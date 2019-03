Därför borde United vänta med att anställa Solskjaer

Och sakta började de promenera av planen och ut i den bedrövligt misslyckade kvällen, en efter en. Mbappé med tom blick, Veratti likblek bakom honom, Kimpembe med huvudet nedsänkt och Di Maria i en grinig grimas. Förlorarna på väg mot sitt ide. För nu går PSG i just ide, kryper ned i sin osympatiska och lagom irrelevanta lilla grop, lägger sig tillrätta i ligan som de har mörbultat och söndrat till tristess för att en dag kunna titulera sig europeiska mästare. Och så hände det här. Attans.

Eller inte attans. Mer yes faktiskt. Ännu ett år, ännu en missräkning för Europas minst sympatiska fotbollsprojekt, marodörerna från gulfen, den förgiftade trojanska hästen har ramlat omkull igen. Låt oss skåla för det.

Över till det andra laget i stället, Manchester United, vars äventyr överträffar dikten just nu. Vad hände? Den sortens frågor har aldrig svar. Inte den här gången heller. Men en annan fråga verkar ha det. Ole Gunnar Solskjaer kommer att få jobbet. Han kommer att få det på riktigt. Inte som inhyrd maskot för att göra alla på gott humör efter att Cruella de Mourinho jagats ut, utan för att leda Manchester United in i nästa epok.

Foto: DAVID KLEIN / WWW.IMAGO-IMAGES.DE/IBL IMAGO SPORTFOTODIENST GMBH

Var nästan hotfulla

Det går att förstå varför han kommer att få det, hävdar man något annat spelar man dummare än man behöver. Nio raka bortasegrar. Som ett tåg i FA-cupen. Champions League-kvartsfinal. En förlust. Fjärdeplatsen en armlängd bort. Det kunde i ärlighetens namn inte ha gått bättre.

Det är tur för Ed Woodward, som inte anställde en tränare med någon vidare meritlista, utan valde med känslorna utanpå. Solskjaer var en sentimentalt motiverad chansning för att höja moralen, det förändras inte av segrarna nu. Chansningen gick hem. Han har injicerat (ingen dopingreferens, vila på hanen norrmän, det kommer mer) extrema mängder självförtroende i en lång rad nyckelspelare. Säg vem som har blivit bättre? Säg vem som INTE har blivit bättre. Själva fotbollen har en grundläggande offensiv och positiv prägel, något som passar en så stor och dominant klubb som Manchester United, och bara det har varit en viktig förändring. Mest betydande av allt är kanske känslan, att hela Manchester United drar åt samma håll igen.

Det är, allt som allt, lovande tendenser.

Med andra ord har jobbet varit på gång. Nu är vi framme. Reaktionerna som följde gårdagens avancemang var nästan hotfulla i sin bestämdhet. Ge honom jobbet! Ollie Holt på Daily Mail verkade arg när han konstaterade att nu, nu är väl ändå jobbet Oles?

Henry Winter på The Times blev så till sig att han drog ett likhetstecken mellan sir Alex Fergusons Manchester United, som alltså vann Premier League 13 gånger, och laget han sett på Parc des Princes.

Matt Dickinson, på samma tidning, behövde inte se mer.

”If there was any doubt about Ole Gunnar Solskjaer being appointed permanent manager of Manchester United, it surely vanished when the interim coach pulled off this incredible Champions League victory over Paris Saint-Germain. What is the Norwegian for ”Football, bloody hell”?”, inledde han sin krönika.

Men! Med risk för att byta låt när alla har som roligast: Tre månader är en ganska kort tid i fotboll.

Solskjaer inte aktuell för någon annan klubb

Där låg också problemet från början. Det här är ett oprövat kort, men bakom de tre månaderna finns ingen historia av framgångar att dra paralleller till. Man väljer antingen att lita på att det här är normalläget – eller vänta på mer data.

