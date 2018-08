Och när det händer på det här sättet har det även hunnit ta mina tankar (och mitt tangentbord) genom ögonblicket som IFK Göteborg hade tjänat ihop till, längtat efter och behövde.

Men nej, det blev ingen perfekt vecka med sex poäng och allt annat. Inget definitivt trendbrott, ingen trampolin in i hösten, utan en kollaps som kostar och svider på ett sätt som de förmodligen är ganska trötta på vid det här laget.

Själva matchplanen var det verkligen inget fel på, inte de individuella insatserna heller, eller något annat. Det var den mentala anspänningen som tog stryk, den här gången också, för egentligen hade IFK Norrköping redan misslyckats med kvällens uppdrag när de roffade åt sig alla poäng.

På Östgötaporten var förlusterna mot Sirius tillbaka i ny hatt, och med hjälp av den gåvan kunde Jens Gustavssons lag laga en lucka som höll på att bli alldeles för stor.

Långt ifrån favoriter, fortfarande nästan avhängda och med mycket att förbättra just nu, men här kommer senaste nytt från det allsvenska guldracet: Norrköping lever.

Tillknäppt första halvlek

Första halvlek innehöll egentligen bara ett ögonblick som förtjänar att nämnas i samma mening som ordet målchans: Gudi Thorarinsson sköt en frispark strax utanför Erik Dahlins vänstra stolpe. Annars var det…sterilt.

Matchöppningen satte snabbt en tillknäppt prägel på kvällen, Blåvitt var tålmodiga med bollen, letade och hittade en och annan smart djupledsboll, hotade straffområdet 2-3 gånger, men saknade spetsen för att omvandla sina lägen till målchanser, oftast genom Victor Wernersson och Vajebah Sakor.

Peking? Desto mer låsta, ofta mot ett samlat gästförsvar, snabba i överflyttningarna. Det var främst när Moberg-Karlsson gick iväg i djupled man kunde spela loss, ofta med hjälp av Alexander Fransson (troligen bäst i hemmalaget), men avslut och farligheter hann man inte till. Jens Gustavsson försökte klappa så mycket han kunde så snabbt han kunde (han kan klappa riktigt snabbt och riktigt fort), men med tanke på klubbarnas tabellpositioner och allt annat var det i första hand Norrköping som bjöd på en blek första halvlek och Blåvitt som kunde peka på en del positiva tendenser.

Han är en high-five-entusiast

På tal om positiva tendenser: Jag vet att IFK Göteborg har jobbat en del med att ta tillvara på självförtroende och uppmuntra varandra. För den som har sett David Boo Wiklander spela i Norrköping och Hammarby kommer det inte som någon överraskning att han är en high-five-entusiast, en vana som han lär ha fiskat upp under sin tid i Norrköping (svenska mästare i positiv förstärkning de senaste säsongerna).

Det är nu tydligt att man även i Blåvitt bestämt sig för att inte låta ett bra inkast mynna ut i ingenting utan i stället engagera sig i ett firande som påminner om en avslagen punktering till 3-0 i en träningsmatch. Det klappas och kramas och high-fivas hejvilt. Vid ett tillfälle tror jag att Boo Wiklander på allvar försökte överlämna ett presentkort till Emil Salomonsson, men tiden blev knapp eftersom Erik Dahlin väntade på att slå en inspark.

Men vart var vi? Just det.

Poya Asbaghis lag hade kommit ut på Östgötaporten förstärkta av sin blytunga seger mot Östersund för en vecka sedan, med nye Fredrik Oldrup Jensen (som ser ut som en rejäl förstärkning) i hålet bakom Vajebah Sakor och Patrik Karlsson Lagemyr och på många sätt fått matchen dit man ville – och det märktes på hemmalaget.

Pekings energi var en helt annan när matchen återupptogs, trycket allt högre, men effekten densamma. Det var olika försök att dyrka från höger till vänster, via mitten, framför och bakom, men alltjämt ganska enkelt för gästerna att avvärja och leta sig fram i hoppfulla omställningar i en ganska bekväm matchutveckling, för det var så det skulle fortsätta, med ett hemmalag som bultade och bortalag som kontrade

Problemen att montera ned samlade försvar har varit lite av Norrköpings akilleshäl vid flera tillfällen den här säsongen, trots de fina resultaten. Det har löst sig tillräckligt ofta för att inte bli en speciellt alarmerande ovana, men här gav det Blåvitt ett alldeles utmärkt tillfälle att straffa sitt motstånd, och möjligheten skulle tillslut uppenbara sig.

Sebastian Ohlsson hakades i straffområdet (rätt-eller-fel-diskussionen är all yours), Isak Pettersson gjorde en fenomenal räddning från elva meter, men Sargon Abraham var mest vaken av alla och tryckte in returen.

Ställ insatserna mot varandra, intentionerna och matchplanerna: Det kändes verkligen inte orättvist.

Hela världen bytte skepnad på fyra minuter

När klockan tickade upp mot 90 minuter kändes det också som ett signifikant ögonblick för båda lagen: Titelkampen skulle bortom tvivel gå mellan endast Hammarby och AIK – IFK Göteborg skulle åka hem med sin andra raka seger och simma runt i det plötsliga andrummet.

Men det här är som bekant fotboll och på fyra minuter hinner hela världen byta skepnad.

Från läktaren var det svårt att se det som hände under matchens avslutande ögonblick som något annat än det här: Norrköping övergav allt finsnickeri och började lasta mot Kalle Holmberg, en hundraprocentig forcering. När han sedan vann straffen som David Moberg-Karlsson skickade in gjorde en förgiftande nervositet entré i gästernas hjärnor.

Tänk om, tänk om, tänk om.

90 minuters utmärkt försvarsspel ersattes av en kavalkad av rensningar och en oro man kunde ta på. När 2-1 satt i nättaket efter en desperat Dahlin-retur kändes det som om exakt samma scenario hade spelats upp i vissa spelares huvuden ett par gånger under minuterna innan.

Nu går jakten vidare för Peking.

För Göteborg? Nu om någon gång behövs nog positiv förstärkning.