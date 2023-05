Utöver inslag i SVT och TV4:s nyhetssändningar har våldsamheterna letat sig in på ledarsidor, kultursidor och diverse mediepersonligheters privata plattformar i sociala medier. Även statsminister Ulf Kristersson har kommenterat händelserna.

Att ämnet engagerar och upprör är begripligt. På flera håll har också poänger som är enkla att hålla med om framförts. Våldet är oacceptabelt, den omdömeslösa, destruktiva undervegetationen av fotbollen behöver motarbetas med full kraft, de historiska försöken har varit otillräckliga och söndagen var ett misslyckande. Det är dessutom besvärande att se exempel på när övertrampen möts med förståelse eller tystnad. Den flathet som finns inom delar av fotbollen – de senaste dagarna har också erbjudit gott om exempel på motsatsen och inåtblickande reflektion – har kritiserats, och även där går att instämma. Det tycks fortfarande vara en enklare sak att mobilisera mot videodomare än göra detsamma mot bengaler som kastas mot familjeläktare.

Samtidigt finns det gott om perspektiv som saknas bland reaktionerna.

Ingen seriös debattör föreslår det

Strategin fungerar inte. Det säger Gunnar Strömmer, Sveriges justitieminister. Var och en kan se det, menar han. Flera andra som har uttalat sig har varit inne på samma sak. Mer behöver hända, nu får det vara slutdaltat.

Att lyssna till yrvakna rop på nya åtgärder, ett år efter att polisen och fotbollen enats om en ny strategisk inriktning, vilken berömdes av alla aktörer efter säsongen 2022, är besynnerligt.

Dels är det omöjligt att inte dra paralleller till det offentliga samtalet om hur Sverige ska lösa problemen med kriminalitet. Ingen seriös debattör marknadsför idén om ett Alexanderhugg som trollar bort den på tre minuter.

Detsamma gäller för ordningsstörningar och våld i fotbollen. Är man allvarlig med ambitionen att få bukt med problemen förstår man värdet av att utvärdera arbetssättet över tid.

Ett år är en kort tid i historien om fotbollen och våldsamheterna.

Funnits i över 100 år

Uttrycken har av naturliga skäl bytt skepnad genom åren, men för att förstå försöken att stävja dem behöver man bära med sig att våld och ordningsstörningar har existerat i svensk fotboll i över hundra år.

Man kan göra nedslag när man vill. När IFK Göteborg mötte Örgryte i ett urspårat derby 1912 jagades spelare av planen. Det kastades både stenar och jord mot Örgryte-spelare utanför stadion. En stor debatt rasade efter en skandalresa till Köpenhamn, där landslaget skulle spela bortamatch mot Danmark 1928 och 4 000 svenskar ställde till med stora problem.

Under 1930-talet, när SJ började köra så kallade ”extratåg” på helgerna, vilket gjorde det enklare för bortasupportrar att åka med, föddes begreppet ”idrottens svans”, en tidig beteckning för fotbollsrelaterat våld och oroligheter. Planer stormades, spelare och domare attackerades, matcher ställdes in, stenar kastades och idrottsplatser stängdes av på flera håll i landet. Enligt idrottsforskaren Torbjörn Andersson registrerades 108 så kallade ”publikuppträden” under mellankrigstiden, de allra flesta mellan 1926 och 1936.

Så har det fortsatt, i perioder mer, sedan mindre. Naturligtvis gör inte den långa historien våldsamheterna i söndags mindre allvarliga, men när lösningar på problematiken diskuteras bör man väga in att olika typer av strategier har kommit och gått under lång tid.

Och inte bara i Sverige.

Liknar situationen i många andra länder

Fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt, som gav ett kunnigt och initierat intryck under sin presskonferens i tisdags, fick bland annat frågor om varför andra länder har lyckats bättre än Sverige.

Det är en märklig ingång. Sveriges problembild är allt annat än unik.

Under en del av 2010-talet minskade problemen i omfattning här. Under samma period reducerades ordningsstörningarna på andra håll också, för att sedan eskalera på nytt efter pandemin.

Sedan publiken fick göra comeback går det att rada upp exempel från hela kontinenten. Den franska ligans vd Vincent Labrune kallade förra säsongen för en ”katastrof”. I Danmark lanserades ett nytt åtgärdspaket förra hösten för att möta en ny våg av huliganism. I Nederländerna har våren varit fylld av planinvasioner, inkastade föremål och våldsamheter. I början av maj avbröts sju matcher i samma ligaomgång. Totalt har 21 stycken stoppats.

England pekas ofta ut som ett exempel på ett land som skulle ha fått bukt med problemen genom hårdare tag. Även det är en sanning med kraftig modifikation.

Den engelska fotbollen har arbetat med olika medel för att stävja problem i över 50 år och haft en långt mer besvärlig huligankultur runt sitt landslag än vad Sverige har. De repressiva insatserna som ofta lyfts fram – längre avstängningar och slopad ståplats – sammanföll med att Premier League blev en global tv-produkt och biljettpriserna rusade.

Precis som i Sverige blev situationen bättre från 90-talet och framåt, men våldet finns kvar i hög utsträckning, inte minst utanför arenorna. Efter pandemin har det eskalerat. Antalet ordningsstörningar har ökat med 127 procent. Förra säsongen greps 2 198 personer i anslutning till matcher, den högsta siffran på 10 år. Senast i helgen förekom stora slagsmål i bland annat Leeds och Leicester. För bara ett par veckor sedan attackerades Newcastles tränare Eddie Howe under en match.

Behöver långsiktiga strategier

Önskemålen om att Sverige skulle imitera England missar ytterligare ett perspektiv.

Premier League är en noggrant skräddarsydd tv-produkt riktad till en global publik, på jakt efter marknadsandelar i Indonesien, USA och Mellanöstern. Allsvenskan är Europas 23:e bästa fotbollsliga med hela sin publik i Sverige. Den har precis som många andra ligor problem med ordningsstörningar och våld, i synnerhet när Stockholmsklubbarna spelar. Dessa behöver mötas med gemensamma, långsiktiga strategier, anpassade efter Sveriges situation, med hänsyn till vissa värden och aspekter. Hastigt framkastade förslag, naiva föreställningar om mirakelkurer eller omyndigförklarande av idrottsföreningar som inte tyglar kriminella element hjälper inte.

Polisen och fotbollen säger samma sak: det fotbollsrelaterade våldet eskalerar i Sverige. Arbetet med att stoppa krafterna som driver den ditåt hindras bland annat av rädsla, men även lagstiftning som gör det svårare att använda kameraövervakning. Detta måste genomlysas och diskuteras.

Samtidigt hänger eskaleringen ihop med en tillströmning av yngre personer till våldsamma miljöer. Kanske borde den bilden passas in i en bredare frågeställning om vad det kan tänkas återspegla i samhället.

Allt står inte rätt till i Sverige. Var och en kan se det. Ingen som är seriös utelämnar det från sin analys av fotbollens problem, eller tror att det kan vändas till nästa helg.

LÄS MER: Janne Andersson om Zlatans framtid i landslaget

Janne om kaoset: ”Mår fysiskt dåligt”