eller bråka till att markera?

När Karl-Erik Nilsson valdes till ordförande för Svenska fotbollförbundet 2013 gjorde han det med ett tydligt uppdrag: Han skulle navigera sig till maktpositioner i Uefa för att ge Sverige inflytande i viktiga frågor framöver.

Han skulle ge Sverige inflytande.

Inte Ryssland.