Rikard Norlings ombyggnation gick från harmonisk till bullrig på tolv minuter mot IFK Norrköping, och sedan blev det värre. Det är en speciell situation, men AIK är inte den första stora klubben i världen som försöker vända på sig.

Det ser alltid konstigt ut. En enkel parallell är IFK Göteborg som kom ur 2018 fulla av blåmärken men med någon sorts fundament att bygga vidare på. Coronakrisens revolutionära, tilltyglade, tålamodsvädjande AIK är inte samma sak, en mängd variabler skiljer sig, men behoven liknar varandra.

Hur många klarar att bita sig i tungan om det blir fyra mål i baken igen?

Hur många borde göra det?

Det är en sak att be om förståelse när man faller samman mot Norrköping, en helt annan när det är Hammarby som står för motståndet, men att försöka blicka bortom rädslan är också det enda valet om man ska tillåta förändring.

Fotboll är en ständig kamp mellan känslor och logik, mellan kort– och långsiktighet. Känslorna och kortsiktigheten brukar komma vinnande ur striderna, men lagen som låter logiken och långsiktigheten styra vinner kriget.

Ett historiskt vrålstarkt Hammarby

Sanningen är att AIK inte har mycket med sig in i säsongens första Stockholmsderby.

Henok Goitom har varit involverad i elva av lagets 13 senaste mål. Det här blir hans tredje match på en vecka. Sigthorsson är inte hundra. Nabil Bahoui skadad. Saku Ylätupa inte en allsvensk kraft att räkna med. Det är ett ungt spelsätt, skört självförtroende och många unga spelare, massvis med press, ingen publik, en skräckupplevelse på näthinnan och ett helt fotbollsetablissemang som längtar efter att krisstämpla en av Sverige största klubbar.

Och det är Hammarby på andra sidan mittlinjen. Och det är ju inte bara Hammarby, utan ett historiskt vrålstarkt Hammarby, med sin rasande offensiv, sin blodtörst och sin nya, skinande framgångsfasad, sugna på ett paradigmskifte och på att behålla favoritskapet i den här matchen framöver. För ett svartgult försvar som knappt hunnit plåstra om sig efter onsdagens trauma finns all anledning att vänta sig ytterligare en svettig eftermiddag.

Passar inte AIK att vara underdog

Det är kanske inte exakt hur svettig den blir som är avgörande, utan vad man gör med svetten, hur stark man står efter den här matchen – oavsett resultat – som spelar störst roll.

Om tillräckligt många köper det perspektivet? Jag är inte alls säker. Det passar inte AIK att vara underdog. Har man fått lära sig något om AIK har man inte många minnen av situationer som den här. Det passar inte AIK att ta ett steg tillbaka och artigt presentera förklaringsmodeller för förluster, låta rivalerna skämta om Atalanta i mer än några minuter och det passar framför allt inte AIK att gå in i en match mot Hammarby och så tydligt sakna favoritskap.

Vägen tillbaka till det går med all sannolikhet bara via en blick fäst bortom den här eftermiddagen, via en smärtsam, svårsmält kompromiss med självbilden.

LÄS MER: Aldrig tidigare har det handlat så lite om AIK