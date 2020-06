Dramatisk föryngring – det betyder mycket

Lite halvläskigt.

Så beskriver Rikard Norling ögonblicket när han trycker på knappen och skickar in laguppställningen inför derbyt mot Hammarby. Längst bak i planen: Robin Tihi, 18. På mittfältet: Bilal Hussein, 20, Saku Ylätupa, 20 och Tom Strannegård, 18. Längst fram: Paulos Abraham, 17.

Men den ungdomliga prägeln har sina skäl.

– Uppriktigt så tycker jag att de unga spelarna är så pass bra att de konkurrensmässigt går före de andra, säger Norling.

Tittar man på allsvenskans tre första omgångar tittar man inte bara på AIK:s halvmyndiga startelva, utan även på Jesper Tolinsson, 17. På Ísak Bergmann Jóhannesson, 17, Casper Widell, 17, Jacob Ondrejka, 18, Tim Prica, 18. Matthew Garbett, 18, Armin Gigovic, 18, Isak Jansson, 18, Noah Alexandersson, 18, Sebastian Nanasi, 18 och Ishaq Abdulrazak, 18.

Joakim Persson i Sirius. Jack Lahne i Örebro. Ingen har fyllt 19.

Children of the coronakrisrevolution? Inte bara.

Den unga profilen på spelarna beror på mer än det hårda matchandet. Föryngringen av svensk fotboll är en tydlig trend, och den går i rasande fart. Backa till 2015 och snittåldern på alla spelare som deltog var fem – FEM! – år äldre än den är i dag: 31.

Kurvan talar sitt tydliga språk. 2016 hade snittet fallit till 30,04. 2017 kapades ett år till: 29,09. Det fortsatte 2018 med en snittålder på 28,21.

Förra säsongen var ännu yngre, snittet slutade på 27,68, och efter säsongens inledande 24 matcher har raset blivit allt brantare: 26,05.

Fotbollen förändras dramatiskt

Det här beror på saker, och det här betyder saker.

Under den femårsperiod (2015-2019) som avslutade 2010-talet förändrades fotbollen i allsvenskan dramatiskt. Lagen slog långt fler passningar (från 409 till 434 per match), färre långa passningar (59 till 47), färre passningar framåt (90 till 76), deltog i färre luftdueller (från 58 till 37), tappade bollen mer sällan (121 till 99) och bröt bollen mer sällan (från 52 till 39). Lagen dribblade även mindre (från 29 dribblingar per match till 23).

Siffrorna går enkelt att översätta till en fotboll som präglas av mer tålamod. Lagen håller i bollen längre i väntan på öppningar, värderar sitt bollinnehav, föredrar passningskombinationer framför dribblingsräder för att öppna sina motståndare. Spelare utsätts även för färre luftdueller, och med allt detta kommer högre krav på individens tekniska bollhantering.

Fram träder efterfrågan på en yngre generation spelare, uppvuxna på konstgräs med fler träningstimmar och hela världens fotbollsinfluenser rakt in i vardagsrummet, ofta tränade av mer specialiserade tränare, som i sin tur tagit inspiration från den digitaliserade och gränsöverskridande kunskapsbasen som finns att tillgå.

När vi ser på allsvenskan den här sommaren ser vi med andra ord inte bara hur lagen lappar ihop slitna startelvor med förtidsexaminerade tonåringar, utan en upptrappning av en utveckling som pågått i flera år.

Allsvenskan närmar sig sin 100-årsdag. Det syns inte.

