Pengarna, datumen, osäkerheten och framtiden.

Över hela Europa pågår ett intensivt arbete med att bringa så mycket klarhet som möjligt i en situation vars oklarheter saknar motstycke.

I två granskningar har jag försökt visa på den ekonomiska situation som är på väg att uppstå och de datum som avgör svensk fotbolls förmåga att klara coronapandemins följdverkningar. Den här texten är annorlunda. Den här gången uttrycker jag en åsikt och ställer en fråga. Den handlar inte om pengarna eller ödesdagarna, utan personerna som ska leda svensk fotboll genom den här prövningen.

Låt oss börja i Norge. Under måndagen skriver förbundsordföranden Terje Svendsen en lång debattartikel i VG, en av landets största tidningar. Han adresserar många av krisens stora frågor: Hur den påverkar herrar, damer, ungdomar, breddverksamhet. Vad som händer med pengarna, oron för mental ohälsa hos både barn och vuxna. Rubbet.

England. Den första maj publicerar förbundets ordförande, Greg Clarke, ett i raden av öppna brev till den engelska fotbollen för att kommentera läget. Han tar upp den franska, tyska och spanska inställningen till återstart av ligaspel och informerar om att man står inför samma sorts frågeställningar. Clarke skriver om svåra avvägningar, med sjukvården som prioritet samtidigt som FA jobbar tillsammans med myndigheterna för att hitta en bra lösning och ett bra tillfälle. Redan för en månad sedan fick den engelska fotbollen en tydlig beskrivning av läget från sin förbundsordförande. Nu förklarar Clarke hur olika betalningar förskjutits och hur kompensationsmedel fördelas. Han preciserar till och med vilka summor engelsk fotboll räknar med att förlora och hur man planerar för framtiden med nedskärningar i sin budget.

Tyskland. Christian Seifert, chefen för DFL, den tyska ligaorganisationen, äger scenen och guidar fotbollen genom sin kris. I likhet med Clarke sker kommunikationen ofta på Seiferts eget bevåg. Han livesänder presskonferenser som sammankallas på DFL:s initiativ för att ge en bild av diskussionerna som förs i tysk fotboll. Han inte bara återger fakta från organisationens insida, utan breddar perspektiven, initierar en debatt om vilken form fotbollen ska återvända i. Han till och med föreslår ett lönetak och vill inrätta en ”task force” som ska jobba med sportens framtid.

Christian Seifert Foto: POOLFOTO VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE / IMAGO IMAGES/POOLFOTO WWW.IMAGO-IMAGES.DE

Danmark. Där avrapporterar det danska förbundets ordförande Jesper Møller från ett ”konstruktivt möte” med landets politiker den första maj. Mötet, berättar Møller, handlar om dansk fotbolls återöppning. I ett brev på förbundets hemsida förklarar han hur man diskuterat elitfotbollen och breddfotbollens återkomst, var man befinner sig i processen med sin kultur- och idrottsminister och vilka datum man tycker är kritiska för att kunna spela klart säsongen.

Frankrike. Förbundets ordförande Noël Le Graët befinner sig vid frontlinjen av all debatt och diskuterar nästan dagligen de stora konsekvenserna för fransk fotboll. Han bråkar med klubbledare som tycker olika, i synnerhet Lyons vd Jean-Michel Aulas. Har han rätt i allt? Förmodligen inte, men dialogen och diskussionen lever i allra högsta grad eftersom Le Graët öppet redovisar sin logik, sina argument och sitt fokus. I L'Equipe lovordas 77-åringen för hur han tagit kommando över krisen. Luis Rubiales i Spanien är ett annat exempel.

Så här fortsätter det i många länder.

Tills man kommer till Sverige.

Kompakt tystnad från förbundet

Här står vi inför samma situation, men en sak skiljer oss åt.

I Sverige debatteras ingenting. Våra fotbollsledare? Osynliga. Inga framträdanden i diskussionsprogram i radio eller tv, inga utfrågningar, inga brandtal, inga öppna brev, inga debattinlägg, inga digitala presskonferenser, ingenting för att engagera och uppmuntra till dialog om fotbollens framtid, inga scenarioanalyser, visioner eller varningar för att ingjuta allvaret i det som drabbar Sveriges största sport.

Den 23:e april sa Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson till SVT att han ”räknar med landslagsspel i höst”. Däremellan var det tyst tills dess att han under onsdagen den 6:e maj, alltså två veckor senare, skickade ett sms till Fotbollskanalen för att kommentera det faktum att Bundesliga fått tillstånd att börja igen: ”Bra att det börjar röra på sig i Fotbollseuropa”, skrev han och följde upp med ett meddelande om att SvFF vill prata med Folkhälsomyndigheten.

Senast Nilsson på eget initiativ kommenterade någonting som rör coronakrisens konsekvenser för svensk fotboll var den 1:a april, för 36 dagar sedan, då han uppmanade Sveriges kommuner att stötta den lokala fotbollen och punktade upp ett par andra tidiga åtgärder.

