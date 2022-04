För den stora frågan är om Hammarby är tillbaka. I alla fall i min värld. Och med tillbaka menar jag inte här, inför sin publik, eller från någon helt väsensskild plats, utan tillbaka i känslan av framåtrörelse. Raksträckan från superettan till guldstrid och cuptitel var så lång att det sällan fanns anledning att ställa sig frågor om riktning eller strategi. Bajen blev bättre och bättre, större och större, fick mer och mer på plats, och så strandade utvecklingen i dörröppningen till det sista steget, det man behöver ta för att faktiskt vinna allsvenskan.

Uppbrottet från Stefan Billborn, frågetecken för rekryteringen, segdragna problem med försvarsspelet, den ryckiga flingen med Milos Milojevic. Något behövde hända för att komma loss igen. Är sökandet efter gaspedalen över nu?

Med Marti Cifuentes har man fått lov att göra ett omtag utan bakgrundsbrus. Här var den officiella lanseringen av hans Hammarby efter cupmatchernas lovande tendenser, i autentisk obehaglig aprilkyla med en kompakt och svårimponerad nykomling på andra sidan mittlinjen.

Blev inget uthållighetstest

Det tog ungefär 10 minuter innan Helsingborg körde fast i hemmalagets press, den som tränaren själv målat ut som ett fundament för spelet han vill bedriva. Med bollen? Helt okej. Besara volleysköt via ribban och Lahdo nickade över, men det var inte en kavalkad av chanser som gjorde att Jörgen Lennartssons nykomlingar hade anledning att oroa sig, utan var oförmågan att vila med bollen mer än någon sekund i taget.

Något uthållighetstest blev aldrig aktuellt. Mohanad Jeahazes hörna dalade mot en helt ensam Ludwigson som kunde kysst in bollen i mål om han haft lust. Proppen ur för Hammarby, och nu behövde Helsingborg öppna sig. Hur skulle det här sluta?

Lennartssons lag försökte flytta fram i planen men några etablerade anfall gick inte att se skymten av på en bra stund, inte heller omställningar som hotade Hammarby på allvar. I stället började Ludwigson, Besara och Selmani attackera ytorna bakom Suljic och Weberg mer aggressivt. Scenförändringen kom först under första halvleks avslutning när en pigg och härligt överambitiös Taha Ali fick tag i bollen några gånger och nye Lucas Lingman (säker matchen igenom) slungade in ett gäng frisparkar. Helsingborg hade visat tänderna, Hammarby långt ifrån allt i sin repertoar.

En fröjd att se Bojanic återuppstå

Det vore fel att beskriva Cifuentes lag som färdigt, om något gav den här insatsen besked om motsatsen, men det går att utkristallisera spelare och saker som redan fungerar. Darijan Bojanic är svår att komma ifrån i det avseendet. För den som såg honom tyna bort till en dålig kopia av sig själv under 2020 är det en fröjd att se honom återuppstå i en ny roll här. Han till och med accelererade några gånger.

Det räckte dock inte för att tvinga fram ett matchavgörande 2-0-mål i god tid, med en i övrigt småhackig offensiv framför sig och ett kompakt Helsingborg att betvinga. Gästerna mäktade inte med någon betydande motoffensiv men neutraliserade Bajens försök att anfalla sönder dem. Lahdo pricksköt i stolpen från långt håll och Besara skickade en hörnvariant över, men annars var det sällsynt med avslut.

Är något på spåren

Cifuentes växlade in Williot Swedberg och Loret Sadiku för att trycka på lite till, men matchbilden förblev ungefär densamma.

Ett skadeavbrott med strax över tio minuters spel kvar gav Helsingborg möjlighet att omgruppera. Rödklädda spelare samlades i något time-out-liknande prat i mitten. Gav det effekt? Sekunder efter återstarten fick inbytte Amoako halvlekens bästa målchans och tvingade Oliver Dovin till en bra räddning, men nej det var inget varningsskott.

I stället vred Hammarby om armen på sina motståndare under avslutningen och började nyttja hålen i ett allt tröttare bortalag. Omställningarna slutade närmare mål, ofta framtvingade av Astrit Selamnis febrila kämpande. Han måste ha flest bollvinster efter att ha legat på marken under något tillfälle i samma närkamp i hela serien. Till slut tryckte Swedberg in punkteringen från nära håll. Det var rättvist, det var lugnt, det var en odramatisk avslutning på en odramatisk fotbollsmatch, trots Al Hamlawis sena tröstmål.

Är det något Hammarby ser ut att må bra av är det odramatisk fotboll. Inga konflikter, ingen maktkamp, inga förtroendefrågor, ingen stress, inget brus.

Martí Cifuentes har bra förutsättningar att göra Hammarby framåtskridande igen, och om han börjar göra det med långsamma, lagom tråkiga metodiska 2-1-segrar är han något på spåren. Det räcker gott och väl.

Noa Bachner inför premiärhelgen