Anders Tegnell harklar sig. Förvirringen har varit total, men nu ska Folkhälsomyndigheten tala klarspråk: Ingen seniorfotboll. Inga tävlingsmatcher och inga träningsmatcher. Ni får vänta eftersom det pågår en pandemi.

Försäsongen tvärnitar. Turneringar mellan lagen ställs in. Premiärer skjuts upp.

Längst bak i lokalen sitter två Hammarby-representanter. När presskonferensen med Tegnell är slut vänder sig den ena mot den andra.

– Tänkte du också på att han inte…

– Att han inte sa något om internmatcher. Jag vet.

Gick det till så? Jag har ingen aning, men bildligt talat, ja. När de flesta lyssnade på vad myndigheten faktiskt sa noterade Hammarby vad den inte sa.

Vad är en internmatch? Tänk att man skulle landa i den frågeställningen den här våren. Samarbetsklubben IK Frej, som diskret hade blandats in i ”tvåmålsspelet” på Tele 2 arena, är väl praktiskt taget en del av ”familjen” här, men den som försöker göra lite enkel matematik av Folkhälsomyndighetens riktlinjer får nog inte riktigt ihop det här.

Kallar vi inte en spade för en internspade?

Det såg nämligen väldigt mycket ut som en träningsmatch när spelarna gjorde sig redo för avspark. Zlatan Ibrahimovic strechade käken. Emil Roback, den superlovande 16-åringen som skulle bilda anfallspar med honom, tittade upp och nöp sig i armen.

En man i rosa väst blåste i pipan.

– Det är en låtsasdomare, förklarade Alexander Axén, och Folkhälsomyndigheten drog en lättnadens suck.

Zlatans X-faktor i full blom

Det är enkelt att raljera om Zlatan och Hammarby, fastna i det redan tröttsamma konfliktnarrativet och all ilska som följde i kölvattnet av hans intåg på Södermalm, i skämten och allt annat som följer – men det börjar verkligen bli läge att prata om det här i andra termer nu.

Vad är det här?

Är det vad det ser ut som? Zlatan går i djupet och gör mål, ger Emil Roback en high-five, lyssnar på Stefan Billborn, markerar Gustav Ludwigsson, applåderar passningar. Skjuter en halvdan frispark, har sina initialer på shortsen, knyter skorna, dyker upp på damlagets träningar, ställer Ferrarin på Årsta och livesänder sig själv när ingen annan fotbollsmatch i hela världen kan spelas.

Det är klart att det är vad det ser ut som, men det är inte bara det, för det är klart att Zlatan vet vad han gör, att han har flera tankar i huvudet på en gång här, att han skapar sig utrymme, underhåller sig och garderar sig för framtiden samtidigt. Jag har svårt att se hur den här idén om att kabla ut honom i träning föddes någon annanstans än hos honom själv. Rent teoretiskt skulle han kunna sälja in konceptet och få betalt för det, sådant är maktförhållandet, sådan är produkten Zlatan Ibrahimovic.

Det här är hans X-faktor i full blom, ett praktexempel på allt man får vid sidan av fotbollsspelaren, ett genomslag som inte bromsar in ens när allt runtomkring gör det. Jag menar, hur lyckas man förvandla sig själv till en helt självständig och intresseväckande händelse under en historiskt överväldigande världskris? När man är fotbollsspelare och ingen fotboll spelas? Well played.

En tid som saknar motstycke

Men är det bara det? Är det bara varumärkesbyggande tidsfördriv?

Tveksamt, och mer tveksamt för varje dag som går med Europa på paus, för vilken fotboll är det meningen att han och alla andra ska återvända till?

Svaret går kanske att finna i de surrealistiska bilderna som kablas ut från Tele 2.

Ingen vet. Hela premissen för det som utspelar sig är en dikt som överträffar verkligheten, ett famlande i ett tillstånd av total osäkerhet, fotbollens eget porträtt av en tid som saknar motstycke.