Dagen efter Nilssons intervju med SVT, den 24:e april, var sista gången någon från förbundet överhuvudtaget kommenterade den pågående utvecklingen på eget bevåg. Den gången genom generalsekreterare Håkan Sjöstrand, som via förbundets hemsida markerade mot Hammarby som spelat en ”förtäckt träningsmatch”.

Karl-Erik Nilsson. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Vidare till Svensk Elitfotboll, vars liga, allsvenskan, står inför en historisk utmaning och är föremål för frågor på var och varannan presskonferens med Folkhälsomyndigheten.

Generalsekreteraren Mats Enquist har pratat ganska flitigt med medier och Sef:s egen hemsida och på så sätt sett till att figurera i någon sorts offentligt sammanhang, men han är som vanligt ett undantag.

Organisationen som helhet har knappt delat någon löpande information om pågående processer eller sina dialoger med vare sig SvFF, Riksidrottsförbundet eller myndigheterna. Ingen företrädare har heller på eget bevåg framfört funderingar eller teoretiserat om fotbollens framtid genom organisationens kanaler. Enquists chef, Sef:s ordförande Lars-Christer Olsson, som även är med i Uefa:s exekutiva kommitté, meddelade däremot i förra veckan via ett internationellt webbseminarium – ”Soccerex” – att coronapandemin kan ”påverka den internationella spelkalendern i två år”.

Initiativ till liknande forum för att diskutera konsekvenserna för svensk fotboll har dock uteblivit.

Finns det ingenting att diskutera?

Den enkla invändningen här är att det är upp till oss journalister att ställa fler och bättre frågor, och ja, det är en helt rimlig invändning. Vi som kollektiv har kanske inte gjort vårt jobb tillräckligt bra, jag är säkert inget undantag. Kanske har fokus på vissa håll varit för stort på nostalgitexter och det eviga repriserandet av VM 1994 – men det är inte hela sanningen.

Det här är också svenska fotbollsledares passivitet som blottar sig.

Det är nämligen sällsynt att våra främsta företrädare engagerar sig i fotbollens stora frågor. Den här situationen borde dock framkalla något annat, kan man tycka. Världen är upp och ned. Finns det ingenting ni vill diskutera?

Hur stora blir hålen i plånboken? Har ni räknat? Byggt scenarier?

Hur ska damfotbollen stöttas när sponsorpengarna, som redan var små, sinar?

Hur ska ungdomsfotbollens förmåga att bedrivas i lika bred utsträckning inte bli lidande?

Vad har ni för tankar om transfermarknadens ohållbara expansion? Vilka argument driver ni mot Riksidrottsförbundet för att säkerställa ännu större statliga medel till landets elitklubbar?

Det här är bara ett par ämnen som till exempel Karl-Erik Nilsson borde ha ett naturligt intresse av att diskutera inför öppen ridå i dessa tider, men om ingen frågar har han ingenting att berätta, inget ledarskap att kommunicera.

Säg så lite som möjligt, helst inget alls.

Senaste gången Nilsson överhuvudtaget nämndes i den här tidningen, en av två dedikerade dagliga sporttidningar i Sverige, var den 21:a april. Det borde kanske oroa även honom och förbundet att inte fler söker honom i tider som dessa? Att hans röst inte är mer efterfrågad?

Min gissning är att ett större naturligt engagemang hade fött ett annat intresse. Själv tror jag att det är bra för alla om en ledare inbjuder till diskussion och redovisar hur den tänker, och det gäller inte bara nu, utan alltid. Fotbollen är dessutom en stor fråga i Sverige. Lyssna på Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferenser. Prognoser för våra teatrar, konsertlokaler eller muséer dyker inte upp. Bara fotboll. Inte ens svenska journalisters favoritevenemang, politikerveckan i Almedalen, är föremål för lika många funderingar.

På Folkhälsomyndighetens pressträffar återkommer hela tiden frågor om allsvenskan. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Trots aktualiteten, trots att fotbollen tar plats i krisens rampljus, trots resten av Europas aktiva fotbollsledarskap: Tystnad.

Det är synd, för det finns anledning att synas, höras och sätta press nu, även om man trampar på ömma tår.

Vi befinner oss nämligen i ett kritiskt läge.

Riksidrottsförbundet står i vägen

I skrivande stund brinner en fråga som egentligen borde diskuterats öppet länge, av förbundet och Svensk elitfotboll.

Organisationerna är helt färdiga med sitt medicinska dokument, sin plan för hur herrallsvenskan ska kunna starta den 14:e juni, ett kompendium som SportExpressen kunde berätta om redan den 23:e april.

Men Riksidrottsförbundet står i vägen.

Protokollet som fotbollen väntar på att visa upp för Folkhälsomyndigheten är framtaget under tät dialog med andra ligor i Europa. Den tyska modellen, som under onsdagen gav Bundesliga grönt ljus att börja spela under andra halvan av maj, står som förebild. I Sverige tror man att dokumentets riktlinjer kommer att ge tillträde till det som tydligen kallas ”fas 3”, där man får spela tävlingsmatcher.

Det finns emellertid ett problem.

