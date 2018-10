Inte bekant med begreppet?

Ingen har nämligen myntat ett bättre uttryck för det här skedet av en säsong än sir Alex Ferguson (det finns de som vill diskutera huruvida han var först, men nog får han ta ära för det i fotbollssammanhang).

Squaky bum time: Ljudet som stolsitsen gör när något dramatiskt händer och du spänner rumpan i slutet av en titelstrid.

Ferguson slängde in det under våren 2003 när Arsenal jagade honom och hans Manchester United. Han pratade om att spela under den extrema pressen man upplever när man inte har råd med fler snedsteg, när man nästan kan snudda vid sin titel, när klockan når 95:31 och bollen dalar via stolpen och in och allt exploderar.

Just den här kvällen var det upplagt för en närmast precis den här sortens konfrontation: Laget som känner igen ett mästarlag på flera mils avstånd och inte kan tänka sig något värre än att se det andra laget ta på sig samma kostym.

Malmö FF kom från tidig vinter och en skogshuggarfestival mot Sarpsborg i Norge, blåslagna, nedfrusna och småmissnöjda med ett sent kvitteringsmål i baken – men om den här säsongen hade ett syfte kvar var det svårt att tänka sig ett uppdrag som kunde uppbåda mer energi än möjligheten att få ställa till med djävulskap mot AIK.

Man var sekunder från att få Rikard Norlings lag att snava vidare in i en bedrövlig torsdagsuppgift.

Sedan slog klockan squeaky bum time.

Anpassade sig till stundens allvar

En sak var tydlig från start: MFF planerade att locka bort AIK:s fokus, och man skulle lyckas ganska bra. Man tog tid på sig vid insparkar, lämnade bollar drällande vid inkast och försökte få matchen att nå så höga mentala anspänningsnivåer som möjligt. En snabb kalkyl av hur många blodådror som bultade på tinningarna runtomkring oss efter slutsignalen får fungera som ett kvitto på att det fungerade rätt bra.

Man kom för att vinna med rå cynism och kyla, och man lyckades – nästan.

AIK reagerade väl egentligen balanserat i matchinledningen, men man såg – av olika anledningar – på vissa spelare att det ödesmättade ögonblicket, avstängningarna och motståndets kaliber innebar små inslag av osäkerhet.

Panos Dimitriadis hade tvingats in i Adus frånvaro och var inte lika övertydlig som den ordinarie bollvinnaren brukar vara i duellspelet eller ockupationen av rätt ytor. Heradi Rashidi kom in lite fel, han hoppade med ansiktet vänt åt fel håll när MFF låtsades slå inlägg, hackade sig fram på vinst och förlust i närkamperna.

Den självklarhet med vilken AIK har forsat fram på kanterna här saknades, men samtidigt var det receptet som har fungerat hela säsongen i ett nötskal, anpassat efter MFF och stundens allvar: Eftertänksamhet, noggrannhet, utan att ryckas med i upplevd stress. Man bevakade sina positioner, sina ytor, sin poäng – och förlorade den.

LÄS MER: Kvitterar med drömmål – sedan bryter kaoset ut

Missräkning för AIK

Malmö FF hade inte skapat något nämnvärt förutom en nick från Franz Brorsson som Linnér ganska enkelt tippade över sin egen ribba, men när en stelfrusen öppningsakt gick mot sitt slut small det. Sören Rieks rätade ut en arm av pansar, höll bort hela AIK:s försvar och pillade in bollen till Anders Christiansen som smög in i straffområdet med sin karaktäristiska självsäkerhet och tåade in ett ledningsmål som rubbade matchens balans totalt.

Att kryssa sig härifrån var ingen större missräkning för AIK, att förlora något annat.

Man kom ut som sig bör efter vilan, högre upp, med mer intensitet, högre ambitioner i anfallsspelet, men med ett blytungt MFF som gjorde mycket rätt i defensiven och låste AIK i uppspelsfasen – och fortsatte ta en paus för att begrunda utsikten vid varje inspark.

Efter en stund lyckades man ändå sätta lite tryck, radade upp ett gäng hörnor och frisparkar, en forcering som i mångt och mycket utgick från Sebastian Larsson i egenskap av stationär raketramp på högerkanten som slungade bollar mot ytor och anfallare. Perioden gav också matchen energi: Larsson fick ett kvitteringsmål bortdömt för knuff på Lewicki, det sparkades, revs, slets och blåstes inte från domare Bojan Pandzic, som fick höra att han inte blåste – eller gjorde det när han inte borde, tyckte någon annan.

Det sa mer om Pandzic kväll än om de olika viljorna runtomkring oss.

Ett mål som kostar 10 miljoner

Eskaleringen satte tonen för en rasande avslutning: Frustrationen rann från läktarna ned på planen, efterslängarna blev fler, gesterna vid bänkarna likaså, närkamperna mer laddade, svordomar allt mer hesa stämmor, men på Friends fanns ingen pipa för att tygla stämningen. Varje domslut togs som en personlig förolämpning – och utan att AIK visste ordet av hade MFF fått matchen precis dit de ville, till en kamp om något annat än den kontrollerade fotbollsmatch som hade tjänat hemmalagets syfte bättre.

För AIK bestod plötsligt uppgiften av att återta styrsel över tillställningen, och när det var för sent gällde det att i alla fall vaska fram något som liknade en målchans. Man gjorde det först genom Henok Goitom som nickade utanför i bra läge, men bombardemanget lät vänta på sig, och till slut var det bortalaget som hade tagit en typisk mästarseger.

Trodde vi.

Det här var en i det närmaste perfekt insats från MFF, cyniskt, välorganiserat och effektivt, en matchplan och ett genomförande som osade rutin. Uwe Röslers gäng hade nästan krönt säsongen med att spräcka serieledarnas förlustnolla på hemmaplan när en sista missil skickades framåt, alla tacklade alla i ryggen (det var så det såg ut från våra stolar) och Pandzic blåste en frispark (samtidigt som Röslers hjässa antog en mer vinröd nyans än tidigare).

Upp stegade Sebastian Larsson och skickade in ett frisparksmål som borde kunna säljas för 10 miljoner kronor.

Jag vet inte om speciellt många rumpor satt kvar på sina säten eftersom två arméer av uppretade fotbollsarbetare satte av mot varandra med nävarna i högsta hugg (på initiativ av ett barnsligt firande från målskytten som nog kände sig ganska pressad ändå, eller vad säger ni?) – men jag satt kvar, och jag kände i vilket skede allsvenskan 2018 befann sig.

Squeaky bum time.