Nästan varje fotbollsmatch avslutas med en vind som blåser åt något håll. Tappar man en tvåmålsledning brukar den komma rakt framifrån som en vägg, rätt i ansiktet. Hämtar man upp ett tvåmålsunderläge brukar man lämna planen med den i ryggen.

Vi kommer dit, till vindarnas riktning efter den här holmgången i Stockholm, men först kan vi avhandla de 45 minuter då saker och ting stod helt stilla på Tele 2.

Jag vet inte vad som var värst: Mottagningarna, passningarna, de feltajmade löpningarna, avsluten, inställningen eller de totalt likgiltiga gula korten som bröt av från det såsiga spelet. Halvvägs genom Djurgården och Elfsborgs ”ödesmatch”, som det hette (jag vet inte om Djurgårdens situation är så alarmerande som vissa vill få det till) utspelade sig en av de mest sorgsna fotbollshistorierna på länge i huvudstaden, en match mellan två lag som inte verkade tycka att det var speciellt roligt att vara här.

På ett sätt kan man väl hitta ursäkter till ängsligheten som tycktes prägla båda med tanke på sakernas tillstånd, men det var nästan som om den melankoliska stämningen åt upp matchen från start och sedan stegrade. I halvtid sänkte sig betonggråa moln, tunga som ångbåtar, fyllda med regn, över planen. Man befarade det värsta.

Ingenting hände framför våra ögon, och sedan hände allt.

Dagdrömmande atmosfär

Djurgården hade inlett trevande, på ett sätt som vårens lag gjorde väldigt sällan, med osäkerhet och utan sitt stenhårda press-spel att luta sig mot. Haris Radetinac testade Kevin Stuhr Ellegaard med ett studsande skott och Fredrik Ulvestad hade en nick strax över. Man kunde lätt gripas av intrycket att det var ditåt matchen skulle luta, att en bultande press från hemmalaget skulle sätta tonen, men saker och ting planade snarare ut.

Meningen verkar vara att Elfsborgs dystra offensiva trend ska byta riktning med hjälp av Chinedu Obasi, men det såg ut att vara en mindre matchtränad anfallare som återvänt till allsvenskan. Han försökte med avancerade vändningar och brottades så gott han kunde i löpdueller, men hotade egentligen bara på två fina inspel, ett från Ishizaki (utmärkt räddat av Isaksson) och ett annat från Lundevall (utmärkt blockerat av Djurgårdens försvar).

Det var halvlekens bästa chanser tillsammans med ett halvt friläge som Aliou Badji chippade över efter en halvtimme – men det var också avbrott från en medioker fotbollsmatch, spelad i en dagdrömmande atmosfär inför en bekymmersamt låg publiksiffra på 7 608 åskådare (all heder till den högljudda skara som tog sig till Tele 2 och faktiskt lyckades låta en hel del).

En moralboost från Djurgården

Till andra halvlek och en match som öppnade sig mer än himlen.

Den hade inte innehållit speciellt tydliga indikationer på vilket lag som skulle ta kommando, den hade inte luktat ledningsmål åt något håll, men inom loppet av två minuter hade Elfsborg möblerat om.

Först var det Dyer som högg in 1-0. Tämligen omarkerad från nära håll högg han in 1-0 mot ett veligt hemmalag. Kort därefter var Obasi i alla fall involverad och frispelade Simon Lundevall som enkelt kunde placera in 2-0 bakom en chanslös Isaksson, en mindre karneval utbryta i det tappra bortaföljet, samtidigt som oroskänslorna hopade sig över Djurgården.

Några spridda burop, några mobiliserande ramsor, Özcan Melkemichel och hans lags säsong vid en riktigt knepig tidpunkt, en som testade deras karaktär.

Svaret laget levererade var en moralboost som hette duga. Det tog inte många minuter innan man hade visat sin ambition att äta sig tillbaka. Först kunde Ulvestad placera in 1-2 från straffpunkten (det var svårt att uppfatta domslutet från läktarhåll, ni får diskutera bäst ni vill), och i samma ögonblick infann sig en känsla av att ännu ett baklängesmål skulle bli väldigt svårt att undkomma för Elfsborg. Mycket riktigt: Dzenis Kozica hade inte varit i spel speciellt länge när han störtade fram och tryckte in 2-2 på en retur. Betongen darrade, första halvleks dystra föreställning kändes plötsligt väldigt avlägsen, och i de gulkläddas ögon var desperationen tillbaka.

Elfsborg behövde andrum

Ett litet steg framåt allt som allt, men Jimmy Thelins gäng har alltjämt en just desperat situation att reda ut: En förlust här och eventuella kostnader för ett byte på tränarposten, långsiktiga kalkyler, tålamod – you name it – skulle tyna i ljuset av ett mycket utsatt tabelläge. En seger hade skapat andrum, en plattform för lite arbetsro och förnyat mod. Fredrik Holsts avslut via Markus Danielsons ben med 30 sekunder kvar av matchen hade satt annan knorr på kvällen och kanske hela säsongen – nu lämnar man förvisso huvudstaden två mål och någon sorts startskott för Obasi rikare, men med vinden i ansiktet

Djurgården i sin tur behöver en känsla av riktning och avsluta säsongen med insatser som dels signalerar att en tredjedel av den återstår, dels skapar ett intryck av att man är på rätt spår inför 2019.

Det guppade rejält i dag, men när kvällen sänker sig över Tele 2 ekar ljudet av en upphämtning.

