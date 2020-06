Hur stort är isberget av rasistiska händelser?

Här om veckan skrev jag en text som i mångt och mycket handlade om fotbollens tendens att berömma sig själv för sin inkluderande natur, hur den aldrig missar ett tillfälle att berätta den fantastiska historien om sporten där hudfärg inte spelar någon roll.

Det är en myt. Distraherad av sitt eget smicker missar den här sporten allt för ofta möjligheten att göra skillnad på riktigt.

När Östersunds målvakt Aly Keita sätter sig i en podcast och berättar att en domare i allsvenskan bett honom återvända till sitt mål så att man kan börja ”kasta bananer på honom” är det inte bara att kommentaren i sig är rasistisk och oacceptabel som är slående, utan även ett antal behov som blir tydliga.

En kommentar drabbar många människor

Att förstå förekomsten av rasism inom fotbollen kräver mycket arbete. Det behövs kunskap om rasismens olika uttrycksformer, underlag som gör att man kan mäta utveckling över tid och förståelse för hur problemet drabbar barn, ungdomar, vuxna, spelare, tränare och klubbar.

Jag tycker mig se en seglivad benägenhet att betrakta den här sortens incidenter som enskilda händelser. Ett fall här och ett fall där leder ofta till ett trixande med siffror och försök till bagatellisering. En förståelse av rasism och diskriminering som ett djupt rotat och utbrett samhällsproblem lyser alltför ofta med sin frånvaro.

Många gånger tycks också insikten saknas om att rasistiska utspel mot en individ drabbar fler än den som blir direkt utsatt, att det innebär ett angrepp på en hel kategori människor, att det har djupgående negativa konsekvenser för breda grupper.

Hur stort är isberget?

För den svenska fotbollen finns ett stort behov av ett systematiskt arbetssätt med frågan. I England har organet Kick It Out funnits sedan 1993. I många år har organisationen genomfört mätningar och kartläggningar av rasismens och diskrimineringens utbredning i den brittiska fotbollen. Med hjälp av datainsamling och expertis förs statistik över incidenter och förändringar över tid, och rasismens uttrycksformer såväl som måltavlor identifieras och analyseras. Det kanske inte ger en fullständig bild, men det ger ett underlag som gör det möjligt att arbeta seriöst med frågan. Kick It Out utbildar, kampanjar, åskådliggör och ökar medvetandet om problematiken.

Sverige har ingen motsvarighet. Jag undrar varför. Jag undrar var analysen är. Jag undrar varför ingen har identifierat behovet. Lyssnar man på hela intervjun med Aly Keita säger han att kommentaren under matchen mot Gif Sundsvall 2019 var den han kunde komma på från allsvenskan, ”men på lägre nivåer har man hört rasistiska ord”.

Ingen kan vara förvånad.

Här har vi en händelse som sticker upp, men hur stort är isberget?

Hög tid att börja nu

Martin Strömbergssons kommentar var naturligtvis helt oacceptabel. Samtidigt bör i detta fall noteras att han ber om ursäkt och verkar förstå vad som var fel. Ett huvudsyfte med att lyfta dessa frågor är ju att människor ska förstå problemet, lära sig och ändra sig.

Detta gäller även framåt, inte minst inom domarkåren, som är ögon och öron på svenska fotbollsplaner. Om våra domare lär sig vad de ska titta och lyssna efter blir de snabbt värdefulla i arbetet mot rasism.

Om inte Svenska fotbollförbundet i skrivande stund arbetar med att ta fram ett systematiskt arbetssätt för att kartlägga, följa och studera rasismens utbredning i svenska fotbollsmiljöer, då är det hög tid att börja nu.