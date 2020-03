Sällan har det framstått lika bagatellartat att fokusera på idrottsevenemang som dessa dagar.

Oron för konsekvenserna av det nya coronaviruset drabbar oss från alla håll och kanter. Hela världen befinner sig i ett tillstånd av osäkerhet. Virusets framfart, utbredning och konsekvenser analyseras dygnet runt av mer och mindre informerade bedömare.

För idrotten kommer de ekonomiska konsekvenserna att bli kännbara, milt uttryckt. I dag meddelade regeringen via finansmarknadsminister Per Bolund (mp) att de kommer följa Folkhälsomyndighetens råd att förbjuda offentliga sammankomster på 500 personer eller fler. Det lär gälla i minst två månader, om man ska tro myndighetens generalsekreterare Johan Carlson.

Åtgärden möter av förklarliga skäl inget större motstånd eller någon vidare förvåning hos svenska idrottsföreningar. Verkligheten är vad den är: Många riskerar att gå miste om enorma intäkter, det är svårt att räkna ut hur man ska gå runt om ingen kan komma och titta – men det är samtidigt omöjligt att argumentera när människoliv står på spel.

Inte bara Sveriges ekvation

Ekvationen är inte bara Sveriges.

Den senaste veckan har det nya coronaviruset påverkat den europeiska fotbollen. Den italienska ligan är inställd tills vidare, den danska pausad resten av månaden, i Spanien och England är samma beslut troliga. Champions League spelas inför tomma läktare. I Schweiz har man avbrutit säsongen.

Under 2020 finns två idrottsevenemang som är större än alla andra. Det ena är OS i Tokyo, planerat till augusti. Från Japan har flera rapporter om att spelen lär flyttas eller ställas in sipprat ut. Haruyuki Takahashi, som sitter i den exekutiva kommittén, har de senaste veckorna pratat om att arrangera det hela om ett eller två år i stället, men fick sig en tillrättavisning under onsdagen. Det sista ordet är med stor sannolikhet inte sagt.

Det andra mästerskapet är EM. Det är en bit kvar till juni, men inga bedömare väntar sig att smittan ska ha lämnat oss i fred tills dess.

Att genomföra Uefas mardrömsupplägg med tolv olika spelplatser tycktes vara en idé född under fullständig sinnesförvirring redan på förhand. Nu är det omöjligt att ta det för något annat än en satirsketch.

Men i stället för att medge det till synes stora behovet av att börja planera för en ny schemaläggning kunde nyhetsbyrån AP under dagen berätta vad som gäller nu:

Uefa är ute och efterfrågar försäkringar från regeringar om att EM visst kommer att spelas i alla tolv städer. Till stöd har man tydligen ”bevis” från WHO om att det går att flyga in tiotusentals supportrar ”om den lokala sjukvården har kapacitet att ta hand om alla sjuka i covid-19 under tiden”.

Kan man vara mer tondöv?

Egoismen är inget annat än vulgär.

I tisdags framträdde Johan von Schreeb, professor och kirurg inom global katastrofmedicin vid Karolinska institutet, således med stor auktoritet på ämnet, i SVT. Von Schreeb fick till uppgift att beskriva en kurva som helst ska plattas ut, de flesta har sett den så här dags: Det gäller att inte kulmen på smittspridningen belastar sjukvården för tungt.

En stund senare fick han en rak fråga av programledaren: Borde man planera resor utomlands just nu?

Han tog upp ett par frågor alla bör ställa sig.

– Finns det fungerande sjukvård i landet jag ska till? Vill jag belasta den om jag skulle bli sjuk? Jag kommer inte att göra några onödiga resor innan det här är under kontroll, avslutade han.

Vad von Schreeb pratar om är att inte resonera egoistiskt. Är det så viktigt för mig att resa till en annan plats att jag är villig att belasta det sjukvårdssystemet? Är det så viktigt för Uefa att räkna hem det här mästerskapet att man vill uppmuntra en karavan av kringresande supportrar om bara tre månader? Att man under brinnande pandemi vill pressa fram garantier om något annat än att Europas sjukhus står redo för en historisk utmaning?

Är det möjligt att vara mer tondöv?