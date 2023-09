Ibland är saker vad de ser ut att vara, och ibland är det verkligen inte så.

Att det kan så ut så här – över 40 000 och två hisnande tifon – i Europas 23:e bästa liga när fyran möter tolvan kanske inte är så chockerande, men för den som skulle ge sig på att övertyga en nytillkommen följare av allsvenskan vilket av lagen på Friends som låg högst upp i tabellen stundande en desto mer tuff uppgift.

Nästan exakt en halvtimme var spelad när Djurgården prydligt ramade in sin insats och bjöd på vad som blivit en typisk derbyminut.

De vann bollen utanför eget straffområde, fick ett aptitligt omställningsläge, tog sig fram i planen, började vela, rädda för att göra fel, drog ned på tempot och vände hem till Widell Zetterström som stressat skickade den rakt ner i gapet på Milosevic och gänget längst bak.

Så fortsatte det. Andra gånger bröt försöken till anfallsspel ihop på grund det senaste försöket att adressera nummer nio-positionen, Musa Gurbanli, vars lyckade aktioner var milt uttryckt lätträknade. Bollmottagningarna var besvärliga varje gång. Han behövde – behöver ofta – tid han inte får, tittar ner, tittar upp och försöker orientera sig, men situationerna har inte sällan passerat. Besluten? Chansartade. Om styrkorna finns i straffområdet var han antingen inte tillräckligt bra på att ta sig dit eller få sina medspelare att förstå var han befann sig, för till straffområdet spelades bollen nästan aldrig, även när tillfället fanns.

Uppträdde helt utmattat

AIK däremot levererade en av sina bättre halvlekar under Henning Berg, mycket tack vare en matchplan som satt bra. Laget var mer framåtlutat, flyttade in sina yttermittfältare och kompenserade för Djurgårdens centrerade trio, vann bollen, gick rakt bakom deras ytterbackar och visste att Pittas, som inte heller rosade marknaden under öppningsakten, skulle störta mot tidiga inlägg. Att de vann första halvlek på poäng rådde ingen tvekan om, att de inte gjorde mål hade en hel del med en formidabel Marcus Danielson att göra.

När matchen återupptogs fick de istället betalt ganska omgående. Djurgården uppträdde helt utmattat i fem minuter, och till slut högg Besirovic fram bollen till en fristående Pittas i målområdet. Han kunde inte missa.

1-0. Djurgården saknade både riktning och vilja. Här var kvittot. Sämre kunde det nästan inte bli. Tre gubbar ut (Qurbanli, Finndell, Wikheim), tre in (Felix Va, Fallenius, Sabovic), allt i hopp om att skaka fram en annan matchbild. Det hjälpte föga.

Matchen mest pågick utan att växla tempo eller innehåll, ett trettio minuter långt ställningskrig där den enda målchansen var ett friläge för Otieno som Widell Zetterström klarade innan Pittas behärskat placerade in punkteringen till 2-0.

Vilken situation flyter upp i Djurgården?

Frågan är vilken situation det är som flyter upp till ytan i Djurgården just nu.

Deras bästa avslut på mål var en sorkdödare av Rasmus Schüller som Nordfeldt skopade upp utan att titta på bollen. De mötte ett lag som förvisso vunnit en och annan match på slutet, men mot bottengäng, och konsekvent utan att imponera.

För den som placerar insatsen i ett sammanhang känns den som något mer än ännu en slätstruken derbyinsats. Någonting fungerar inte. Förmodligen är det flera saker. Säsongen glider mot en placering strax under den allsvenska toppen, men allt fler poäng saknas för att tillhöra den, och till det hör ett spel som inte riktigt stämmer, svårigheterna med att integrera värvningar som har pågått ett bra tag nu och en ganska stor tårtbit förlorad energi. Det syns på fler sätt än ett. Bland annat i bottennapp som det mot Värnamo förra veckan och förlusten mot IFK Göteborg. Här spelade de sig genom ett derby med samma gamla ovanor som metod.

Fått ett nytt hjärta

För AIK är tillvaron en annan, om än från en klart mer bekymmersam utgångsposition.

Bättre än i dag har det knappt sett ut på hela säsongen. Henning Berg har skrapat med sig nödvändiga poäng men rättvist tillskrivits ett och annat frågetecken med tanke på hur det sett ut längs vägen. Här satte han planen helt och hållet. AIK var bättre på allt, förtjänade segern fullt ut och det med ett lag som behövt lära känna varandra på kort tid, fått ett nytt hjärta (Salétros) inopererat, bytt ut en mångårig kugge i Bilal Hussein mot en som spelar seniorfotboll på allvar för första gången i Abdihakin Ali.

I Solna finns det fortfarande saker att reda ut, men den mest akuta frågan behöver man snart inte undra över mer. Det är mot säker mark AIK är på väg.