Att vänta på mer data brukar vara bra. Leicester kanske borde ha gjort det i stället för att ge ett treårskontrakt till Craig Shakespeare för att han vann sju av sina tio första matcher efter Claudio Ranieri. I stället fick han sparken i december. Newcastle kanske borde ha gjort det i stället för att ge jobbet till Glenn Roeder 2006, som vann tio av sina första 15 ligamatcher efter att ha ersatt Graeme Souness. Champions League-vinnaren Roberto Di Matteo fick Chelsea-jobbet på ett litet urval men skickades snabbt. Ni fattar.

Bland alla segrar Solskjaer har tagit som tränare för Manchester United är det förmodligen ingen vinst som genererat sämre beslutsunderlag inför det långsiktiga valet än den övernaturligt tursamma segern i Paris. Herregud. Såg ni matchen? Såg ni hur anden i lampan steg upp från en liten guldkanna i mitten av planen och frågade om det fick lov att vara några fler önskningar efter de två första målen? Bland alla utropstecken under Solskjaer – det är många – är det två resultat under de senaste månaderna som står ut på ett annat sätt: Segern borta mot Tottenham, där David De Gea stod för en av de mest sensationella målvaktsinsatserna jag har sett och räddade sitt lag – och matchen i går.

Om det finns skäl till att ge honom jobbet permanent finns det sannerligen ett par till att Manchester United i alla fall borde vänta.

Ett är det här. Har ni hört talas om ”expected goals”? Skoja bara, alla är ju typ trötta på det nu. I alla fall: I flera matcher har Solskjaers lag faktiskt släppt till ett gäng klara målchanser utan att släppa in mål. Likväl har man varit väldigt kliniska framåt och gjort fler mål än förväntat (enligt det här statistiska måttet). 3-0-segern mot Fulham, 1-0-segern mot Leicester, mot Tottenham och Crystal Palace. Samma sak. I längden är det inte bara ovanligt, utan nästan omöjligt att fortsätta ta resultat på samma sätt. Man ”borde” ha släppt in ungefär nio mål under den här perioden, men har hållit nere siffran till fem tack vare den fenomenale De Gea.

Foto: JAVIER GARCIA/BPI/REX / JAVIER GARCIA/BPI/REX/IBL REX FEATURES

Ett annat är att inget annat topplag i Europa kommer att ”sno” Ole Gunnar Solskjaer framför näsan på Manchester United. Varför stressa? Det är ingen jakt på honom, han är inte aktuell för någon annan. Anledningen? En tränare med hans meritlista aldrig skulle vara aktuell för en annan toppklubb, inte ens efter tre månaders formtopp.

Är ingen kritik mot Solskjaer

Ett sista är det där med alla andra tränare, alla som faktiskt är aktuella för andra toppklubbar, där framgången och underlaget är större och där klubbledningen slipper chansa på att det här lilla urvalet är ett rättvisande exempel på vilka resultat Solskjaers ledarskap leder till. Hade de senaste månaderna levererats av, säg Mauricio Pochettino, eller Diego Simeone, hade det funnits många år av metod, imponerande resultat och prestationer att gå på. Man hade sluppit undra hur en svacka skulle arta sig, man hade haft en förståelse för hur framgången konstruerats och man hade ökat sannolikheten för ett bra utfall även även efter smekmånaden.

Det här misstolkas lätt som kritik mot Solskjaer har jag märkt, vilket det inte är (tyvärr läser ingen från Norge längre eftersom de har tagit på sig läppbalsam och börjat rulla i pansarvagn över gränsen för flera minuter sedan). Jobbet hittills är så klart jättebra, Solskjaer får gärna lyckas och visa ännu mer än han har visat hittills, men när en av världens största och rikaste fotbollsklubbar anställer en ny permanent tränare kan den ju välja och vraka. Oavsett om Solskjaer får jobbet nu eller till sommaren – jag skulle tippa på det förstnämnda – omgärdas han av ett onödigt stort mått av osäkerhet. Det trollas inte bort på tre månader.

Slutbabblat: Det ska hända nu har jag fått lära mig, som om själva idén att avvakta är att betrakta som en förolämpning. Spelarna vill det också, av allt att döma, även majoriteten av alla supportrar med tanke på hur stor irritation som väcks av invändningar.

Det återstår egentligen bara att lycka till.

Om det ens behövs. Vad kan gå fel? Han kan ju klubben.