Huvorna uppfällda. Slag, sparkar, stolar som ryker och halsdukar som slits av. Skräckslagna människor som försöker ta sig därifrån.

Skandalscenerna som utspelade sig efter Hammarbys bortamatch mot holländska Twente under torsdagskvällen gick att känna igen. Så sent som i slutet av maj hände ungefär samma sak när West Ham besökte AZ Alkmaar för semifinal i samma turnering som den Hammarby, Djurgården och Kalmar FF försöker kvalificera sig för just nu: Europa Conference League.

Maskerade män invaderade en läktarsektion där det satt fredligt sinnade supportrar och familjemedlemmar till spelare och ledare. Knytnävsslag och kampsportsinspirerade sparkar avlöste varandra medan människor försökte lämna sina platser i panik.

Samma vecka som ytterligare ett läktarmisslyckande i svensk fotboll väckt starka reaktioner – söndagens avbrutna match mellan AIK och Malmö FF – bjuds vi alltså ännu ett exempel som borde tydliggöra problemets storlek och komplexitet: Det har en lång historia, är svårlöst, internationellt och befinner sig just nu inne i en period av acceleration.

För holländsk fotboll markerar torsdagens sorgligheter till exempel ännu en anhalt i ett beckmörkt 2023. Under våren avbröts massvis med matcher i Eredivisie, den holländska ligan, på grund av inkastade föremål, planstormningar och andra ordningsstörningar, med Alkmaar-huliganernas attack i maj som en sorts bottennotering.

Den holländska ligan och förbundet står lika svarslösa som alla andra. De har försökt möta utvecklingen med inskränkningar, begränsade kortsidor och lägre trösklar för att stoppa matcherna, men störningarna inte bara består, utan tycks tillta.

Verkar passionerat ointresserade

Om det nu bara fanns en internationell organisation med uppgift att ta ansvar för den här sporten, som kunde mobilisera Europa för att handskas med den här sortens frågor och samla forskning, metoder och olika aktörer för att gemensamt leta efter lösningar och motmedel?

Jag vet. Naturligtvis borde det vara Uefa, men det är svårt att hitta exempel på en organisation med uppdraget att styra och skydda något som tycks vara lika passionerat ointresserad av att just styra och skydda.

Låt oss lämna det totalhavererade försöket att slå vakt om det för fotbollen inte helt oviktiga inslaget tävlingsintegritet (i sin senaste benchmarkrapport började Uefa varna för att multiklubbsnätverken, i vilka över 250 klubbar nu ingår, ”hotar” den europeiska fotbollen), och i stället ägna några minuter åt att fundera på vilka frågor som verkligen får det att brinna till inne på huvudkontoret i Schweiz.

Ingen mobb i Malmö

I veckan fick AZ Alkmaar sin bot för de hårresande scenerna från maj månad. Notan landade på strax över 800 000 kronor. Dessutom spelar laget sina Europa-matcher på nåder en tid framöver: Händer det igen blir det ingen publik.

Ungefär hälften av kostnaden utdömdes för publikstörningar, det vill säga våldsamheterna. Totalbeloppet, 800 000, ligger ungefär på samma nivå som det Malmö FF dömdes att betala efter sin urspårade hemmamatch mot Union Berlin i Europa League förra hösten, men det hade inte varit i närheten om det inte vore för två punkter på fakturan som skickades till Skåne.

I Malmö var det ingen maskerad mobb som stormade familjeläktaren och spöade på spelarnas pappor och mammor. Det höga beloppet härstammade snarare från tändningen av pyroteknik, vilket föranledde en bot på ungefär 350 000 kronor. Den andra förseelsen som fick summan att sticka i väg – håll i er nu – var det faktum att MFF:s kortsida höll upp en banderoll med texten ”Uefa Mafia” och dessutom hade fräckheten att skandera samma sak.

Kostnad? 221 000 kronor.

Fullt upp med att torka sina tårar

Rubriceringen för rackartyget blev ”provokativa och stötande budskap”, och det var inte första gången MFF fick veta var gränsen går.

När föreningen tilldömdes böter för sina Europa-matcher mot portugisiska Braga och belgiska Union Saint-Gilloise landade totalsumman på 310 000 kronor, varav hela 192 000 handlade om att man hade varit taskiga mot Uefa.

Det här är proportioner som tyvärr är avslöjande.

En sak är också säker: Våldsamheterna kommer att fortsätta. Även om olika länder har olika lagsystem och andra skillnader som gör att ansatsen till det här problemet behöver bli specifik för varje land finns det stor anledning för europeisk fotboll att samarbeta. Det ser inte sannolikt ut så länge den oerhört sköra skaran makthavare intill Genèvesjön har fullt upp med att torka varandras tårar.

Kaosscener på läktaren efter Hammarbys match mot Twente