Att genomföra allt i protokollet kostar pengar. Toaletter på arenorna ska städas av innan och efter varje besök, man ska vara på plats många timmar innan match och varje spelare ska testas av läkare inför varje matchtillfälle. Det ska finnas handsprit överallt och kraven på skilda omklädningsrum är rigorösa.

Lars-Christer Olsson, Sef:s ordförande. Foto: BILDBYRÅN

Kort sammanfattat är protokollet så resurskrävande att ingen annan liga eller idrott har råd med samma anordning runt sina matcher. Ett grönt ljus skulle alltså bara gälla allsvenskan och superettan, inte alla. Egna protokoll för tävlingar med andra, sämre ekonomiska förutsättningar behöver tas fram separat.

Man arbetar nu under tidspress. Det är bara tre veckor kvar tills Svenska cupen är tänkt att starta och lite mer än en månad till den 14:e juni. Enligt vad SportExpressen erfar är det bråttom och handlar om dagar för att få godkännandet i tid för den tilltänkta allsvenska premiären.

Vad som dröjer? Svensk Elitfotboll behöver ett eget grönt ljus från någon hos Folkhälsomyndigheten. Man söker därför nu ett möte direkt med Folkhälsomyndigheten för att kunna presentera sitt dokument, men ”har inte hittat ett datum” än.

Men det är inte bara problemet med att ”hitta ett datum” som sätter stopp. Hittills har Folkhälsomyndigheten vidarebefordrat alla idrottsfrågor till Riksidrottsförbundet. Att Riksidrottsförbundet får i uppgift att bedöma protokollet är så klart en total fars och faller på sin egen orimlighet. RF saknar kompetens och kunskap om smittspridning, beslutet borde aldrig vara deras.

Detta påpekades också av SOK:s medicinskt ansvarige, Bo Berglund, häromdagen i DN:

– Riksidrottsförbundet har en gammal myndighetsperson, Björn Eriksson, som är uppfostrad att inte ifrågasätta myndigheter. Man har inte krävt kompetens i de här beslutande organen. Jag tycker att man bör ta in expertis som kan vara med när Folkhälsomyndigheten tar beslut som rör idrott. Det ska vara någon person som verkligen kan idrott och kan säga ”inom den idrotten kan man göra si och så” och ge råd, säger han.

– Idrott är olika väsensskilda aktiviteter som kräver att man kan idrotterna för att veta hur man ska implementera såna här aspekter. Jag känner att det är stiltje på innovationsfronten när det gäller tävlingar. Man kan göra grejer även med det här regelverket, men man måste göra annorlunda.

Borde motarbetas med full kraft

Kan någon föreställa sig att Bundesliga eller Serie A skulle sitta med ett färdigt protokoll för uppstart av sina ligor men hänvisas till att gå via Riksidrottsförbundet för att få tummen upp?

Det är galenskap.

Vad vi talar om är alltså en djupt dysfunktionell struktur som saboterar för allsvenskans möjligheter att starta upp i tid. Med andra ord är det också en struktur som borde motarbetas med full kraft av Svenska fotbollförbundet och Sef.

Båda borde fundera på varför man egentligen ska lyda under RF överhuvudtaget. Den här frågan är ju inte den enda fotbollsfrågan som trasslar in sig där. En annan är så klart polisens villkorstrappa och inställning till publikfrågor i samband med fotbollsmatcher, där RF:s ägandeskap och överenskommelse med polisen legat till grund för så många problem att jag behöver en paus om jag ska fortsätta.

Varför accepterar Sveriges mest professionaliserade sport att underordna sig den här handlingsförlamande strukturen?

Varför sätter inte Svenska fotbollförbundet press? Högljudd, offentlig, aktiv press?

Foto: NIKLAS LARSSON / BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Därför att det är passivt. För att det är tyst, för att den konfrontativa, visionära, progressiva, framåtskridande, sinnesvidgande ambitionen saknas. För att det inte finns debatter eller forum för att upplysa om den här typen av problem. Den här strukturen upplevs säkert som ett problem, men ett förbund som inte involverar sin omgivning får leva i ensamhet med sina problem.

Själv tycker jag att det är tyst för ofta. Det är för tyst när det gäller idéer om hur svensk och europeisk fotboll ska utvecklas. Det är för tyst om polisens kontraproduktiva strategier för att arbeta med läktarfrågor, ett ämne som plågar svensk fotboll och har gjort det för länge nu. Det är för tyst när det handlar om fotbollens breda utveckling, med auktoritära förtryckarregimer som köper klubbar och mutar till sig mästerskap och vars företrädare belönas med mäktiga poster i de internationella förbunden. Det är för tyst om Uefa:s pågående projekt för att skyffla undan svenska klubbar till en meningslös andrahandscup som ska sorteras in under Europa League om två år.

Det är tyst, tyst, tyst och nu när alla spetsar öronen hörs det.

Svensk fotboll befinner sig i en historisk kris och närmar sig ett kritiskt ögonblick. Behovet av debatt, engagemang och information som rör hinder och vägen framåt är oändligt. Hela Europa debatterar, engagerar sig och informerar.

Var är våra ledare?

Var är Karl-Erik Nilsson?