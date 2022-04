Det räcker nu – sluta förklä er skamlöshet

Den här gången heller?

Det var dagen efter att den spanska tidningen El Confidencial hade publicerat läckta ljudupptagningar från en riktigt rörig WhatsApp-tråd.

På ena sidan telefonen: Ordförande Rubiales. På andra sidan: Fotbollsvärldens egen Elon Musk, Barcelonas mittback Gerard Pique, som vanligt beväpnad med mer självförtroende än integritet.

Efter att ha producerat en svag dokumentärfilm om Antoine Griezmanns beslut att stanna kvar i Atletico Madrid ett år innan fransmannen faktiskt flyttade till Barcelona möttes Pique av en del grymtningar, men annars har hans spretiga affärsintressen inte uppbådat något större ståhej.

Det kan tyckas konstigt. Kosmos, bolaget han grundade 2017 för att hantera alla sina mediala och kommersiella projekt, tillsammans med vd:n för den Japan-baserade Barcelona-sponsorn Rakuten, Hiroshi Mikitani, är en minst sagt differentierad verksamhet.

Bolaget har, utöver att producera dokumentärer om en grubblande Griezmann köpt rättigheten till Davis Cup, tagit över det spanska division tre-laget Andorra – vars tränare Eder Sarabia säger att Pique själv anställde honom – och såg dessutom till att lägga vantarna på sändningsrättigheterna till vissa Ligue 1-matcher när Piques lagkamrat, Leo Messi, flyttade över gränsen till Paris förra året.

Att en aktiv fotbollsspelare äger en klubb i samma seriesystem som han spelar i, köper sändningsrättigheter som ökar i värde när hans eget lag försvagas eller producerar dokumentärfilmer om spelare som nästan blir lagkamrater med honom har inte varit tillräckligt för att uppbåda något större offentligt missnöje med Pique.

Det var först nu när han i maskopi med den spanska förbundsordföranden såg till att sälja ett nytt format av den spanska supercupen till Saudiarabien – Piques företag skulle få fyra miljoner euro per upplaga för besväret – som det började skruva på sig.

Pique hade förklaringen redo

Pique själv hade förklaringen redo i bakfickan. Det här var minsann ingenting han tänkte be om ursäkt för, inget olagligt hade förekommit och inte såg han ens en antydan till en intressekonflikt eller tvivelaktig moral.

Tvärtom. Dels berättade han att intressekonflikter bara uppstår och människan själv inte kan hålla isär sina intressen. Nu råkade det vara så att Pique inte hade några svårigheter med just den saken.

Sedan blev han mer offensiv.

”Jag är stolt över det spektakulära jobb vi har gjort för att sälja rättigheten till Saudiarabien.”

Några timmar senare publicerade El Confidencial nästa ljudfil. I den hörs Pique vädja till den spanska förbundsordföranden att fixa in honom i OS-truppen som skulle spela fotboll i Tokyo. ”Du måste göra det här för mig, Rubi”.

Nåväl, vem har inte ringt sin förbundsordförande och bett om en plats i landslaget?

Då kommer känslan av förnedring

Missnöjet som vällde fram blev i alla fall till slut så påtagligt att Rubiales satte sig för att hålla en presskonferens, men när frågorna började kastas mot honom drog han sitt ess ur rockärmen.

– Innan vi kom till Saudiarabien, sade han.

– Innan vi kom dit fanns det inte ens badrum för kvinnor. Med oss där fick kvinnorna jämlikhet.

Känner ni också hur allt bara stannar? Hur blicken liksom saktar in och fastnar när man läser citatet? Hur man undrar om det är en uppföljare till Don't Look Up eller nästa avsnitt av den här helt urspårade säsongen av ”Europeisk fotboll”?

Och sedan kommer den. Känslan av förnedring.

För mer än något annat är det förnedrande att tvingas lyssna på när nästa farbror påstår att det stora skälet till att sporten ska säljas ut till diktatorer i Gulfen är humanitärt. Det är av godo, det är med de saudiska kvinnornas bästa i åtanke. Det är därför den spanska supercupen har expanderats och flyttats till Saudiarabien. Det är en del i Luis Rubiales frigörelseprojekt. Mohammed Bin Salman? Han hänger knappt med. Rätt vad det är så går kvinnorna och kissar i ett eget rum. Och han som trodde att det bara var en liten supercup. Well played!

Förklaringen ingår i en lika dyster som kränkande tradition. Den kränker så klart utsatta och förföljda grupper i regionen, vars kamp för frihet och rättvisa ständigt instrumentaliseras och reduceras till slappa alibiharanger på presskonferenser. Den kränker även oss, åhörarna, som betraktas som helt IQ-befriade.

Det räcker nu

Ena gången är det Gianni Infantino som menar att Fifa kommer till Ryssland och nyanserar bilden av Vladimir Putin samtidigt som deras VM-turnering flyter genom landet som en välgörande, demokratiserande kraft. Som om det fanns finess.

Nästa gång är det Qatar. Oftast är det Qatar. Någon av gångerna är det Sveriges landslag som helt enkelt inte hittar en bättre destination för sina träningsläger men också ser det som en möjlighet att påverka riktningen på den qatariska statens politiska utveckling.

Det räcker nu. Efter decennier av samma diskussioner och förklaringar är det väl ingen mening med att upprätthålla den här charaden?

Det här är utvecklingen ni har valt, fotbollen ni har skapat. Ingen har tvingat er, ingen kommer att göra det framöver heller. Det är i era handlingar ni visar era kort, och ni lämnar inget utrymme för tvivel längre: Ni tycker att det är värt det. Förhoppningen om att någon, vid något tillfälle, skulle välja bort möjligheten, ter sig försvinnande liten.

Jag bär i alla fall inte på den.

Så kör på.

Flytta så mycket ni kan till Saudiarabien, men sluta förklä er skamlöshet till maskerade välgörenhetsprojekt.

LÄS MER: Förklaringen bakom Piqués affärer med Saudiarabien

LÄS MER: Gerard Pique anklagas för korruption