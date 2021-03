Har Djurgården fått sin energi tillbaka?

Det känns konstigt att inte berätta det för honom någonstans på redaktionsgolvet, men nu är det som det är med distansarbete och allt det där: Ingenting talar för att min kollega Viktor Barth Kron behöver komma tillbaka som speaker när det åter finns publik på Djurgårdens läktare.

Alexandr Vasyutin har tagit över. Det är inte bara volymen, det faktum att allt han säger studsar i fem minuter mellan stolarna här inne på Tele 2 arena, utan mängden ord, att han orkar fortsätta snacka. Huruvida Djurgårdens nye målvakt från Ryssland blir en succé eller inte återstår att se, men han erbjuder prat-uthållighet i världsklass.

Det är inte utan att man undrar om Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand känner sig marginaliserade av sin nye matchcoach längst bak. ”Witry push good ball yes come on boys look at the ball yes Curt Aslak is there we stay high Rasmus push a bit Rasmus Hjalmar behind Hjalmar yes go go go yes press the ball quicker quicker Elliot left that’s better keep going boys higher higher Ramsus keep the line” är ju en hel spelidé, och den smattrar han ut på 30 sekunder.

Vem är det som bestämmer egentligen?

Chilufya flyger fram

Uppmaningarna ringer i öronen efter 3-0 mot Östersund, men också beskrivningarna Vasyutin bjöd på, beskrivningar av ett Djurgården som kanske är på väg att födas på nytt, om vi ska tillåta oss att leta efter riktiga tecken så här års.

En hel del har fungerat bra på vägen till semifinalen, det syns på resultaten, det syns i prestationerna. Målen har regnat in efter den frustrerande 1-0-segern mot Brage när laget sköt hur många skott som helst. Högerkanten med Edward Chilufya och Aslak Witry imponerar mest. Chilufya formligen flyger fram, rakt igenom alla försök att stoppa honom, och dessutom nosar han upp bra positioner för att göra mål.

Det finns mer som imponerar – Kalle Holmberg, Hjalmar Ekdal, innermittfältets mer offensiva balans – men mest av allt kan man fundera på om Djurgården har fått sin energi tillbaka.

Släpade benen efter sig förra året

Det är nämligen så det ser ut.

De regerande mästarna led av flera saker medan man släpade benen efter sig genom 2020 och 18 poäng försvann från ett år till ett annat.

Den melankoliska pandemiatmosfären verkade i likhet med många andra topplag suga inspiration ur det blårandiga spelet. Det var svårt att driva upp tempot, svårt att hålla modet uppe när det gick emot, svårt att inte höra sina egna andetag, sin egen uppgivna röst, sina egna svordomar efter ett felbeslut. Djurgården klarade av att koppla grepp och vinna dueller, men inte vrida i gång passningsspel eller löpmönster på ett sätt som gjorde dominansen effektiv på samma sätt som året innan.

Tröttheten såg också ut att påverka. Inte bara den fysiska, utan även den mentala. Vissa spelare i Djurgården såg rent utsagt förbrukade ut. Det tydligaste exemplet var Jonathan Ring, vars målproduktion sjönk från 7 till 0 och vars kroppsspråk måste tillhört ett av Europas mest dystra.

Han hade inte mer i sig, och han var inte ensam.

Få bättre tester än Hammarby

Det kan finnas flera skäl till det. Ett är sannolikt att vissa spelare bara orkar matas med ett budskap under en viss tid. Det är inget ovanligt fenomen, det är enkelt att titta på Liverpools problemtyngda vår och fundera på samma sak. Därtill kan viss mättnad efter guldet ha påverkat lagets kollektiva tillstånd, och på sina håll kanske en förhoppning om att succén 2019 skulle innebära en språngbräda ut i världen, men som inte infriades, utan lämnade lite besvikelse efter sig.

Tomt i tanken, men frågan är vad ångvältsfotbollen i cupspelet under inledningen av 2021 signalerar.

Individuell kvalitetsskillnad? Dåliga, ofärdiga, lättmanövrerade motståndare? Kanske. Säkert till viss del. Men kanske betyder Djurgårdens skoningslösa väg till semifinal också något annat. Kanske gör den storstädade truppen att energin och spelsättet – som skruvats till i vissa delar – får nytt liv av så många nya verktyg.

Inte många blir överraskade om Hammarby står för motståndet när finalplatsen ska bokas nästa helg. Inte många motståndare erbjuder en bättre möjlighet att testa den senaste månadens lovande testresultat mot.